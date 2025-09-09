Los milenials españoles son los que más invierten de Europa y la brecha de género se dispara: un 78% son hombres

Los milenials españoles no son los que más invierten en nuestro país, les superan los pertenecientes a la Generación X que representan el 41,3% de la inversión total.

Los milenials españoles lideran la inversión en Europa frente a ciudadanos de su misma generación. Así, el 36% de los españoles pertenecientes a la Generación del Milenio -los que tienen entre 29 y 44 años- afirman invertir en productos financieros. Les siguen los alemanes, con un 30%; los italianos, con un 17,6%, y los franceses, con el 17,5%, según recoge el estudio Financial Wellness Index elaborado por Advantere School of Management para el banco online N26, con el objetivo de determinar el bienestar financiero de la sociedad española y europea.

A pesar de su liderazgo respecto a Europa, los milenials españoles no son los que más invierten en nuestro país, les superan los pertenecientes a la Generación X, que tienen entre 45 y 60 años y representan el 41,3% de los inversores patrios. Muy por detrás se quedan los ‘baby boomers’ que suponen el 14% y la Generación Z, nacidos entre finales de la década de 1990 y principios de la década de 2010. que apenas alcanza un 3%.

Los resultados del estudio están alineados con la situación financiera de los encuestados. Establece que el 50,2% afirman estar de acuerdo con que su situación económica les permite invertir en productos financieros, mientras que un 49,8% no saben o están en desacuerdo con que tienen dicha capacidad para invertir. Según el montante de la inversión, un 42,7% de los encuestados invierte anualmente un 6% de sus ingresos, un 22,4% invierte entre un 6% y un 12% y un 22,2% invierte más de un 12%.

Las diferencias por género se acentúan

El informe revela una gran diferencia en la inversión por géneros, ya que de los españoles que afirman invertir un 78,2% son hombres. Algo similar ocurre en Alemania donde un 79,6% son hombres, mientras que en Francia alcanzan el 80,6% y en Italia un 86,3%.

En este escenario, Antón Díez Tubet, director general de N26 para España y Portugal, considera que “la inversión es fundamental para quienes desean incrementar el valor de su dinero, protegerse de la inflación y alcanzar sus metas financieras”. A su juicio, la generación Milenial, “cada vez más informada y consciente, se asegura de que su dinero esté bien invertido y alineado con sus valores y objetivos”.

Ahorradores y conservadores

Una de las características de los milenials es que, en general, son ahorradores. Aunque han acumulado menos riqueza que sus padres debido a que llegaron a la mayoría de edad durante la crisis de 2008, el 76% afirma ahorrar, según un estudio elaborado por Northwestern.

Su motivación para ahorrar e invertir es, en la mayoría de los casos, hacer frente a imprevistos (40%), comprar una vivienda (20%) y, en menor medida, pagar deudas (8%) o vacaciones (8%), según detalla un informe del Observatorio del Ahorro Familiar. Solo un 6,8% se muestra preocupado por complementar su futura pensión de jubilación y ahorra con este propósito.

Unos ingresos insuficientes y la ausencia de incentivos fiscales son los principales obstáculos que les impiden ahorrar e invertir todo lo que les gustaría, aunque reconocen que en muchas ocasiones existen otras barreras, en especial los gastos superfluos derivados de su impulsividad a la hora de comprar.

Al elegir los productos financieros a los que destinar sus inversiones, los milenials son más conservadores que las generaciones más jóvenes y prefieren los fondos de inversión y los planes de pensiones a la bolsa o las criptodivisas.

Nivel de bienestar financiero

Pese a todas las situaciones de crisis que han vivido a lo largo de su vida y las barreras que han encontrado para mejorar su salud financiera, el 34,2% de los milenials considera que su nivel de bienestar financiero es medio-alto, un 7% lo define como muy alto y un 3,1% declara que su bienestar es muy bajo.

Unas cifras que ponen de manifiesto que esta generación percibe tener un nivel medio de bienestar superior a la población de más de 40 años (30,7%).