Nuevas obras en Madrid: Cercanías cortará este tramo durante seis fines de semana y no circularán trenes a primera hora

Las líneas que se verán afectadas por las obras son C-3, C-4, C-4a y C-4b

Cercanías cortará los tramos C-3
Cercanías cortará los tramos C-3 y C-4

No es suficiente con la A-5, Ventas, Castellana, Conde de Casal y la Línea 6 de metro. Ahora, los madrileños tendrán que sumar un nuevo corte en la red de Cercanías hasta finales de año. Desde este sábado, Adif ejecutará una nueva fase de interrupciones en el servicio, concretamente, en el túnel de Sol. Esta intervención, que se prolongará durante seis fines de semana consecutivos (incluido el lunes 8 de diciembre), supondrán el cierre del tramo entre Nuevos Ministerios y Atocha durante las primeras cinco horas del servicio, de 5:00 a 10:00 de la mañana.

El cierre afectará a las líneas C-3 y C-4 y se enmarca en el proyecto de ampliación de la estación de Atocha Cercanías, una de las más saturadas en la red madrileña. Adif ha justificado los cortes como necesarios para aumentar la capacidad de la estación y mejorar la fiabilidad del servicio. No obstante, no se han anunciado apoyos o incremento del tráfico de trenes en las líneas que se puedan ver sobresaturadas debido a estas obras.

Según ha detallado Renfe, los cortes se producen los días 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de noviembre, y 6, 7, 8, 13, 14, 20 y 21 de diciembre. Durante ese horario, no circula ningún tren entre Atocha y Nuevos Ministerios, lo que obligará a modificar los recorridos de varias líneas clave. Los trenes de las líneas C-3 y C-4, procedentes de Aranjuez y Parla, inician y finalizan su trayecto en Atocha, mientras que la C-4a y C-4b, que parten desde Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, comienzan y concluyen en Nuevos Ministerios.

Como alternativa, los usuarios tendrán que buscar las conexiones de sus líneas que circulen por el túnel de Recoletos (líneas C-2, C-7, C-8 y C-10), que mantienen su servicio habitual y conectan con Chamartín, Nuevos Ministerios y Atocha. Según Renfe y Adif, estas medidas permitirán mantener la movilidad durante las horas del corte.

Gente aglomerada esperando el metro.
Gente aglomerada esperando el metro. (Violeta Santos Moura/Reuters)

Las obras de Atocha

Las obras del túnel de Atocha previstas en esta fase incluyen perforaciones y cortes en muros, así como la instalación de nuevas vigas y estructuras de refuerzo dentro del túnel de Sol. Según Adif, estos trabajos no pueden realizarse con el tráfico ferroviario en marcha, por lo que es imprescindible detener completamente la circulación durante las primeras horas del día.

El objetivo final es modernizar la infraestructura y reforzar la seguridad del sistema, especialmente en las líneas C-3 y C-4, las más vulnerables cuando se producen incidencias. Adif subraya que el proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea NextGenerationEU, con financiación comunitaria.

Los usuarios recurrentes del metro de Madrid, nos cuentan los contratiempos de verano.

Más problemas para la movilidad ferroviaria

Otra de las grandes obras que se están realizando en el sector tienen que ver con la automatización de la Línea 6 de metro. El 31 de mayo se comenzó a trabajar con la parte occidental, que correspondían al cierre total de las estaciones comprendidas entre Argüelles y Arganzuela-Planetario. A continuación, el 13 de septiembre, se cerró el otro sector, desde las estaciones de Moncloa hasta Legazpi, y tienen como fecha final de obra el 31 de diciembre.

La línea circular es una de las más transitadas por la comunidad universitaria, ya que en el segundo tramo de las obras se ve afectada la estación Ciudad Universitaria y la bajada de miles de estudiantes que cursan sus grados en la Universidad Complutense o Politécnica de Madrid. Del mismo modo, muchos estudiantes verán afectados el servicio para acceder a la Biblioteca de Ciencias o la Sala Búho, al verse afectados las líneas C-4a y C-4b de Cercanías.

