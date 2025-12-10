España

Tartaletas de champiñón relleno con gulas y huevos de codorniz, un aperitivo fácil y original para Navidad

Este original canapé no solo es fácil y barato, sino que además quedará de lo más vistoso en cualquier mesa navideña

Guardar
Champiñones rellenos de gulas con
Champiñones rellenos de gulas con huevo de codorniz (Adobe Stock)

Platos de jamón, gambas y langostinos, aperitivos de todo tipo, quesos variados, espárragos… Las mesas navideñas se llenan un año más de delicias de toda clase, platos y platos de aperitivos y entrantes que nos llenan incluso antes de hincarle el diente al principal. Si quieres añadir un plato más a esta introducción gastronómica, hay muchas opciones para innovar y conquistar a todos los invitados. Incluso si se te ha ido el santo al cielo y te encuentras a solo unas horas del ‘gran día’.

Existe un sinfín de recetas fáciles y rápidas que pueden servirnos como salvavidas, y una de ellas es esta suerte de tartaleta preparada con champiñones rellenos de gulas y coronados con un huevo de codorniz. Un bocado fácil que no solo gustará a todos los presentes, sino que, además, queda muy vistoso en la mesa.

Este aperitivo no necesita de largos tiempos de elaboración, tampoco de ingredientes extravagantes ni antelación alguna. Para prepararlo, simplemente tendremos que cocinar un sofrito de gulas con ajo y guindilla, rellenar con ellos los champiñones y cocinarlos durante unos minutos en el horno. Los huevos de codorniz le darán el toque final a este bocado, los cuales cocinaremos por poco tiempo para conseguir una yema cremosa.

Receta de champiñones rellenos de gulas y huevos de codorniz

La receta consiste en rellenar los champiñones grandes con una mezcla de gulas salteadas con ajo y, tras un rápido horneado, coronarlos con un pequeño huevo de codorniz. El resultado es un bocado jugoso, cremoso y lleno de sabor.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 15 minutos (dividido en dos etapas: horneado inicial de los champiñones y cuajado del huevo)

Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  • 12 champiñones grandes
  • 100 gramos de gulas
  • 12 huevos de codorniz
  • 2 dientes de ajo
  • 1 guindilla pequeña (opcional)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra recién molida
  • Perejil fresco picado (opcional, para decorar)

Cómo hacer champiñones rellenos de gulas y huevos de codorniz, paso a paso

  1. Limpia los champiñones y quítales el tallo con cuidado.
  2. Lamina y pica los ajos finamente para un mejor reparto de sabor.
  3. En una sartén, vierte un chorrito de aceite de oliva y sofríe el ajo con la guindilla (si se desea un toque picante).
  4. Incorpora los tallos de champiñón, picados si están limpios, y rehoga un par de minutos.
  5. Añade las gulas y saltéalas con el ajo y el champiñón durante dos a tres minutos, salpimentando al gusto.
  6. Rellena los sombreros de champiñón con la mezcla de gulas.
  7. Dispón los champiñones rellenos en una bandeja de horno rociada previamente con aceite.
  8. Hornea a 180 °C durante 10 minutos.
  9. Saca la bandeja y casca cuidadosamente un huevo de codorniz sobre cada champiñón, evitando que la yema se rompa.
  10. Hornea cinco minutos más, vigilando que la clara cuaje pero la yema permanezca jugosa.
  11. Retira del horno, añade pimienta y espolvorea con perejil fresco picado al servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para cuatro personas (tres champiñones por persona como entrante).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 120 kcal
  • Proteína: 8 g
  • Grasas: 7 g (predomina el aceite de oliva virgen extra y el huevo)
  • Carbohidratos: 5 g
  • Fibra: 2 g
  • Colesterol: 85 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomiendan consumir los champiñones recién hechos. Si es necesario guardarlos, pueden mantenerse en refrigeración, en recipiente hermético, hasta dos días. Se desaconseja congelar, para no alterar la textura.

Temas Relacionados

Recetas Navidad EspañaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La pareja de la madre de Lucas, el menor asesinado en Almería, habría violado y golpeado al niño hasta causarle la muerte

El hombre aprovechó una ausencia de la madre - que tenía “indiciariamente conocimiento previo del maltrato habitual” - para golpear “de forma reiterada en el abdomen y en otras partes del cuerpo”, provocándole un derrame intestinal que acabó con su vida

La pareja de la madre

Prepárate para tus próximas escapadas y hazlas realidad con OUIGO

Planifica tus viajes y disfruta de tus destinos favoritos con los trenes de alta velocidad de OUIGO

Prepárate para tus próximas escapadas

Luis Tosar recuerda el ataque de ansiedad que lo obligó a abandonar su obra de teatro: “No podía respirar. Me sacaron en camilla”:

El actor gallegao ha acudido al programa presentador por Marc Giró para hablar de su nueva película, ‘Golpes’

Luis Tosar recuerda el ataque

Valeria Rueda, nutricionista: “Deja de beber agua para quitarte el hambre, no va a funcionar ni es sano”

La especialista explica que puede generar una sensación momentánea de saciedad, pero no elimina la necesidad de comer ni reemplaza la función esencial de la alimentación en el organismo

Valeria Rueda, nutricionista: “Deja de

La OTAN señala las amenazas para Europa en su nueva estrategia naval: el terrorismo, la piratería o la presencia de buques de Rusia

La cooperación internacional o el uso de nuevas tecnologías figuran entre los principales objetivos

La OTAN señala las amenazas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se te enciende esta

Si se te enciende esta luz, no tienes que ir al taller: un mecánico explica cómo solucionarlo

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas tras meses de vigilancia

La Guardia Civil recupera a siete perros salchicha y un Pomerania que habían sido robados de dos criaderos autorizados de Sevilla

Explota un coche después de echar gasolina en Tarragona: el menor que se encontraba en el vehículo ha sido trasladado al hospital

Feijóo ataca a Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 diciembre

La Iglesia aumenta en un 12% la recaudación en la última campaña de la Renta hasta casi 430 millones, su máximo histórico

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo