Marruecos cerró la frontera con Ceuta tras el ingreso de 8.000 migrantes a territorio español

Cerca de 8.000 marroquíes llegaron a Ceuta en las últimas horas (REUTERS/Jon Nazca)

Casi dos días después de que comenzara el ingreso masivo de unos 8.000 migrantes a la península española de Ceuta, las fuerzas de seguridad marroquíes cerraron este martes la frontera para contener la movilización de las personas que intentaban llegar ilegalmente a España.

Según consigna el diario El País, decenas de agentes fueron desplegados en los montes de Fnideq para cortar el paso de los migrantes marroquíes.

El país magrebí reaccionó a la oleada migratoria luego de varias horas de silencio y la presión de las autoridades españolas y europeas.

Ylva Johansson, comisaria europea de Interior, recordó a las autoridades marroquíes que “las fronteras españolas son fronteras europeas”. Además, exigió a Rabat que cumpla con sus obligaciones de controlar las salidas irregulares y que acepte el regreso de las personas que no tienen derecho a permanecer en territorio europeo.

De acuerdo al Ministerio del Interior español, cerca de la mitad de los 8.000 migrantes fueron devueltos a Marruecos.

Medios marroquíes informan que las autoridades de Tánger expulsaron hacia las ciudades del sur del país a más de 1.300 migrantes irregulares, la mayoría de ellos subsaharianos. Fuentes policiales reportaron la detención de varias personas que buscaban llegar a territorio español. Otros fueron arrestados en trenes que provenían de Rabat y Casablanca.

España desplegó los tanques del Ejército tras la entrada de los migrantes en Ceuta (REUTERS/Jon Nazca)

El sitio digital Le360 indicó que la Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN) desplegó fuerzas auxiliares en las playas del norte, mientras que en las próximas horas serán expulsados hacia el sur más “emigrantes clandestinos”.

Chakib Marwane, un trabajador transfronterizo de 50 años, comentó a El País que el paso hacia Ceuta volvió a cerrar este martes, desde el mediodía: “Hay gente que aún sigue viniendo a Fnideq porque no se ha enterado todavía de que ya está cerrado el acceso. Ya no se puede, se acabó”.

En el acceso por carretera a la frontera con la península española hay una valla metálica protegida por policías marroquíes. No obstante, según relató un joven marroquí, “esta valla ayer [este lunes] no estaba”. Y agregó: “Se podía llegar hasta el espigón. Y desde allí solo se tardaba diez minutos en llegar a Ceuta a nado. El problema es que había que nadar porque los policías marroquíes no nos dejaban pisar la tierra, decían que solo podíamos meternos en el agua”.

Por su parte, tras la oleada de las últimas horas, una lancha de la gendarmería marroquí patrulla la zona próxima a la playa del Tarajal.

Pese al despliegue de los agentes antidisturbios, Marruecos todavía no ha hecho declaraciones sobre la relajación de la vigilancia fronteriza y la situación en Ceuta.

Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas en el norte de África fronterizas con Marruecos, son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África, a las que este martes se desplazó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó hasta Ceuta (EFE/Fernando Calvo)

El Gobierno español movilizó al Ejército y advirtió a Marruecos de que defenderá la integridad territorial de sus fronteras “con todos los medios”. Las autoridades españolas informaron la muerte de una persona mientras intentaba llegar al país.

La llegada masiva de inmigrantes marroquíes a Ceuta ha sido el último y más grave episodio en la crisis diplomática entre España y Marruecos abierta por el ingreso hace unas semanas en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, enfermo de coronavirus.

Ante esta situación, el jefe del Ejecutivo de España advirtió a Marruecos, en una breve comparecencia de prensa, de que garantizará la integridad territorial de España “con todos los medios necesarios”, y garantizó la seguridad de los ciudadanos de Ceuta ante cualquier eventualidad.

Sánchez remarcó que los “lazos humanos, históricos, culturales, económicos, estratégicos nos llaman a ambos países a cooperar y a trabajar juntos para progresar conjuntamente. Esta cooperación debe basarse en el respeto a las fronteras mutuas, que es la base de la vecindad de países amigos”.

También la Unión Europea expresó este martes su apoyo a España, dejando claro que “las fronteras españolas son fronteras europeas”, y pidió a Marruecos que respete sus compromisos y combata la inmigración irregular.

La Unión Europea expresó su respaldo a España (EFE/EPA/ARIS OIKONOMOU)

“Todo nuestro apoyo y solidaridad con España. Las fronteras de España son las fronteras de la Unión Europea. La cooperación, la confianza y los compromisos compartidos deberían ser los principios de una relación fuerte entre la UE y Marruecos”, escribió el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su cuenta oficial en Twitter.

A lo largo de 2021 se han registrado entradas a nado desde Marruecos, la más reciente el pasado 27 de abril, aunque desde hacía 15 años no se producía una llegada masiva como la de ese lunes en una sola jornada.

Con información de El País y EFE

SEGUIR LEYENDO: