España

Un trozo de la Línea 6 por menos de 25 euros: Madrid pone a la venta 200 piezas originales del Metro

La línea Circular lleva en obras desde el 31 de mayo, repartidas en dos fases, y acabarán este sábado

Un trozo de la Línea
Un trozo de la Línea 6 por menos de 25 euros. (Composición Infobae)

Entre el bullicio cotidiano de Madrid y los atascos provocados por las múltiples obras que atraviesan la capital, hay un proyecto que destaca sobre el resto: la renovación integral de la Línea 6 de Metro, que permanece parcialmente cortada desde principios del verano. La primera fase, desarrollada entre el 31 de mayo y el 5 de septiembre, obligó al cierre del tramo Moncloa – Méndez Álvaro, afectando especialmente a los distritos de Arganzuela, Latina y la zona universitaria, con hasta 40 buses lanzadera reforzando el servicio.

Ahora, la segunda fase, que abarca el tramo Moncloa – Legazpi, encara su recta final, acabando este sábado 20 de diciembre para evitar el colapso navideño, impactando en los entornos de Nuevos Ministerios y Avenida de América, dos de los nodos de transporte más transitados de la ciudad.

Los usuarios recurrentes del metro de Madrid, nos cuentan los contratiempos de verano.

Seis meses de obras y 129 millones de euros que convertirán la L6 en la primera línea totalmente automatizada de Madrid. No obstante, habrá que esperar hasta 2027 para ver circular trenes sin conductor, una vez completado el proceso de pruebas y la incorporación de los trenes de última generación. A partir de enero, la Circular iniciará la instalación de las futuras puertas de andén. Estos trabajos se realizarán por la noche para no afectar al tránsito diario.

Y para acompañar este salto hacia el futuro, la Comunidad de Madrid ha lanzado una iniciativa: ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de poseer un fragmento auténtico de la propia Línea 6, un pedazo de vía real retirado durante los trabajos de modernización y convertido en objeto de coleccionista.

La Comunidad de Madrid pone
La Comunidad de Madrid pone a la venta fragmentos antiguos de la L6. (Comunidad de Madrid)

Una reliquia que resume décadas de movimiento

La Línea 6 nació en 1969, se inauguró el 11 de octubre de 1979 y alcanzó su configuración definitiva en 2007, con la apertura de Arganzuela-Planetario. Desde entonces, ha acompañado la expansión de la ciudad, a miles de viajeros y consolidándose como el gran anillo que conecta campus universitarios con núcleos de intercambio de transporte.

Los fragmentos que ahora se venden son de acero endurecido por décadas de vibración, preparado para soportar temperaturas extremas y la presión de convoyes que pesan hasta 138 toneladas. Cada unidad, hasta 200 en total, han sido cortadas y pulidas y saldrán al mercado tiene con un precio de 24,95 euros. Estarán disponibles a partir de mañana viernes, tanto a través de la tienda online como en las tiendas de Sol, Ópera y Plaza Castilla, y en la sede de la compañía metropolitana en la Avenida Príncipe de Asturias de la capital.

En concreto, los fragmentos corresponden al tipo 54E1, un modelo ampliamente utilizado en la construcción ferroviaria fabricado en acero de grado R260, procedente de la industria metalúrgica de Gijón (Asturias).

Los fragmentos se venderán a
Los fragmentos se venderán a 25 euros en las tiendas de Ópera, Soy y Plaza Castilla. (Comunidad de Madrid)

Horarios anormales

A pesar de que la Línea 6 vuelva a abrirse al público, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado jueves en un comunicado que “las obras no han terminado”. En el anuncio, se especifica que las estaciones reabrirán, algo que no pasa desde mayo, pero que los horarios serán anormales con respecto al resto de líneas: cerrará a las 23:00 horas, dos y media antes, y habrá un servicio de bus gratuito que cubrirá el servicio hasta la 1:30 a.m. No obstante, el viernes y el sábado mantendrá el horario habitual.

