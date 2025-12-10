Tartaletas de champiñón relleno con gulas y huevos de codorniz, un aperitivo fácil y original para Navidad

Champiñones rellenos de gulas con huevo de codorniz (Adobe Stock)

Platos de jamón, gambas y langostinos, aperitivos de todo tipo, quesos variados, espárragos… Las mesas navideñas se llenan un año más de delicias de toda clase, platos y platos de aperitivos y entrantes que nos llenan incluso antes de hincarle el diente al principal. Si quieres añadir un plato más a esta introducción gastronómica, hay muchas opciones para innovar y conquistar a todos los invitados. Incluso si se te ha ido el santo al cielo y te encuentras a solo unas horas del ‘gran día’.

Existe un sinfín de recetas fáciles y rápidas que pueden servirnos como salvavidas, y una de ellas es esta suerte de tartaleta preparada con champiñones rellenos de gulas y coronados con un huevo de codorniz. Un bocado fácil que no solo gustará a todos los presentes, sino que, además, queda muy vistoso en la mesa.

Este aperitivo no necesita de largos tiempos de elaboración, tampoco de ingredientes extravagantes ni antelación alguna. Para prepararlo, simplemente tendremos que cocinar un sofrito de gulas con ajo y guindilla, rellenar con ellos los champiñones y cocinarlos durante unos minutos en el horno. Los huevos de codorniz le darán el toque final a este bocado, los cuales cocinaremos por poco tiempo para conseguir una yema cremosa.

Receta de champiñones rellenos de gulas y huevos de codorniz

La receta consiste en rellenar los champiñones grandes con una mezcla de gulas salteadas con ajo y, tras un rápido horneado, coronarlos con un pequeño huevo de codorniz. El resultado es un bocado jugoso, cremoso y lleno de sabor.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos (dividido en dos etapas: horneado inicial de los champiñones y cuajado del huevo)

Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

12 champiñones grandes

100 gramos de gulas

12 huevos de codorniz

2 dientes de ajo

1 guindilla pequeña (opcional)

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida

Perejil fresco picado (opcional, para decorar)

Cómo hacer champiñones rellenos de gulas y huevos de codorniz, paso a paso

Limpia los champiñones y quítales el tallo con cuidado. Lamina y pica los ajos finamente para un mejor reparto de sabor. En una sartén, vierte un chorrito de aceite de oliva y sofríe el ajo con la guindilla (si se desea un toque picante). Incorpora los tallos de champiñón, picados si están limpios, y rehoga un par de minutos. Añade las gulas y saltéalas con el ajo y el champiñón durante dos a tres minutos, salpimentando al gusto. Rellena los sombreros de champiñón con la mezcla de gulas. Dispón los champiñones rellenos en una bandeja de horno rociada previamente con aceite. Hornea a 180 °C durante 10 minutos. Saca la bandeja y casca cuidadosamente un huevo de codorniz sobre cada champiñón, evitando que la yema se rompa. Hornea cinco minutos más, vigilando que la clara cuaje pero la yema permanezca jugosa. Retira del horno, añade pimienta y espolvorea con perejil fresco picado al servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para cuatro personas (tres champiñones por persona como entrante).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 120 kcal

Proteína: 8 g

Grasas: 7 g (predomina el aceite de oliva virgen extra y el huevo)

Carbohidratos: 5 g

Fibra: 2 g

Colesterol: 85 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomiendan consumir los champiñones recién hechos. Si es necesario guardarlos, pueden mantenerse en refrigeración, en recipiente hermético, hasta dos días. Se desaconseja congelar, para no alterar la textura.