España

Un guardia civil sufre un infarto durante el desembarco del MV Hondius afectado por hantavirus

El suceso se ha producido la tarde del domingo, durante la evacuación del crucero en el que los pasajeros han sido desalojados y repatriados a distintos países

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Pasajeros británicos son trasladados por la Guardia Civil desde el crucero MV Hondius al aeropuerto de Tenerife Sur desde el puerto de Granadilla. / Reuters - Hannah McKay
Pasajeros británicos son trasladados por la Guardia Civil desde el crucero MV Hondius al aeropuerto de Tenerife Sur desde el puerto de Granadilla. / Reuters - Hannah McKay

Un guardia civil de 62 años ha fallecido este jueves por un infarto en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) mientras participaba en la operación de desembarco de pasajeros del crucero MV Hondius, según ha informado la Agencia EFE. El agente, destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife, se encontraba de reserva en el puesto de mando.

El suceso se ha producido durante la intervención iniciada tras detectarse un brote de hantavirus a bordo de la embarcación, de acuerdo con el comunicado difundido por la asociación profesional Jucil en la red social X. Los equipos sanitarios desplegados en el muelle han tratado de reanimar al fallecido durante 40 minutos, sin lograr salvarle la vida, de acuerdo con lo que ha informado la agencia de comunicación.

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