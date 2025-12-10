Suspendida la comparecencia en el Senado de ‘la Paqui’, mujer de Santos Cerdán, por una baja médica

Paqui Muñoz, la mujer de Santos Cerdán acude a la cárcel de Soto del Real para visitar a su marido (Europa Press)

La comparecencia en el Senado de Francisca Muñoz, conocida como “La Paqui” y pareja de Santos Cerdán, ha quedado suspendida tras la presentación de un parte médico. La citación estaba prevista para el próximo lunes a las 11:00 horas en el marco de la comisión de investigación sobre el denominado ‘caso Koldo’. Fuentes del Partido Popular en la Cámara Alta aseguran a Infobae España que la documentación fue registrada oficialmente, lo que obligó a aplazar la comparecencia conforme a lo establecido en el reglamento parlamentario.

Desde el grupo popular trasladan que la suspensión se ha producido por una baja médica comunicada formalmente al Senado, que impide a la compareciente acudir en la fecha fijada. Las mismas fuentes trasladan que el PP desea su pronta recuperación y subraya que la citación no queda anulada, sino pospuesta hasta que su estado de salud permita reactivarla.

La comparecencia de Muñoz formaba parte del calendario de citaciones aprobado para continuar con los trabajos de la comisión, que investiga las posibles responsabilidades políticas derivadas de los contratos públicos bajo sospecha durante la pandemia. Su nombre había adquirido relevancia por su relación personal con Santos Cerdán, uno de los dirigentes socialistas señalados políticamente por su vinculación con algunos de los actores principales del caso.

El PP habla de presiones y mantiene la citación

Fuentes del PP en el Senado revelan a Infobae España que, pese al respeto formal a la baja médica presentada, en el seno del grupo existe una “profunda preocupación” por lo que consideran una sucesión de aplazamientos que afectan a personas del entorno más cercano de los protagonistas del caso. En ese contexto, los populares han expresado públicamente su deseo de que el estado de salud de la compareciente no obedezca a “presiones del sanchismo”, según trasladan las mismas fuentes.

El partido sostiene que la documentación médica remitida al Senado cumple los requisitos formales exigidos, lo que impide cualquier actuación distinta a la suspensión. No obstante, insisten en que se procederá a una nueva citación en cuanto se produzca el alta médica. “Cuando su estado lo permita volverá a ser llamada y citada”, afirman desde el PP, que no contempla retirar la comparecencia del calendario de la comisión.

En el grupo mayoritario de la Cámara Alta recalcan que la comisión de investigación tiene como objetivo esclarecer el papel de todas las personas que, de manera directa o indirecta, hayan podido participar en la presunta trama. En este sentido, consideran que el entorno personal y familiar de los principales implicados resulta clave para reconstruir el funcionamiento del entramado bajo sospecha.

Desde el PP se insiste en que los españoles “merecen conocer toda la verdad” y que el trabajo de la comisión continuará “sin descanso” hasta que se agoten todas las comparecencias previstas. Las fuentes consultadas subrayan que la suspensión actual no altera la hoja de ruta política del grupo, aunque sí retrasa uno de los testimonios más esperados de esta fase de la investigación parlamentaria.

Precedentes de suspensiones en la comisión

La comparecencia de Francisca Muñoz no es la primera que se suspende en esta comisión por motivos de salud. Con anterioridad, también quedó aplazada la citación de Jésica Rodríguez, una de las exparejas del exministro José Luis Ábalos, así como la de Juan Carlos Barrabés, empresario vinculado a contratos investigados, ambos igualmente por la presentación de partes médicos.

Desde el PP se subraya que, hasta el momento, las únicas comparecencias suspendidas por esta causa afectan a personas del entorno personal de los principales protagonistas del caso, una circunstancia que, a juicio de los populares, incrementa la relevancia política de los aplazamientos y su impacto en el desarrollo de los trabajos.

Las mismas fuentes señalan que estas suspensiones obligan a reordenar el calendario de la comisión y retrasan la obtención de testimonios que consideran “esenciales” para completar el relato de los hechos. No obstante, admiten que el reglamento del Senado no permite forzar ninguna comparecencia cuando existe una justificación médica debidamente acreditada.

Las fuentes del PP en el Senado consultadas por Infobae España insisten en que el aplazamiento no altera el fondo político de la investigación ni la voluntad del grupo de seguir impulsando nuevas comparecencias. Mantienen que la citación de “La Paqui” sigue siendo una prioridad dentro del plan de trabajo aprobado y que su testimonio será requerido en cuanto existan condiciones médicas para ello.