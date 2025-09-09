España

Los milenials españoles son los que más invierten de Europa y la brecha de género se dispara: un 78% son hombres

El 36% de los inversores en España pertenecen a la Generación del Milenio, más del 41% a la Generación X, un 14% son ‘baby boomers’ y un 3% son Z

Esther García López

Por Esther García López

Guardar
Los milenials españoles no son
Los milenials españoles no son los que más invierten en nuestro país, les superan los pertenecientes a la Generación X que representan el 41,3% de la inversión total.

Los milenials españoles lideran la inversión en Europa frente a ciudadanos de su misma generación. Así, el 36% de los españoles pertenecientes a la Generación del Milenio -los que tienen entre 29 y 44 años- afirman invertir en productos financieros. Les siguen los alemanes, con un 30%; los italianos, con un 17,6%, y los franceses, con el 17,5%, según recoge el estudio Financial Wellness Index elaborado por Advantere School of Management para el banco online N26, con el objetivo de determinar el bienestar financiero de la sociedad española y europea.

A pesar de su liderazgo respecto a Europa, los milenials españoles no son los que más invierten en nuestro país, les superan los pertenecientes a la Generación X, que tienen entre 45 y 60 años y representan el 41,3% de los inversores patrios. Muy por detrás se quedan los ‘baby boomers’ que suponen el 14% y la Generación Z, nacidos entre finales de la década de 1990 y principios de la década de 2010. que apenas alcanza un 3%.

Los resultados del estudio están alineados con la situación financiera de los encuestados. Establece que el 50,2% afirman estar de acuerdo con que su situación económica les permite invertir en productos financieros, mientras que un 49,8% no saben o están en desacuerdo con que tienen dicha capacidad para invertir. Según el montante de la inversión, un 42,7% de los encuestados invierte anualmente un 6% de sus ingresos, un 22,4% invierte entre un 6% y un 12% y un 22,2% invierte más de un 12%.

Cada generación en España vive peor: los nacidos entre 1986 y 1995 son los más afectados con cinco veces menos riqueza.

Las diferencias por género se acentúan

El informe revela una gran diferencia en la inversión por géneros, ya que de los españoles que afirman invertir un 78,2% son hombres. Algo similar ocurre en Alemania donde un 79,6% son hombres, mientras que en Francia alcanzan el 80,6% y en Italia un 86,3%.

En este escenario, Antón Díez Tubet, director general de N26 para España y Portugal, considera que “la inversión es fundamental para quienes desean incrementar el valor de su dinero, protegerse de la inflación y alcanzar sus metas financieras”. A su juicio, la generación Milenial, “cada vez más informada y consciente, se asegura de que su dinero esté bien invertido y alineado con sus valores y objetivos”.

Ahorradores y conservadores

Una de las características de los milenials es que, en general, son ahorradores. Aunque han acumulado menos riqueza que sus padres debido a que llegaron a la mayoría de edad durante la crisis de 2008, el 76% afirma ahorrar, según un estudio elaborado por Northwestern.

Su motivación para ahorrar e invertir es, en la mayoría de los casos, hacer frente a imprevistos (40%), comprar una vivienda (20%) y, en menor medida, pagar deudas (8%) o vacaciones (8%), según detalla un informe del Observatorio del Ahorro Familiar. Solo un 6,8% se muestra preocupado por complementar su futura pensión de jubilación y ahorra con este propósito.

Unos ingresos insuficientes y la ausencia de incentivos fiscales son los principales obstáculos que les impiden ahorrar e invertir todo lo que les gustaría, aunque reconocen que en muchas ocasiones existen otras barreras, en especial los gastos superfluos derivados de su impulsividad a la hora de comprar.

Al elegir los productos financieros a los que destinar sus inversiones, los milenials son más conservadores que las generaciones más jóvenes y prefieren los fondos de inversión y los planes de pensiones a la bolsa o las criptodivisas.

Nivel de bienestar financiero

Pese a todas las situaciones de crisis que han vivido a lo largo de su vida y las barreras que han encontrado para mejorar su salud financiera, el 34,2% de los milenials considera que su nivel de bienestar financiero es medio-alto, un 7% lo define como muy alto y un 3,1% declara que su bienestar es muy bajo.

Unas cifras que ponen de manifiesto que esta generación percibe tener un nivel medio de bienestar superior a la población de más de 40 años (30,7%).

Temas Relacionados

MillennialsGeneración ZBaby BoomersInversiónAhorroGeneración XViviendaVivienda EspañaEspaña NoticiasEspaña-Economia

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 9 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

El príncipe Laurent de Bélgica anuncia que tiene un hijo secreto: “Es el fruto de un camino compartido”

El hermano menor del monarca belga ha reconocido después de 25 años de sospechas la paternidad

El príncipe Laurent de Bélgica

Restablecida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Los bomberos pidieron cortar temporalmente la ruta entre la capital y el sur por un incendio próximo a la vía

Restablecida la circulación de trenes

El equipaje de mano, mortal, según un estudio: causa una de cada cuatro muertes en las evacuaciones de emergencia

Un estudio internacional alerta que los pasajeros que recogen maletas en emergencias aéreas provocan más muertes

El equipaje de mano, mortal,

El truco para limpiar las manchas de la madera: sólo necesitas un ingrediente para sacarle brillo

En menos de 4 minutos volverá a su estado natural

El truco para limpiar las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida confirma que Madrid recibirá

Almeida confirma que Madrid recibirá la última etapa de la Vuelta y que evitará “por todos los medios” que las protestas acaben en disturbios

El Gobierno prohíbe la entrada en España a dos ministros de Netanyahu

El juez manda al banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de información sensible del novio de Ayuso

Una española que vive en Argentina da su opinión sobre uno de los temas más polémicos: “No es lo mismo ser de un país conquistado que uno conquistador”

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

ECONOMÍA

Saturación en la red eléctrica

Saturación en la red eléctrica española: el 83,4% alcanza su límite de capacidad

Vueling devuelve 1.908 euros a una mujer y su hija que quedaron varadas en Londres tras cancelarles su vuelo sin previo aviso

Una trabajadora es despedida por acceder 411 veces a las redes sociales en su horario laboral: la Justicia lo confirma por “falta muy grave”

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de septiembre

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 9 septiembre

DEPORTES

Los manifestantes pro Palestina bloquean

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina

El Gran Premio de Madrid 2026 empieza la cuenta atrás: ya hay fecha para la venta de entradas

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”