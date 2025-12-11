España

Así será la reapertura por completo de la Línea 6 del Metro de Madrid: el 20 de diciembre es la nueva fecha oficial

La Circular volverá a operar en todas las estaciones seis meses después, aunque seguirá sin estar automatizada

Guardar
La Línea 6 del Metro
La Línea 6 del Metro de Madrid reabrirá todas sus puertas el 20 de diciembre. (Montaje Infobae)

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este jueves la reapertura por completo de la Línea 6 del Metro de Madrid para el 20 de diciembre en la Asamblea de la Comunidad. La nueva fecha oficial llegará 11 días antes de lo previsto, ya que se esperaba para el 31 de diciembre. Las obras, que empezaron en mayo para automatizar la línea, habían tenido bloqueadas las estaciones entre Legazpi y Moncloa desde septiembre, afectando a miles de usuarios en su desplazamiento diario.

La reapertura, sin embargo, tendrá algunos matices, pues la automatización aún no está completa (se prevé su final para 2027) y las construcciones seguirán por la noche a partir del próximo mes de enero. Eso sí, “hasta el 20 de diciembre continuarán operativos los autobuses sustitutivos que han recorrido este tramo en superficie desde el inicio de las obras”, anuncia el comunicado.

Debida a esta situación, a partir del 7 de enero el servicio finalizará a las 23:00 de domingo a jueves. Para paliar esta cuestión, se habilitará un autobús gratuito que realizará el recorrido en superficie entre las 23.00 y las 1.30 horas, la hora oficial del cierre del Metro de Madrid.

¿Cómo será la reapertura?

El proceso de automatización de la Línea empezó el 31 de mayo. Durante la primera fase, que terminó el 5 de septiembre, estuvo cerrado desde Moncloa hasta Méndez Álvaro, el arco oeste. A partir de esa fecha lleva cerrado el tramo que comprende las estaciones entre Moncloa y Legazpi, el tramo este. La estación de Arganzuela-Planetario ha sido la única cerrada durante todo el desarrollo, por haber funcionado como centro de operaciones.

Una vez terminada esta fase, el 20 de diciembre, la Línea 6 podrá reabrir al haber finalizado “las obras de remodelación integral en el arco este, entre Legazpi y Moncloa por Avenida de América”, relata el comunicado. En el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid se oficializa que la Línea 6 del Metro de Madrid reabrirá en todas sus estaciones (algo que viene sin pasar desde mayo), pero añade que los trabajos aún no se han completado.

Así, en enero, a partir del día 7, los horarios serán anormales con respecto a los oficiales del resto de líneas: cerrará a las 23:00, dos horas y media antes. Por su parte, el viernes y el sábado mantendrá el horario habitual.

Los usuarios recurrentes del metro de Madrid, nos cuentan los contratiempos de verano.

Las obras seguirán por la noche

Las obras servirán para la automatización del metro y convertir a la Línea 6 en “la primera con conducción automática de toda la red”, según el comunicado oficial del Metro de Madrid. Ahora, las obras continuarán de noche, en las que también se ejecutará el “cambio de tensión del suministro eléctrico de los trenes de 600 voltios a 1.500 para aumentar la eficiencia energética, con un ahorro estimado de un 30%”, apuntan desde Metro de Madrid.

La intervención permite renovar las 13 subestaciones eléctricas que aportan energía a esta línea. Por último, han eliminado el fibrocemento y han reforzado el borde los andenes con el fin de soportar las futuras puertas automáticas.

Temas Relacionados

MetroMadridIsabel Diaz AyusoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El brote de peste porcina africana fuerza el primer ERTE de 458 trabajadores en la industria cárnica de Barcelona

La crisis sanitaria comienza a afectar al empleo y pone en jaque la economía del sector porcino catalán

El brote de peste porcina

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación

Precio de la luz baja este viernes 12 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer un uso extendido del servicio de energía eléctrica sin incrementar el pago de la factura

Precio de la luz baja

Un hombre encierra en casa y maltrata a su pareja durante 10 días: la Policía lo descubrió gracias a unos objetos que tiró por la ventana

El agresor causó heridas a uno de los policías durante el arresto con un cuchillo

Un hombre encierra en casa

Lorena Romero, nutricionista: “Si te quieres comer el turrón en Navidad, cómetelo, disfruta y luego vuelve a tu vida normal”

La experta da una serie de consejos para poder vivir la época navideña con total tranquilidad y plantear una buena relación con la comida

Lorena Romero, nutricionista: “Si te
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Absuelven a un guardia civil

Absuelven a un guardia civil investigado por su relación con una sospechosa, porque las pruebas se apoyaban en “conjeturas”

El Congreso aprueba la ley que frena el ‘spam’ telefónico y obliga a una atención al cliente más ágil

La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales del rescate del Gobierno de España

Una mujer es detenida por dejar que su hijo de 1 año sujetara el volante por la autopista mientras ella miraba el móvil

Una mujer de 25 años pide que su madre le pague la manutención y la Justicia lo rechaza: puede trabajar y no tiene una necesidad real

ECONOMÍA

El brote de peste porcina

El brote de peste porcina africana fuerza el primer ERTE de 458 trabajadores en la industria cárnica de Barcelona

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Precio de la luz baja este viernes 12 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Precio del aceite de oliva en España 11 de diciembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Las hipotecas sobre viviendas de obra nueva caen un 15% en 2025 mientras los compradores se refugian en la segunda mano, según un estudio

DEPORTES

Carlos Alcaraz comparte el álbum

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses