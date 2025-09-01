España

La Línea 6 de metro reabre su tramo Moncloa-Méndez Álvaro el 6 de septiembre

Las obras continuarán en la otra mitad de la línea, entre Moncloa y Legazpi

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Puertas automatizadas en la línea
Puertas automatizadas en la línea 6 (Metro de Madrid)

La línea 6 de Metro de Madrid reabrirá el próximo sábado 6 de septiembre su tramo entre las estaciones de Méndez Álvaro y Moncloa. El tramo suroeste de la línea circular permanecía cerrado desde el pasado 31 de mayo debido a las obras por la automatización de sus trenes, que esperan transitar sin conductor a partir de 2027.

El buen ritmo de los trabajos de modernización de la vía ha permitido finalizar una semana antes de lo previsto, por lo que la apertura del tramo afectado se ha adelantado a esta semana. Más de 2.000 trabajadores han participado y continuarán participando en estas tareas, que se desarrollaron en turnos continuos durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Además, se colocaron postes metálicos bajo todos los andenes, una intervención imprescindible para la futura instalación de puertas de andén que incrementarán la seguridad en la operación automatizada.

Segunda fase de las obras
Segunda fase de las obras para la automatización de la línea 6 de Metro. (CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID)

Ese mismo 6 de septiembre, se cortará el servicio entre Legazpi y Moncloa, trazado que permanecerá cerrado hasta el próximo 31 de diciembre, según lo previsto. En este sector, que abarca 17 estaciones, se replicarán las mismas actuaciones realizadas en el segmento suroeste. Según Metro de Madrid, “la vía será nueva, tendrá menos incidencias y estará preparada para los nuevos trenes sin conductor” una vez finalicen las obras, que han supuesto una inversión de 450 millones de euros.

Una vez terminados los trabajos de adecuación y modernización, 48 convoyes circularán sin conductor por la línea circular “Serán más sostenibles, accesibles y seguros, optimizarán el tiempo de circulación aumentando la velocidad hasta en un 33%, lo que permitirá que circulen hasta cada dos minutos”, aseguran desde Metro de Madrid.

Autobuses gratuitos para sustituir el metro

Para mitigar el impacto de la suspensión del servicio, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) pondrá en marcha varias líneas de autobuses gratuitos. Entre ellas, los vehículos identificados como SE6 (Servicio Especial 6) efectuarán paradas en todas las estaciones afectadas, mientras que una lanzadera reforzará la conexión entre Cuatro Caminos y Moncloa, con frecuencias de paso de tres a cinco minutos. Además, se mantendrá el refuerzo de la línea 180 de la EMT, que enlaza Legazpi con la estación de Cercanías de El Pozo.

El tramo reabierto entre Méndez Álvaro y Moncloa presentará una particularidad: de domingo a jueves, el servicio finalizará a medianoche, antes del horario habitual, y será sustituido por una línea especial de autobuses nocturnos que circularán hasta la 1:30 horas. Esta medida replica la estrategia aplicada en el tramo que ahora cerrará, con el objetivo de facilitar la continuidad de los trabajos de modernización durante las noches laborables.

Las estaciones de Moncloa y Legazpi permanecerán abiertas como puntos de partida de los tramos operativos de la L6, y los andenes de aquellas estaciones que conectan con otras líneas seguirán accesibles para permitir los transbordos. De este modo, el dispositivo busca minimizar las molestias a los usuarios durante el periodo de obras, garantizando alternativas de transporte y la operatividad parcial de la línea circular.

