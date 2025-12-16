Ana Torroja presume de título nobiliario en ‘La Revuelta’: “No es fácil que te den un marquesado por esto”

Ana Torroja en 'La Revuelta' (RTVE).

Mecano es una de las bandas de la música española más míticas de todos los tiempos. Sus canciones han traspasado generaciones y más de cuarenta años después de su fundación, todavía suenan sus himnos en nuestros hogares y en platós de televisión. Ana Torroja visitó este lunes La Revuelta, donde las peticiones musicales no tardaron en aparecer y el debate sobre un posible reencuentro volvió a sobrevolar la conversación.

Con serenidad y sin dramatismos, la cantante explicó que su relación con José María Cano y Nacho Cano es cordial, aunque distante. No existe trato cotidiano, pero sí contacto ocasional. Un intercambio suficiente, por ejemplo, para ofrecerse como intermediaria cuando unos estudiantes le pidieron permiso para utilizar temas de Mecano en un cortometraje. Otra cosa muy distinta es pensar en una vuelta a los escenarios como trío. “Imposible no, pero es muy improbable”, zanjó, enfriando expectativas sin necesidad de cerrar la puerta del todo.

La artista, que fue a presentar su nueva canción La Maleta, también explicó una de las costumbres más celebradas de sus conciertos actuales: cerrar los recitales atendiendo peticiones espontáneas del público. El origen de esta tradición se remonta a una escena vivida en Chile, cuando una niña rompió a llorar porque no había escuchado su canción favorita. Aquella noche, Torroja la subió al escenario y cantó para ella a capela. Desde entonces, ese gesto se convirtió en norma.

Ana Torroja en 'La Revuelta' (RTVE).

“Yo no me creía mecedora del título”

Uno de los momentos más llamativos de la noche llegó cuando Broncano sacó a relucir su condición de marquesa. Lejos de presumir, Torroja explicó que nunca sintió el título como algo propio. “Yo no me creía merecedora del título porque no era para mí”. El marquesado tiene su origen en su abuelo, Eduardo Torroja, una figura clave de la ingeniería civil española del siglo XX. “Se lo dieron por su trabajo, por su implicación en toda su labor también docente, por la investigación y ese es mi orgullo porque no es fácil que te den un marquesado por esto”, subrayó.

El abuelo de la cantante fue uno de los grandes especialistas mundiales en hormigón armado y responsable de obras tan emblemáticas como el Hipódromo de la Zarzuela. Cuando el presentador ironizó diciendo que eran “marqueses a base de cemento”, Ana no dudó en reivindicarlo: “No es fácil que te den un marquesado por algo así”.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Nieta, hija y hermana de ingenieros, Ana Torroja creció en un entorno muy vinculado a las ciencias, aunque en su casa nunca se puso freno a su vocación artística. “Eran bastante abiertos a que cada uno tomara su decisión con sus consecuencias. A mi padre le gustaba mucho la música y tocaba el piano. A veces me sentaba con él y me ponía a pasar las páginas”, recordó, explicando cómo arte y técnica convivieron de forma natural en su familia.

La entrevista también sirvió para hablar del presente y del futuro. Torroja atraviesa una etapa especialmente creativa y adelantó detalles de su próximo disco, previsto para 2026. “Es la primera vez que escribo las diez canciones de un disco”, explicó orgullosa. Para ella, este trabajo marca un punto de inflexión: “En esta ocasión estoy en el mejor disco de todos los que he hecho como solista”.