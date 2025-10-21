Toni Musalaev, abogado especializado en extranjería: “Antes de renovar tu permiso de residencia comprueba si estás al corriente del pago de tus obligaciones” (Montaje Infobae)

“¿Vas a renovar tu permiso de residencia y de trabajo? Quédate, que esto te interesa”, asegura Toni Musalev, abogado especializado en derecho de extranjería y derecho penal y divulgador sobre su profesión a través de redes sociales, en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @toni.abogado, en el que cuenta con alrededor de 950 seguidores.

“En este vídeo”, continúa el abogado, “vamos a hablar sobre un tema muy específico y es sobre la Agencia Tributaria”. El letrado plantea: “Me dirás: ‘¿Qué relación tiene’" la extranjería con la Agencia Tributaria? “Pues es muy importante”, asegura el letrado. “¿Por qué? Porque nosotros cuando renovamos un permiso de residencia, independientemente de que en los requisitos parece ser que no se hace una referencia especial a que nosotros tenemos que estar al corriente en nuestras obligaciones tributarias, sí que tenemos que estarlo".

“Cuando nos requieren tenemos diez días hábiles” para saldar cualquier deuda pendiente

“¿Por qué?“, procede a explicar el experto en extranjería. ”Porque cuando hacemos la solicitud, Extranjería lo que va a hacer es preguntar a distintos organismos públicos, entre ellas la Agencia Tributaria, para saber si nosotros estamos al corriente de nuestras obligaciones tributarias”. Esto es así tanto para la solicitud de renovación de un permiso de residencia como para la relativa al permiso de trabajo.

La Agencia Tributaria comenzó el 3 de abril el plazo para presentar la declaración de la Renta. (Carlos Luján / Europa Press)

Es importante, debido a esto, estar al día, según aclara el letrado: “A veces ocurre que, por ejemplo, hemos dejado de pagar (lo digo así como un ejemplo muy simple) veinte euros, pues esto ocurrirá que nos van a requerir”, y es ahí, de acuerdo con el abogado especializado en derecho de extranjería y derecho penal, “cuando puede haber un problema, porque cuando nos requieren tenemos diez días hábiles para subsanar toda esta situación".

Es decir, que habrá que saldar cualquier día en los próximos diez días laborables, contando únicamente de lunes a viernes. Será necesario, explica el abogado, “pagar la deuda con la Agencia Tributaria, pedir un certificado actualizado y presentarlo” en Extranjería.

Lo mejor será, si existe una deuda desconocida hasta el momento, realizar estos trámites con la mayor brevedad posible una vez recibido dicho requerimiento, ya que, según advierte Toni Musalev, “ahí corremos el riesgo de que no nos dé tiempo a presentar ese certificado”. El abogado experto en trámites de extranjería da una recomendación muy clara para ahorrarse cualquier problema a la hora de enfrentarse a estos trámites: “Yo recomiendo siempre, siempre, antes de proceder a solicitar una renovación de tu permiso de residencia, comprobar muy bien, a través de unos determinados certificados que se pueden descargar de la página web de la Agencia Tributaria, si estamos al corriente del pago de nuestras obligaciones. Si tienes dudas al respecto, ponte en contacto conmigo”, concluye Toni. Estos certificados se pueden descargar desde el portal web de la Agencia Tributaria, concretamente en el apartado Situación Tributaria, en Certificados, sección a la que se accede desde el menú de inicio, seleccionando la opción de “Todas las gestiones”. Será necesario identificarse para acceder a la solicitud, sea mediante la Cl@ve Móvil (anteriormente Cl@ve Pin) o utilizando un certificado o DNI electrónico.