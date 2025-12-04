España

Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, ingresada de urgencia en un hospital madrileño

La hija del desaparecido cantante está atravesando un bache de salud que ha puesto en alerta a su madre, Lourdes Ornelas

Sheila Devil. (Instagram/Captura de Pantalla)
Sheila Devil. (Instagram/Captura de Pantalla)

La preocupación en torno a Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto, vuelve a situarse en el primer plano mediático. La artista se encuentra ingresada en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid tras haber sufrido varios episodios de ansiedad que requirieron atención médica. Por ahora, no se ha hecho pública nueva información sobre su evolución ni se conoce cuándo podría recibir el alta.

Quien sí ha sido vista en las inmediaciones del centro hospitalario es Lourdes Ornelas, madre de Sheila, que acudió al hospital en cuanto tuvo conocimiento del ingreso. Así lo afirma Look, que desvela que la mexicana ha sido visa entrando semblante serio y concentrado, sin declaraciones y centrada únicamente en acceder al interior del edificio. Su presencia allí confirma, una vez más, que continúa atenta a la situación de su hija.

En los últimos meses, Lourdes ha intervenido en distintos programas de televisión y entrevistas donde ha hablado abiertamente de sus preocupaciones relacionadas con la salud de Sheila y con las dificultades que ha atravesado. Siempre ha mantenido un tono prudente, insistiendo en que es importante no dramatizar y acompañar a su hija de la manera más equilibrada posible, enfatizando que, cuando Sheila la necesita, ella acude sin poner condiciones.

Fotos de Camilo Blanes en
Fotos de Camilo Blanes en la casa de su padre, Camilo Sesto (Instagram)

El ingreso actual no es el primero que Sheila ha tenido en este mismo hospital. En 2021 atravesó un momento especialmente delicado al ser ingresada en la UCI debido a una neumonía grave que comprometió seriamente su salud. Permaneció hospitalizada más de un mes, hasta que en febrero de 2022 recibió el alta médica tras un proceso de recuperación largo y complejo. Meses después, en septiembre de ese mismo año, tuvo que ser atendida nuevamente tras sufrir un microinfarto cerebral.

Ya en diciembre de 2023, diferentes medios informaron de que personas de su entorno habían intentado que Sheila aceptara ingresar en un centro especializado en adicciones. Sin embargo, según esas informaciones, la artista no accedió a iniciar ningún tratamiento de ese tipo.

Además de sus episodios médicos, las redes sociales de Sheila Devil han sido objeto de atención. Desde que anunció su transición y adoptó su nueva identidad pública, sus publicaciones han mostrado aspectos de su día a día que han generado numerosos comentarios. En las imágenes que comparte se aprecia un cambio físico notable, y también se observan espacios de su vivienda con desorden visible, bolsas en el suelo y señales de falta de mantenimiento. Esto ha provocado reacciones variadas entre sus seguidores, que comentan cada movimiento en busca de entender qué está ocurriendo.

Shaila Devil en una imagen
Shaila Devil en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/sheila.devil)

En estos momentos, Sheila continúa ingresada mientras recibe la atención médica correspondiente. Lourdes, por su parte, se ha limitado a acudir al hospital sin ofrecer declaraciones, manteniendo la discreción que ha repetido en las ocasiones en que ha hablado públicamente sobre su hija.

A la espera de nueva información oficial sobre su evolución, lo único confirmado es que Sheila se encuentra bajo supervisión médica y que su madre permanece cerca, como ha hecho siempre que han surgido circunstancias complicadas.

