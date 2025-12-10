Ana Belén y Víctor Manuel, más cómplices que nunca en ‘La Revuelta’: “Bailé una vez, cuando nos conocimos, por arrimar un poquito...”

Víctor Manuel y Ana Belén en 'La Revuelta' (RTVE).

Cinco décadas después de iniciar una de las historias sentimentales y profesionales más duraderas de la cultura española, Ana Belén y Víctor Manuel volvieron a mostrarse tan cómplices como siempre durante su aparición en La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1. La pareja acudió al espacio para hablar de sus próximos compromisos musicales, compartir anécdotas y, sin pretenderlo, revelar algunos de los secretos más curiosos de su vida juntos.

La cita llegaba en un momento importante para ambos. Víctor Manuel, que lanzó en noviembre su álbum Solo a solas conmigo, prepara una extensa gira que arrancará en marzo de 2026. Ana Belén, por su parte, se encuentra en la recta final de una tournée que culminará el 23 de diciembre en Madrid. Dos caminos paralelos que vuelven a encontrarse sobre el escenario del programa, donde derrocharon naturalidad y humor desde los primeros minutos.

Nada más entrar en plató, la pareja entregó a Broncano una caja de mazapanes de Toledo. “¿Qué otra cosa podía ser en estas fechas?”, comentó Ana Belén entre risas. El presentador, fiel a su estilo, no tardó en probar el dulce en directo y devolver el gesto con varios obsequios de lo más peculiares: una almohada doble, una camiseta bicolor con dos cabezas impresas y unos diplomas que certificaban, con humor, que eran “los auténticos Ana y Víctor”.

El ambiente desenfadado sirvió para abrir paso a uno de los temas más comentados de la noche: el baile. Broncano recordó cómo, en una visita anterior, había bailado bachata con Ana Belén, a lo que la artista respondió animándole a seguir practicando. “Tú sí bailas bien”, admitió el presentador. “Bailé como pude, tampoco soy un gran bailarín, pero bueno [...] Soy un peligro en ese sentido porque piso mucho los pies, causo problemas de tráfico con los bailes”.

La conversación derivó pronto hacia Víctor Manuel, que fue señalado cariñosamente por su esposa: “Él es peor todavía”, dijo divertida. Ese comentario sirvió para que el propio cantante confesara que, en realidad, nunca ha sido un hombre de pista. “No bailo, es que no he bailado nunca. Una vez, cuando nos conocimos, por arrimar un poquito y tal, pero...”, dijo entre carcajadas, dando pie a uno de los momentos más celebrados del programa.

Una historia que empezó en 1971

El matrimonio reveló además algunos de los sobrenombres que se dedican en la intimidad. Ana Belén explicó que llama a su marido “el oso asturiano” por su rigidez corporal al bailar. Víctor Manuel, por su parte, recordó que a mediados de los 90, cuando trabajaban en el proyecto El gusto es nuestro junto a Serrat y Miguel Ríos, él mismo se definía como “la fuerza tranquila”.

Los nuevos apelativos se suman a otros que acompañaron a la artista en sus primeros años: “La novia de España”, “La musa de la Transición” y muchos más que consolidaron su lugar en la cultura popular. Por su parte, Víctor Manuel, nacido en Mieres en 1947, siempre ha mantenido un perfil más discreto, pese a haber compuesto más de 600 canciones y convertirse en una figura esencial de la música española.

La química que mostraron en el programa no es casual: su relación comenzó en 1971, cuando una amiga en común, Trini Alonso, los presentó en un hotel de La Coruña. Ella estaba de gira con Un sabor a miel y él acompañaba a Julio Iglesias como parte de su equipo. Apenas un año después, en 1972, se casaron civilmente en Gibraltar, una alternativa entonces necesaria para quienes no querían una ceremonia religiosa en plena dictadura.

Desde entonces han compartido vida, escenarios y proyectos sin perder un ápice de complicidad. Durante la entrevista, Broncano lanzó una de sus preguntas clásicas: la situación económica de sus invitados. Ambos explicaron que tienen sus cuentas separadas. Ana Belén fue más allá y apuntó que su marido probablemente tiene más dinero que ella: “Él es autor y cobra derechos. Yo no compongo”. Víctor Manuel zanjó la conversación con humor: “Tengo 600 canciones”, dejando al aire lo evidente.