Cómo hacer trufas de chocolate con galletas, la receta del postre más fácil para estas Navidades

Trufas de chocolate y galletas María (Adobe Stock)

Las trufas son la receta casera perfecta para un capricho dulce al final de una copiosa comida. En días de celebración, como comidas familiares o cenas navideñas, se pueden convertir en el broche final perfecto para servir a tus invitados, especialmente si no tienes mucho tiempo entre tus manos para dedicar a la elaboración del postre.

Estas trufas de chocolate, elaboradas con galletas tipo María, son tan fáciles que pueden prepararla incluso los más pequeños de la casa. Solo hay que triturar cada galleta hasta conseguir convertirlas en un polvo fino, que luego mezclaremos con queso crema y cacao en polvo para conseguir un sabor achocolatado y una textura muy densa.

Una vez tengamos lista la masa y esta haya enfriado en el frigorífico, consiguiendo así la consistencia perfecta, formaremos bolitas del tamaño deseado. Las completaremos con un rebozado, que puede ser de cacao en polvo, de virutas de chocolate, de coco rallado o incluso de más trozos de galleta triturados en trozos irregulares, para conseguir así una textura crujiente que contraste con el fundente interior.

En definitiva, una receta básica, sencilla y deliciosa, con la que es imposible fallar. Solo un puñado de ingredientes para preparar el que es el dulce perfecto para las sobremesas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de trufas de galleta

Para preparar trufas de galleta, solo necesitas unos pocos ingredientes básicos y ningún equipamiento especial. La técnica principal consiste en triturar bien las galletas, mezclarlas con ingredientes húmedos y formar bolitas que luego se rebozan según la preferencia, logrando un resultado suave en el interior y decorativo por fuera.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos (más reposo en frío si se desea) Preparación: 15 minutos Enfriado opcional: 30 minutos



Ingredientes

200 gramos de galletas tipo María o similares

100 gramos de queso crema (tipo Philadelphia)

3 cucharadas de cacao en polvo

3 cucharadas de azúcar glas

2-3 cucharadas de leche (solo si es necesario ajustar la textura)

Coco rallado, fideos de chocolate, cacao en polvo o más galletas para rebozar

Cómo hacer trufas de galleta, paso a paso

Tritura las galletas hasta obtener un polvo fino, utilizando una procesadora o una bolsa y rodillo. En un bol amplio, mezcla el polvo de galleta con el queso crema, el cacao en polvo y el azúcar glas. Remueve con una espátula o las manos hasta obtener una pasta uniforme y densa. Añade leche poco a poco solo si la masa queda demasiado seca. Toma pequeñas porciones y forma bolitas del tamaño de una nuez. Reboza cada bolita en más galleta picada, en coco rallado, cacao en polvo o fideos de chocolate, presionando suavemente para que se adhieran. Coloca las trufas en un plato o bandeja y refrigera al menos 30 minutos para que adquieran firmeza antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 18 a 22 trufas, dependiendo del tamaño de las bolitas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 80 kcal por trufa aprox.

Grasas: 4 g

Hidratos de carbono: 10 g

Proteínas: 1 g

Azúcares: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las trufas de galleta se conservan en refrigeración hasta cinco días, guardadas en un recipiente hermético, separadas con papel para que no se peguen entre sí.