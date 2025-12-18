España

Marruecos frena a cientos de migrantes cerca de la valla de Ceuta: “Siempre hay más presión con condiciones atmosféricas adversas”

Según el Ministerio del Interior, las entradas irregulares han sufrido una caída del 40% respecto a 2024

Imagen de archivo - Un
Imagen de archivo - Un grupo de migrantes marroquíes (Antonio Sempere - Europa Press)

Ceuta vive un nuevo repunte de intentos de entradas de personas a través de la frontera de Marruecos. Según informa la agencia EFE, cientos de migrantes, principalmente de origen subsahariano, han sido frenados por las autoridades marroquíes cerca de la valla de la ciudad autónoma, cuando se dirigían a entrar en España.

Como señala la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta al ser preguntada por este asunto, este nuevo aumento se debe principalmente a que aprovechan las malas condiciones del tiempo para intentar entrar, a pesar de que ponen en peligro su vida. La agencia señala el inicio de este repunte en el pasado viernes, coincidiendo con la llegada de la borrasca ‘Emilia’.

Según el último balance del Ministerio del Interior, durante la primera quincena de diciembre se han registrado 128 entradas irregulares a Ceuta mientras el balance anual sigue creciendo. Este informe indica que 3.396 personas han accedido a la ciudad de forma irregular durante todo 2025. No obstante, los datos ofrecidos por el Ministerio de Grande-Marlaska reflejan una caída del 40% de las entradas irregulares desde 2024.

Un juzgado de Ceuta declara ilegales las devoluciones en caliente en el mar.

“Siempre hay más presión” con el mal tiempo

Las fuerzas auxiliares de Marruecos han desalojado recientemente a cientos de migrantes originarios de países del África Subsahariana que permanecían cerca de la valla fronteriza con Ceuta, buscando acceder a la ciudad española. Más de 300 personas se habían reunido desde la tarde del miércoles en el perímetro de 8,2 kilómetros que separa Ceuta de Marruecos, según fuentes policiales consultadas por EFE.

La intervención marroquí ocurrió tras varios días en los que, a raíz del temporal vinculado a la borrasca Emilia, alrededor de 30 personas lograron saltar la valla y entrar en Ceuta. Las condiciones meteorológicas adversas afectan el funcionamiento de los sensores instalados en el vallado y dificultan el despliegue de la Guardia Civil.

Desde la Guardia Civil de la ciudad autónoma, explican que “siempre hay más presión con condiciones atmosféricas adversas”. A pesar de poner su vida en peligro, estas personas se encuentran en una situación en la que deciden asumir el riesgo e intentarlo camuflándose con el temporal. El instituto armado también señala que esta situación es un “goteo constante” en Ceuta, y que lo sucedido en las últimas horas no es nada “excesivo”.

Rescate de más de 50 menores migrantes llegados vía marítima a Ceuta (@KARIMPRIM)

Caída del número de migrantes irregulares en Ceuta

Según el informe quincenal del Ministerio del Interior, la inmigración irregular en España ha experimentado un notable descenso en 2025 respecto al mismo periodo de 2024. El total de inmigrantes llegados por vías marítima y terrestre fue de 35.935 personas, lo que supone una reducción del 40,4% (24.376 personas menos) en comparación con las 60.311 registradas en 2024.

Por vía marítima, la llegada de inmigrantes también disminuyó. 32.212 personas en 2025 frente a 57.833 en 2024, lo que representa una caída del 44,3%. En las ciudades autónomas, las llegadas a Ceuta por vía marítima bajaron un 82,1%. Por el contrario, las llegadas a la Península y Baleares por vía marítima aumentaron un 4,1%, aunque con diferencias internas. En resumen, 2025 muestra una tendencia general a la baja en la inmigración irregular, aunque con aumentos puntuales en algunas zonas.

