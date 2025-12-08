España

Cataluña crea un comité auditor con 6 expertos para revisar los laboratorios de peste porcina tras el estallido del brote

La Generalitat mantiene la cifra de contagio en 13 jabalíes y asegura que tiene el “foco contenido” sin que se hayan encontrado positivos fuera del perímetro de seguridad

Seis expertos en bioseguridad, uno del Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), otro del Centre de Recerca en Salut Animal (CREsA) y otros cuatro que son externos a la Generalitat formarán parte del comité auditor que ya había anunciado el Gobierno autonómico para investigar el origen del brote de Peste Porcina Africana (PPA), según ha informado este lunes el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig.

Ordeig lo ha transmitido en rueda de prensa desde la sede del Departament en Lleida, desde donde ha puntualizado que el grupo está formado por “los mejores expertos” en materia de bioseguridad y ya está trabajando, aunque se reunirá por primera vez este martes, coordinado por el director del IRTA, Josep Usall.

Además, Ordeig ha confirmado que la cifra de positivos sigue siendo de 13. “Tenemos el foco contenido. No se han encontrado positivos fuera del radio”, ha asegurado.

