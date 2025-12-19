Vuelve la ‘Super Pop’ con una edición especial para fans de Rosalía

Rosalía portada de la 'Super Pop' (X/@ROSALlAGLOBAL)

‘Super Pop’, la icónica publicación juvenil, dejó de venderse en mayo de 2011. Fue otra de las víctimas de la llegada de internet y del paso a la inmediatez y la accesibilidad de las redes sociales. Pero ahora, aunque de manera fugaz, ha regresado esta semana por sorpresa.

‘Super Pop’ vuelve para revivir la nostalgia ‘millennial’ de la mano de Rosalía, pues la edición especial está dedicada a la cantante justo después de la publicación del cuarto disco de la catalana, LUX, que ya antes de su lanzamiento era un auténtico fenómeno de masas. Sin embargo, poco tiene que ver con aquella revista que marcó a una generación, aunque no abandona su mítico logo y portada.

En su puntual regreso para cerrar el año 2025, la ‘Super Pop’ abre con la portada del nuevo álbum de Rosalía. En ella, se puede ver a la cantante luciendo el tan comentado hábito blanco y la supuesta camisa de fuerza. Según la propia revista, es una edición especial para fans y tiene un coste de dos euros.

34 años de legado

La ‘Super Pop’ nació en 1977, tan solo uno meses antes de la Constitución de 1978 y pocos después de la aprobación de la Ley de Libertad de Expresión, que limitó la censura en España. Fue apadrinada por la revista Pronto y llegó a vender más de un millón de ejemplares.

Chicas leyendo revistas (AdobeStock)

La primera portada la protagonizó el cantante Camilo Sesto, que se encontraba en un momento cumbre de su carrera, lanzando exitosos álbumes y canciones como Si tú te vas. Costaba solo 50 pesetas, lo que hoy serían unos 30 céntimos.

Los jóvenes conectaban a través de la revista con los ídolos de la época, entre los que se encontraban artistas locales como Los Pecos, Sergio Dalma o Marta Sánchez, pero también estrellas de la talla de Madonna o Michael Jackson. Las publicaciones también incluían a los galanes de Hollywood: Leonardo DiCaprio y Brad Pitt protagonizaron alguna que otra edición.

Generación ‘Super Pop’

El impacto de la publicación llegó a ser tan grande que hoy se habla de la ‘generación Súper Pop’: las chicas y chicos nacidos entre los 80 y los 90, ya que la revista se editó durante nada menos que 30 años. A menudo incluía pósteres a tamaño real, regalos, secciones y entrevistas de los cantantes y actores más guapos del momento.

En la década de los 2000, la revista vivió su última época de oro. La generación ‘millennial’ estaba en plena adolescencia y esto coincidió con el boom de las series adolescentes como 'Física o Química’, sagas de películas como ‘Crepúsculo’, o el mayor fenómeno fan de nuestro país hasta la fecha, que fue la primera edición de Operación Triunfo.

En 34 años, las portadas siguieron la evolución social del momento y fueron un claro reflejo de la cultura popular. Rosalía es el mejor ejemplo para protagonizar esta ocasional vuelta, pues la cantante se ha convertido en una de las artistas más conocidas del mundo. “Prepárate porque te traemos los 20 secretos más top de Rosalía... ¡Sus deseos, manías y sorpresas que te encantarán!”, se puede leer en la contraportada.