¿De verdad puede ‘escaparse’ de un laboratorio un virus como el de la peste porcina? La hipótesis gana peso

Un informe no descarta que el brote de peste porcina en Cataluña proceda de un laboratorio. (Europa Press)

El brote de peste porcina africana detectado en Collserola (Barcelona), y que ha afectado a 13 jabalíes, se encuentra controlado dentro de la zona de contención, según ha informado este domingo el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. Mientras tanto, continúan las investigaciones oficiales para determinar su origen, y en este sentido, cobra fuerza la hipótesis de una fuga de un laboratorio.

El primer animal infectado se ha localizado a escasa distancia del centro de investigación en sanidad animal IRTA-CReSA, que trabaja habitualmente con este patógeno. El hallazgo ha motivado la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, así como la apertura de una investigación paralela por parte de los Mossos d’Esquadra, a instancias de la Generalitat de Cataluña.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha subrayado la necesidad de cautela: “Ni confirmamos, ni descartamos nada. Hemos dado conocimiento de los hechos a los Mossos d’Esquadra para que investiguen. También hemos abierto un expediente informativo. Pedimos prudencia, porque el origen de este foco lo acabaremos sabiendo”, ha dicho Ordeig en declaraciones recogidas por El País. Por su parte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la gestión de la crisis y ha recalcado que el Ejecutivo catalán está actuando con “ciencia, transparencia, colaboración entre administraciones y apoyo al sector”, según ha recogido La Vanguardia.

Aunque no se ha registrado ningún caso en granjas comerciales, la alarma en el sector porcino es evidente, dado que en España se sacrificaron 54 millones de cerdos en 2024 y un brote descontrolado podría suponer pérdidas de cientos de millones de euros.

El Gobierno investiga si el brote de peste porcina se ha generado en un laboratorio. (Europa Press)

La hipótesis de la fuga de laboratorio

La posibilidad de que el virus haya escapado de un laboratorio ha cobrado fuerza tras los análisis genéticos realizados por el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea. El informe de este centro ha determinado que el material genético del virus hallado en Collserola pertenece a un nuevo grupo, el 29, muy similar al grupo 1 que circuló en Georgia en 2007 y que se utiliza habitualmente en experimentos de laboratorio y en la evaluación de vacunas.

El IRTA-CReSA, centro de investigación animal situado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha realizado en los últimos meses experimentos con la cepa Georgia 2007, tal y como recogen varias publicaciones científicas. El laboratorio se encuentra a menos de un kilómetro del lugar donde se han hallado los primeros jabalíes infectados.

Y entonces llega la gran pregunta, que se hace este domingo en La Vanguardia el epidemiólogo español Antoni Trilla: “¿Puede “escaparse”’ un virus de una instalación de bioseguridad?" Y su respuesta es: es poco probable, pero no imposible. “Entre las hipótesis consideradas está un escape accidental del virus procedente del material experimental empleado en estudios sobre la PPA o en pruebas de vacunas, debido a un error inadvertido que comportase la violación de protocolos de seguridad. También debe considerarse la introducción deliberada del virus (sabotaje), una posibilidad de muy baja probabilidad pero que requiere investigación por parte de las autoridades competentes. Y, finalmente, la existencia de una mutación espontánea y llegada natural del virus a Barcelona por cualquier vía, sin relación con laboratorio alguno”, escribe.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

Bioseguridad y funcionamiento de los laboratorios

Los laboratorios que manipulan el virus de la peste porcina africana deben cumplir con el nivel de bioseguridad 3 (NBS-3), que implica controles estrictos: contención física de los animales, control de aerosoles y secreciones, protocolos de protección del personal, acceso restringido, descontaminación rigurosa y gestión segura de residuos. La Organización Mundial de la Salud ha actualizado recientemente sus guías para incorporar riesgos emergentes, como la manipulación genética y la ciberseguridad.

A pesar de estas medidas, el riesgo cero no existe, señala en su artículo de La Vanguardia. “Como decía Sherlock Holmes: ‘Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad’. Solo una auditoría científica rigurosa, ya en marcha, podrá aportar explicaciones y pruebas sobre lo ocurrido”.

Aunque la hipótesis de la fuga de laboratorio gana peso, las autoridades mantienen abiertas otras posibilidades. El Ministerio de Agricultura ha recordado que la falta de información sobre los virus circulantes en el Cáucaso y Rusia limita cualquier conclusión definitiva, por lo que se están realizando estudios adicionales. El Govern insiste en que “todas las hipótesis están abiertas”.