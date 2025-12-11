‘La Revuelta’ rectifica el mensaje sobre el VIH de Eduardo Casanova: “Hay que hacer una puntualización. Es un tema de salud pública”

David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE).

La Revuelta se volvía viral hace unos días por una inesperada polémica tras la difusión de un mensaje simplificado sobre el VIH. Unas palabras que generaron confusión y malestar entre profesionales sanitarios y usuarios. Todo comenzó el 2 de diciembre, cuando Eduardo Casanova visitó el espacio de TVE para presentar Silencio, la miniserie de Movistar Plus+ que protagoniza y que reflexiona sobre la evolución social y sanitaria del virus en las últimas décadas.

Durante la conversación con David Broncano, el actor y director defendió con rotundidad su mensaje: “La serie Silencio habla de la pandemia del VIH. Las personas con VIH que toman una medicación, que es el 96%, son indetectables, por tanto son intransmisibles". Es el conocido principio U=U (“Undetectable = Untransmittable”), fundamental en la lucha contra el estigma. El actor, que portaba una pegatina con el lema, insistió en la necesidad de visibilizarlo para combatir prejuicios históricos.

El problema surgió cuando la cuenta oficial del programa en X, antes conocido como Twitter, publicó un resumen de la intervención eliminando un matiz esencial: la condición de estar en tratamiento. El texto, presentado como una cita del espacio, afirmaba que “todo el mundo con VIH en España es indetectable. No puede transmitir el virus de ninguna de las maneras. Si no se dice esto mucho, se crea un silencio y un estigma muy peligroso por miedo y rechazo”. La frase, que no se correspondía con exactitud con las palabras de Casanova, fue interpretada como una generalización errónea que ignoraba la existencia de personas sin diagnóstico o con acceso irregular a la medicación.

La reacción fue inmediata. Usuarios de la plataforma añadieron una nota aclaratoria, y en pocas horas el contenido se convirtió en objeto de críticas por parte de especialistas y asociaciones vinculadas a la salud sexual. La comunidad científica subrayó que, aunque el mensaje U=U es sólido, requiere explicarse con precisión para evitar interpretaciones contraproducentes.

Jordi Hurtado y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La intervención de una experta

Ante la dimensión del debate, La Revuelta decidió abordar públicamente la polémica este miércoles. Para ello invitó a Jara Llenas-García, viróloga, especialista en enfermedades infecciosas y vicepresidenta de Seisida. Antes de cederle la palabra, Broncano contextualizó que se trataba de un tema de salud pública que exigía claridad: “Hay que hacer una puntualización. Es un tema de salud pública y que hay que decirlo con firmeza”.

La experta confirmó que el mensaje U=U está respaldado por numerosos estudios realizados con parejas serodiscordantes y constituye uno de los grandes logros de la investigación en VIH. Sin embargo, puntualizó que esta protección solo se aplica a quienes siguen correctamente la terapia antirretroviral y mantienen controles médicos que confirman que su carga viral es indetectable.

vicepresidenta de Seisida y médica adjunta en enfermedades infecciosas y medicina interna del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

“Si consiguiésemos que todo el mundo fuera diagnosticado, que se pusiesen en tratamiento y que todo el mundo estuviese indetectable, acabaríamos con la epidemia”, afirmó Jara. La experta recordó que uno de los principales retos sigue siendo el diagnóstico tardío, responsable de la mayoría de nuevas transmisiones. Muchas personas, explicó, contagian el virus sin saber que lo portan: “Lamentablemente, en España, el año pasado hubo 3340 casos de VIH. ¿Por qué? La mayoría de esa gente no está diagnosticada, no estaba en tratamiento y, por lo tanto, no era indetectable”.

La viróloga también destacó el impacto emocional que este avance ha tenido en las personas recién diagnosticadas: “Lloraban de liberación”. Y es que a diferencia de “lo que ocurría en los años ochenta y noventa”, hoy en día la mayoría de las personas en nuestro país no llegan a desarrollar la enfermedad del sida y permanecen únicamente con el virus de VIH.