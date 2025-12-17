España

Polémica por la grabación de una serie porno junto a la tumba de Camilo Sesto: las explicaciones del ayuntamiento de Alcoy

El municipio alicantino en el que nació el cantante se ha visto envuelto en una gran controversia por la autorización de un rodaje en el camposanto en el que reposan los restos del artista

Mausoleo de Camilo Sesto en
Mausoleo de Camilo Sesto en el cementerio de Alcoy. (Mediaset España)

La figura de Camilo Sesto vuelve a estar envuelta en una polémica. Días después de que saltaran las alarmas por el ingreso hospitalario de Sheila Devil, hija del difunto cantante, ahora es la grabación de una serie para adultos junto a la tumba del alicantino la que ha levantado una polvareda mediática.

Según ha denunciado el PP de Alcoy, municipio en el que nació Camilo y donde reposan sus restos, el gobierno local autorizó un rodaje para una serie de contenido pornográfico en el cementerio de la ciudad.

Tras la polémica generada, el Ayuntamiento de Alcoy ha confirmado que estudia emprender acciones legales contra la productora responsable de grabar imágenes en el cementerio municipal, utilizadas finalmente en una serie para adultos.

Según ha explicado el Consistorio a Radio Alcoy, la autorización concedida a la productora se basaba en una declaración responsable en la que se detallaba que las imágenes serían empleadas en una webserie de carácter introspectivo y de duelo, destinada a YouTube, plataforma que prohíbe expresamente la difusión de contenido para adultos. El gobierno local sostiene que, en ningún momento, se comunicó la intención de utilizar el material para una producción pornográfica, ni existía indicio alguno en la solicitud que permitiera prever ese uso.

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha asegurado en el citado medio que “llegaremos hasta el final para depurar responsabilidades”, subrayando la determinación del Ayuntamiento para esclarecer los hechos y proteger la imagen de la ciudad. El ejecutivo municipal considera que la actuación de la productora, que no informó de la posibilidad de vender las imágenes a terceros, evidencia un interés por ocultar información relevante.

Escena de la serie pornográfica
Escena de la serie pornográfica rodada en el mausoleo de Camilo Sesto en el cementerio de Alcoy.

Detalles sobre la autorización

La tramitación del permiso para la grabación se realizó a través de la Alcoy Film Office, organismo municipal encargado de gestionar los rodajes en la ciudad. Según la documentación presentada por la productora, y a la que ha hecho referencia el Ayuntamiento en declaraciones recogidas por Todoalicante y COPE Alcoy, la solicitud especificaba la grabación de dos escenas: una en la que un actor caminaba por una de las calles del cementerio y otra en la que aparecía sentado en un banco frente a una tumba. La petición indicaba expresamente que no se mostrarían los nombres de ninguna lápida, que la duración aproximada sería de 60 minutos y que el contexto era de duelo e introspección.

El Consistorio ha insistido en que la autorización se concedió únicamente para estas tomas, sin que existiera ningún elemento explícito ni inapropiado en la solicitud. Además, ha recalcado que, de haberse solicitado la grabación de escenas de carácter sexual o pornográfico, la petición habría sido automáticamente denegada.

El Ayuntamiento ha explicado que, según la información disponible en la página web de la productora, esta ofrece servicios de grabación para diferentes entidades, como fincas vitivinícolas o la Diputación de Alicante, sin que figure ningún contenido que hiciera sospechar un uso distinto al declarado en la solicitud. No obstante, el consistorio ha conocido posteriormente que la empresa también ofrece la grabación de recursos de contexto que posteriormente vende a terceras productoras, una circunstancia que no fue comunicada en ningún momento a la administración local.

Lorena Zamorano ha destacado en COPE Alcoy que “el Ayuntamiento y la Alcoy Film Office se toman muy en serio la protección del Cementerio de San Antonio Abad como espacio patrimonial, cultural y de memoria”, y ha recordado que en ocasiones anteriores se han denegado rodajes, incluidos programas de televisión de carácter esotérico, por considerar que no eran compatibles con el respeto que merece este lugar.

Ante la polémica, el gobierno local ha anunciado que revisará la ordenanza reguladora de rodajes para incluir expresamente la prohibición de producciones para adultos o aquellas que puedan vulnerar la dignidad de las personas, los derechos humanos o el bienestar animal, antes de su elevación al Pleno. El Consistorio ha señalado que reforzará la normativa para impedir que se repitan situaciones similares y garantizar el respeto al patrimonio y la memoria de la ciudad.

