Así será la reapertura por completo de la Línea 6 del Metro de Madrid: el 20 de diciembre es la nueva fecha oficial

La Línea 6 del Metro de Madrid reabrirá todas sus puertas el 20 de diciembre. (Montaje Infobae)

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este jueves la reapertura por completo de la Línea 6 del Metro de Madrid para el 20 de diciembre en la Asamblea de la Comunidad. La nueva fecha oficial llegará 11 días antes de lo previsto, ya que se esperaba para el 31 de diciembre. Las obras, que empezaron en mayo para automatizar la línea, habían tenido bloqueadas las estaciones entre Legazpi y Moncloa desde septiembre, afectando a miles de usuarios en su desplazamiento diario.

La reapertura, sin embargo, tendrá algunos matices, pues la automatización aún no está completa (se prevé su final para 2027) y las construcciones seguirán por la noche a partir del próximo mes de enero. Eso sí, “hasta el 20 de diciembre continuarán operativos los autobuses sustitutivos que han recorrido este tramo en superficie desde el inicio de las obras”, anuncia el comunicado.

Debida a esta situación, a partir del 7 de enero el servicio finalizará a las 23:00 de domingo a jueves. Para paliar esta cuestión, se habilitará un autobús gratuito que realizará el recorrido en superficie entre las 23.00 y las 1.30 horas, la hora oficial del cierre del Metro de Madrid.

¿Cómo será la reapertura?

El proceso de automatización de la Línea empezó el 31 de mayo. Durante la primera fase, que terminó el 5 de septiembre, estuvo cerrado desde Moncloa hasta Méndez Álvaro, el arco oeste. A partir de esa fecha lleva cerrado el tramo que comprende las estaciones entre Moncloa y Legazpi, el tramo este. La estación de Arganzuela-Planetario ha sido la única cerrada durante todo el desarrollo, por haber funcionado como centro de operaciones.

Una vez terminada esta fase, el 20 de diciembre, la Línea 6 podrá reabrir al haber finalizado “las obras de remodelación integral en el arco este, entre Legazpi y Moncloa por Avenida de América”, relata el comunicado. En el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid se oficializa que la Línea 6 del Metro de Madrid reabrirá en todas sus estaciones (algo que viene sin pasar desde mayo), pero añade que los trabajos aún no se han completado.

Así, en enero, a partir del día 7, los horarios serán anormales con respecto a los oficiales del resto de líneas: cerrará a las 23:00, dos horas y media antes. Por su parte, el viernes y el sábado mantendrá el horario habitual.

Los usuarios recurrentes del metro de Madrid, nos cuentan los contratiempos de verano.

Las obras seguirán por la noche

Las obras servirán para la automatización del metro y convertir a la Línea 6 en “la primera con conducción automática de toda la red”, según el comunicado oficial del Metro de Madrid. Ahora, las obras continuarán de noche, en las que también se ejecutará el “cambio de tensión del suministro eléctrico de los trenes de 600 voltios a 1.500 para aumentar la eficiencia energética, con un ahorro estimado de un 30%”, apuntan desde Metro de Madrid.

La intervención permite renovar las 13 subestaciones eléctricas que aportan energía a esta línea. Por último, han eliminado el fibrocemento y han reforzado el borde los andenes con el fin de soportar las futuras puertas automáticas.