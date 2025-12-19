España

Vuelve la ‘Super Pop’ con una edición especial para fans de Rosalía

La icónica publicación juvenil, que dejó de venderse hace 14 años, regresa al mercado solo con este número

Guardar
Rosalía portada de la 'Super
Rosalía portada de la 'Super Pop' (X/@ROSALlAGLOBAL)

‘Super Pop’, la icónica publicación juvenil, dejó de venderse en mayo de 2011. Fue otra de las víctimas de la llegada de internet y del paso a la inmediatez y la accesibilidad de las redes sociales. Pero ahora, aunque de manera fugaz, ha regresado esta semana por sorpresa.

‘Super Pop’ vuelve para revivir la nostalgia ‘millennial’ de la mano de Rosalía, pues la edición especial está dedicada a la cantante justo después de la publicación del cuarto disco de la catalana, LUX, que ya antes de su lanzamiento era un auténtico fenómeno de masas. Sin embargo, poco tiene que ver con aquella revista que marcó a una generación, aunque no abandona su mítico logo y portada.

En su puntual regreso para cerrar el año 2025, la ‘Super Pop’ abre con la portada del nuevo álbum de Rosalía. En ella, se puede ver a la cantante luciendo el tan comentado hábito blanco y la supuesta camisa de fuerza. Según la propia revista, es una edición especial para fans y tiene un coste de dos euros.

34 años de legado

La ‘Super Pop’ nació en 1977, tan solo uno meses antes de la Constitución de 1978 y pocos después de la aprobación de la Ley de Libertad de Expresión, que limitó la censura en España. Fue apadrinada por la revista Pronto y llegó a vender más de un millón de ejemplares.

Chicas leyendo revistas (AdobeStock)
Chicas leyendo revistas (AdobeStock)

La primera portada la protagonizó el cantante Camilo Sesto, que se encontraba en un momento cumbre de su carrera, lanzando exitosos álbumes y canciones como Si tú te vas. Costaba solo 50 pesetas, lo que hoy serían unos 30 céntimos.

Los jóvenes conectaban a través de la revista con los ídolos de la época, entre los que se encontraban artistas locales como Los Pecos, Sergio Dalma o Marta Sánchez, pero también estrellas de la talla de Madonna o Michael Jackson. Las publicaciones también incluían a los galanes de Hollywood: Leonardo DiCaprio y Brad Pitt protagonizaron alguna que otra edición.

Generación ‘Super Pop’

El impacto de la publicación llegó a ser tan grande que hoy se habla de la ‘generación Súper Pop’: las chicas y chicos nacidos entre los 80 y los 90, ya que la revista se editó durante nada menos que 30 años. A menudo incluía pósteres a tamaño real, regalos, secciones y entrevistas de los cantantes y actores más guapos del momento.

En la década de los 2000, la revista vivió su última época de oro. La generación ‘millennial’ estaba en plena adolescencia y esto coincidió con el boom de las series adolescentes como 'Física o Química’, sagas de películas como ‘Crepúsculo’, o el mayor fenómeno fan de nuestro país hasta la fecha, que fue la primera edición de Operación Triunfo.

En 34 años, las portadas siguieron la evolución social del momento y fueron un claro reflejo de la cultura popular. Rosalía es el mejor ejemplo para protagonizar esta ocasional vuelta, pues la cantante se ha convertido en una de las artistas más conocidas del mundo. “Prepárate porque te traemos los 20 secretos más top de Rosalía... ¡Sus deseos, manías y sorpresas que te encantarán!”, se puede leer en la contraportada.

Temas Relacionados

RosalíaPopAdolescentesEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex

Juanjo Marcano, diputado del PSOE de Madrid, se desvanece durante la votación de los Presupuestos

Juanjo Marcano, diputado del PSOE, se desvaneció de forma repentina durante la votación de las enmiendas a la partida de Digitalización

Juanjo Marcano, diputado del PSOE

Disneyland París, lleno de basura a las puertas de Navidad por una huelga de limpieza: el personal reclama mejores condiciones laborales

La protesta dejó residuos visibles en zonas clave del parque y generó malestar entre turistas y visitantes

Disneyland París, lleno de basura

Decir palabrotas nos hace más fuertes y mejora nuestra autoconfianza, revela un estudio

Verbalizar palabras malsonantes nos desinhibe y nos ayuda a dejar de lado las restricciones sociales

Decir palabrotas nos hace más

Marcos, médico, explica por qué ladra tu perro cuando escucha una ambulancia: “No es por miedo”

Lejos del miedo o la molestia por el ruido, el aullido sería una respuesta de ayuda ante una señal sonora similar a la de su propia especie

Marcos, médico, explica por qué
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanjo Marcano, diputado del PSOE

Juanjo Marcano, diputado del PSOE de Madrid, se desvanece durante la votación de los Presupuestos

La noche que se robaron los votos en Extremadura hubo otros dos asaltos en Correos: la Guardia Civil apunta a “delincuencia común”

María Guardiola insiste en su tesis de “pucherazo” por el robo de papeletas aunque la Guardia Civil lo clasifica como delincuencia común: “El derecho a votar se ha hurtado”

El PSOE busca rebajar la tensión con Sumar con una reunión discreta y sin ministros

Pedro Sánchez asegura que no ha hablado con Zapatero y defiende la legitimidad del rescate a Plus Ultra: “Han sido préstamos con total pulcritud”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Super Once del 19 diciembre

BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia por casi 4.000 millones

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 19 de diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”