Interior designa como jefe de la Policía Nacional en Lleida a un comisario condenado en 2003 por acoso sexual a una subordinada

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (Carlos González / Europa Press)

El Ministerio del Interior ha nombrado como máximo responsable de la Policía Nacional en Lleida al comisario Antonio José Royo Subías, de 63 años, pese a haber sido condenado en 2003 por un delito de acoso sexual a una subordinada. El nombramiento, adelantado por el diario Segre, se hizo efectivo el pasado 9 de diciembre, fecha en la que el mando policial tomó posesión del cargo en la capital leridana.

Royo Subías fue condenado en junio de 2003 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa como autor de un delito de acoso sexual agravado por prevalerse de su posición de superior jerárquico. La sentencia le impuso una multa de 1.080 euros y la obligación de indemnizar a la víctima con 3.000 euros. El fallo no incluyó ninguna pena accesoria de inhabilitación, ya que en aquel momento el Código Penal no contemplaba esa posibilidad para este tipo de delitos; dicha previsión se incorporó en una reforma aprobada en 2022. Como consecuencia de ello, el entonces inspector jefe pudo continuar en el cuerpo policial y, años después, ascender a comisario en 2017.

Los hechos probados por la Audiencia de Gipuzkoa, confirmados en 2004 por el Tribunal Supremo, se remontan a marzo de 1999, cuando Royo Subías ejercía como inspector jefe de un grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos antidisturbios, con sede en San Sebastián. Según la resolución judicial, el mando comenzó a acosar a una agente apenas dos días después de que esta se incorporara a la unidad.

(Noticia en ampliación)