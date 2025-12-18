Toni Musalaev, abogado: “Estás obligado a declarar en un juicio como testigo, pero existen excepciones”

Toni Musalaev explica las claves de ser testigo (Composición Infobae)

Declarar en un juicio como testigo es una situación que no agrada a todos aquellos que se ven en la situación, ya sea por obligación o por voluntad propia. Sin embargo, existen algunas excepciones tal y como ha explicado en un vídeo el abogado Toni Musalaev, conocido en la red social de TikTok como (@toni.abogado).

El abogado destacó algunas claves de la obligación de declarar como testigo en un proceso penal. Según expuso, la ley española plantea que toda persona que haya sido testigo de hechos relacionados con un caso penal debe comparecer y prestar declaración siempre que la autoridad judicial lo requiera.

Musalaev aclaró que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) es el cuerpo normativo que establece este marco de deberes y derechos. La participación de personas testigos resulta central en el desarrollo de los procedimientos ya que, a partir de su testimonio, los tribunales forman juicio sobre los hechos.

Citó: “Uno siempre está obligado a declarar en juicio por unos hechos que ha presenciado o ha visto en relación a algún proceso penal, a una persona investigada”, estableciendo así la base jurídica que fundamenta la citación de testigos en casos penales.

Importancia de los testigos

En su intervención, el letrado subrayó la importancia de la presencia de testigos para garantizar el esclarecimiento de los hechos. Esta figura cumple un objetivo esencial porque brinda información valiosa que permite a jueces y tribunales tomar decisiones fundadas.

Quienes presencien un delito o dispongan de conocimiento directo sobre el caso investigado, se ven involucrados en un proceso que obliga a aportar su versión, lo que implica también una responsabilidad ética y social en la colaboración con la justicia.

Imagen representativa de un proceso judicial (vecteezy)

No obstante, Musalaev puntualizó que la ley no es inflexible y contempla excepciones a la obligación general de declarar. El artículo 416 de la LECrim reconoce el derecho a no atestiguar contra personas con quienes existen vínculos familiares o profesionales específicos. De este modo, el ordenamiento protege la privacidad y evita conflictos éticos y emocionales que podrían surgir al testificar contra allegados.

Dentro de las excepciones, Musalaev enumeró los ascendientes en primer grado, el cónyuge o pareja, así como el propio abogado del investigado. Es decir, padres, hijos, cónyuges, parejas estables y defensores legales están autorizados legalmente a rehusarse a declarar si son citados como testigos en un proceso que involucre a esos allegados. Estas restricciones responden al principio de proteger la intimidad familiar y la confidencialidad en la relación abogado-cliente.

Invocarse ante el tribunal

El abogado hizo hincapié en que la exención debe invocarse expresamente ante el tribunal. El juez informará sobre este derecho y corresponde al testigo decidir si lo ejerce o si finalmente declara. El beneficio no es automático: requiere manifestación explícita por parte de la persona concernida en el mismo acto de la testificación.

Para quienes se planteen si cumplen con los requisitos para acogerse a esta protección, Musalaev recomendó informarse en detalle sobre su situación concreta antes de comparecer en sede judicial. La orientación profesional es importante, ya que cada caso presenta particularidades en función del parentesco, la relación con el investigado o la naturaleza de los hechos en cuestión.

En su video, el abogado recalcó: “Existe una serie de excepciones donde tú tienes el derecho a acogerte a ese artículo y no declarar en contra de estas personas”. También recordó la posibilidad de contactar a un profesional del Derecho para recibir asesoría precisa, en especial si surgen dudas sobre la obligación de declarar, la conveniencia de invocar la excepción o las implicancias de la declaración en el proceso penal.