Primeras palabras de la princesa Mette-Marit tras revelar que necesita un trasplante: “Ha sido un año exigente, no vamos a ocultarlo”

La princesa Mette-Marit y el príncipe Haakon de Noruega, en su entrevista en el programa 'Året med kongefamilien'. (NRK)

La princesa Mette-Marit de Noruega está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. A los problemas legales de su hijo Marius Borg, que han provocado una crisis reputacional en la familia real, se suma el agravamiento en la salud de la esposa del príncipe Haakon. Tras conocerse este viernes que Mette-Marit tendrá que someterse a un trasplante, la princesa se ha pronunciado en una entrevista en la televisión noruega.

La casa real noruega ha comunicado que la situación médica de Mette-Marit se ha deteriorado en los últimos meses, lo que ha llevado a los médicos a considerar la necesidad de un trasplante de pulmón, iniciando los trámites para que la princesa se inscriba como paciente en la lista de espera.

La princesa, diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica desde 2018, ha experimentado un avance más rápido de la enfermedad de lo que esperaba, tal y como ella misma ha explicado en sus primeras palabras tras revelarse la noticia. “Siempre supimos que esta enfermedad iba a seguir su curso. Pero creo que la necesidad de un trasplante ha llegado antes de lo que imaginaba. Es un proceso para mí como paciente y para mi familia también”, ha relatado en el programa anual de la NRK Året med kongefamilien.

La princesa ha reconocido que, aunque nunca ha perdido la esperanza de una mejora con la medicación, finalmente no ha sido posible evitar este paso. “Ha sido duro. No se puede decir otra cosa. Ha sido muy, muy duro para nosotros”, confiesa Mette-Marit al hacer balance desde 2025, un año que define como exigente, especialmente en los últimos meses: “Ha sido un año exigente y un otoño exigente para nosotros. No vamos a ocultarlo”.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

El príncipe Haakon, por su parte, ha optado por la prudencia al referirse a los problemas que afectan a la familia, especialmente en relación con su hijastro Marius Borg Høiby. “Creo sinceramente que no habría sido correcto ser tan abiertos como algunos hubieran querido en este caso, porque hay muchos intereses que atender”, ha afirmado el heredero en la misma entrevista.

La princesa ha destacado la importancia del apoyo familiar y la ayuda profesional recibida: “No creo que hubiésemos sido capaces de soportar una situación así sin esa ayuda, juntos como familia, y al mismo tiempo mantener nuestras obligaciones para con el pueblo noruego”, ha señalado.

El equipo médico del Rijshospitalet de Oslo, responsable del tratamiento, ha aclarado que la lista de espera para trasplantes de pulmón en Noruega suele contar con entre 20 y 40 pacientes y que no se dará prioridad a la princesa sobre el resto. Un facultativo del hospital ha explicado en rueda de prensa que “la operación es importante y da miedo, tal como ha dicho, pero confía en que todo salga bien. La tasa de éxito de este tipo de procedimientos en Noruega es muy elevada y los pacientes suelen poder llevar una vida normal después de la intervención”. No obstante, ha subrayado que el estado de la princesa es grave y que la intervención solo se realizará si resulta absolutamente necesaria.

El año más duro de Mette-Marit

El año 2025 ha estado marcado también por la situación judicial de Marius Borg Høiby, hijo mayor de Mette-Marit. El joven, de 27 años, ha sido denunciado por varias mujeres por presuntos delitos de abuso sexual y episodios violentos. Desde su arresto, los cargos se han ampliado y, aunque ha admitido haber cometido algunos delitos bajo la influencia de sustancias, niega las acusaciones más graves. Tras haber sido puesto en libertad provisional en noviembre, el proceso judicial sigue abierto.

La situación de Marius ha tenido un fuerte impacto en la familia real noruega. Aunque no ocupa un lugar en la línea de sucesión ni realiza funciones oficiales, su vida ha estado bajo el escrutinio mediático desde que su madre se unió a la realeza. Marius ha crecido junto a sus hermanos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, en Skaugum, y siempre ha mantenido una relación cercana con el príncipe Haakon y los reyes Sonia y Harald V.

De cara a los próximos meses, la familia real noruega tiene previsto celebrar el 21 cumpleaños de la princesa heredera Ingrid Alexandra el 21 de enero, un evento que marcará el inicio de 2025 tras un año especialmente complicado para la institución y, en concreto, para la princesa Mette-Marit.