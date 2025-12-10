España

Suspendida la comparecencia en el Senado de ‘la Paqui’, mujer de Santos Cerdán, por una baja médica

La citación estaba prevista para este lunes en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ y queda aplazada sin fecha

Guardar
Paqui Muñoz, la mujer de
Paqui Muñoz, la mujer de Santos Cerdán acude a la cárcel de Soto del Real para visitar a su marido (Europa Press)

La comparecencia en el Senado de Francisca Muñoz, conocida como “La Paqui” y pareja de Santos Cerdán, ha quedado suspendida tras la presentación de un parte médico. La citación estaba prevista para el próximo lunes a las 11:00 horas en el marco de la comisión de investigación sobre el denominado ‘caso Koldo’. Fuentes del Partido Popular en la Cámara Alta aseguran a Infobae España que la documentación fue registrada oficialmente, lo que obligó a aplazar la comparecencia conforme a lo establecido en el reglamento parlamentario.

Desde el grupo popular trasladan que la suspensión se ha producido por una baja médica comunicada formalmente al Senado, que impide a la compareciente acudir en la fecha fijada. Las mismas fuentes trasladan que el PP desea su pronta recuperación y subraya que la citación no queda anulada, sino pospuesta hasta que su estado de salud permita reactivarla.

La comparecencia de Muñoz formaba parte del calendario de citaciones aprobado para continuar con los trabajos de la comisión, que investiga las posibles responsabilidades políticas derivadas de los contratos públicos bajo sospecha durante la pandemia. Su nombre había adquirido relevancia por su relación personal con Santos Cerdán, uno de los dirigentes socialistas señalados políticamente por su vinculación con algunos de los actores principales del caso.

El PP habla de presiones y mantiene la citación

Fuentes del PP en el Senado revelan a Infobae España que, pese al respeto formal a la baja médica presentada, en el seno del grupo existe una “profunda preocupación” por lo que consideran una sucesión de aplazamientos que afectan a personas del entorno más cercano de los protagonistas del caso. En ese contexto, los populares han expresado públicamente su deseo de que el estado de salud de la compareciente no obedezca a “presiones del sanchismo”, según trasladan las mismas fuentes.

El exdiputado del PSOE, Santos
El exdiputado del PSOE, Santos Cerdán, comparece durante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19 (Fernando Sánchez - Europa Press)

El partido sostiene que la documentación médica remitida al Senado cumple los requisitos formales exigidos, lo que impide cualquier actuación distinta a la suspensión. No obstante, insisten en que se procederá a una nueva citación en cuanto se produzca el alta médica. “Cuando su estado lo permita volverá a ser llamada y citada”, afirman desde el PP, que no contempla retirar la comparecencia del calendario de la comisión.

En el grupo mayoritario de la Cámara Alta recalcan que la comisión de investigación tiene como objetivo esclarecer el papel de todas las personas que, de manera directa o indirecta, hayan podido participar en la presunta trama. En este sentido, consideran que el entorno personal y familiar de los principales implicados resulta clave para reconstruir el funcionamiento del entramado bajo sospecha.

Desde el PP se insiste en que los españoles “merecen conocer toda la verdad” y que el trabajo de la comisión continuará “sin descanso” hasta que se agoten todas las comparecencias previstas. Las fuentes consultadas subrayan que la suspensión actual no altera la hoja de ruta política del grupo, aunque sí retrasa uno de los testimonios más esperados de esta fase de la investigación parlamentaria.

Precedentes de suspensiones en la comisión

La comparecencia de Francisca Muñoz no es la primera que se suspende en esta comisión por motivos de salud. Con anterioridad, también quedó aplazada la citación de Jésica Rodríguez, una de las exparejas del exministro José Luis Ábalos, así como la de Juan Carlos Barrabés, empresario vinculado a contratos investigados, ambos igualmente por la presentación de partes médicos.

Desde el PP se subraya que, hasta el momento, las únicas comparecencias suspendidas por esta causa afectan a personas del entorno personal de los principales protagonistas del caso, una circunstancia que, a juicio de los populares, incrementa la relevancia política de los aplazamientos y su impacto en el desarrollo de los trabajos.

Las mismas fuentes señalan que estas suspensiones obligan a reordenar el calendario de la comisión y retrasan la obtención de testimonios que consideran “esenciales” para completar el relato de los hechos. No obstante, admiten que el reglamento del Senado no permite forzar ninguna comparecencia cuando existe una justificación médica debidamente acreditada.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha defendido su inocencia, dice que no se reconoce en los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y critica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le incrimina: "No he hecho nada de lo que dice la UCO", ha asegurado. (Fuente: Congreso/ PSOE/ Europa Press)

Las fuentes del PP en el Senado consultadas por Infobae España insisten en que el aplazamiento no altera el fondo político de la investigación ni la voluntad del grupo de seguir impulsando nuevas comparecencias. Mantienen que la citación de “La Paqui” sigue siendo una prioridad dentro del plan de trabajo aprobado y que su testimonio será requerido en cuanto existan condiciones médicas para ello.

Temas Relacionados

Comisión de InvestigaciónSenado EspañaSantos CerdánCaso KoldoCorrupciónPPPartido PopularPSOEGobierno de EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Diez niños han nacido con el esperma de un donante portador de un gen cancerígeno: se habrían concebido 197 fuera de España

35 mujeres han sido inseminadas con el material biológico del donante en España

Diez niños han nacido con

El rey Juan Carlos I revela que enseñó a Froilán a hacerse un huevo frito: “No sabe cocinar”

El padre de Felipe VI ha compartido el gran orgullo que siente por su nieto en sus memorias ‘Reconciliación’

El rey Juan Carlos I

España firma un plan de cooperación de seguridad con Catar: el narcotráfico o el terrorismo son algunas de las claves

El acuerdo contempla el intercambio de conocimiento y la colaboración de cara al Mundial

España firma un plan de

Una mujer de 61 años cobrará una pensión vitalicia de 1.400 euros después dedicarse al hogar y estar 24 años sin poder trabajar

La Audiencia Provincial destacó el desequilibrio generado por el reparto de roles en el matrimonio y la imposibilidad real de que la exesposa accediera ahora a un empleo

Una mujer de 61 años

La postura de tirar de la cuerda, el ejercicio de yoga que alivia el dolor de espalda y aumenta la flexibilidad

También conocida como Pulling The Rope Pose, es una asana perfecta para principiantes, que ayuda a reducir la tensión muscular y a estirar la espalda, los hombros y las piernas

La postura de tirar de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España firma un plan de

España firma un plan de cooperación de seguridad con Catar: el narcotráfico o el terrorismo son algunas de las claves

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

Los Mossos desmantelan una red de tráfico de medicamentos y dopantes liderada por un médico y ex culturista “muy famoso” en internet

El alcalde de Algeciras sigue en su cargo y como senador tras la denuncia de abuso sexual: renuncia a la militancia del PP para “defender su honor”

Un juez pide al presunto ideólogo de los ‘protocolos de la vergüenza’ en las residencias de Madrid que aporte las pruebas de su oposición al contenido discriminatorio

ECONOMÍA

Una mujer de 61 años

Una mujer de 61 años cobrará una pensión vitalicia de 1.400 euros después dedicarse al hogar y estar 24 años sin poder trabajar

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 10 diciembre

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Telefónica rebaja hasta 5.520 el número mínimo de salidas en su ERE desde las más de 6.000 propuestas inicialmente

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo