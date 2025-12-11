España

Jordi Hurtado revela en ‘La Revuelta’ su vínculo familiar con Jordi Évole: “Su abuela era prima hermana de mi padre”

El mítico presentador de ‘Saber y ganar’ ha acudido como invitado al espacio presentado por David Broncano para celebrar la 29.ª temporada del concurso de RTVE

Jordi Hurtado en 'La Revuelta'
Jordi Hurtado en 'La Revuelta' (RTVE)

La noche de este miércoles, 10 de diciembre, La Revuelta ha tenido tres invitados. Además de Ozuna y Beéle, también ha visitado el plató Jordi Hurtado, el histórico presentador de Saber y ganar en La 2 que acabó convirtiéndose en el gran protagonista de la entrega. No por la habitual ironía con la que bromea sobre su longevidad profesional, ni tampoco por las anécdotas que dejó sobre su permanencia en un formato que ha batido récords de estabilidad en la televisión pública; sino por la revelación de su vínculo familiar con el periodista Jordi Évole, una relación poco conocida para el gran público y que despertó especial interés durante su conversación con David Broncano.

Nada más entrar en el Teatro Príncipe de la Gran Vía de Madrid, Hurtado ha recordado que Saber y ganar está a punto de cumplir tres décadas ininterrumpidas en antena. “Parece que el programa se va asentando en la programación”, ha ironizado, antes de explicar que durante años las renovaciones se firmaban de “tres meses en tres meses”, una práctica que con el tiempo evolucionó hasta acuerdos anuales. “Nos va a sobrevivir a los que lo estamos haciendo ahora”, ha dicho, entre risas, agregado que “el programa seguirá, quizás los que estamos haciéndolo ahora no”.

Jordi Hurtado y David Broncano
Jordi Hurtado y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

Sin embargo, el momento más destacado de su intervención llegó cuando el presentador habló de su parentesco con Jordi Évole, una conexión que pocos espectadores conocían. “La abuela era prima hermana de mi padre. Su padre es Gonzalo Évole Hurtado”, ha explicado el catalán con naturalidad, dejando entrever que ambos comparten raíces familiares. Además, el veterano comunicador ha evocado recuerdos de la infancia compartida, aunque indirectamente, en el contexto de reuniones familiares en Cataluña. “Yo recuerdo, sobre todo, de pequeño, cuando íbamos a Cornellá con toda su familia”, ha relatado. Y no dudó en dedicar elogios al periodista: “Es un admirable presentador, periodista y comunicador”.

Los Jordis

Estas declaraciones aportaron una perspectiva inesperada al encuentro, acercando a dos figuras televisivas que, aunque muy distintas en estilo y trayectoria, han marcado la evolución de la televisión española en las últimas décadas. La revelación no solo generó sorpresa en el plató, sino también en redes sociales, donde los espectadores celebraron el descubrimiento del vínculo entre ambos “Jordis”, dos referentes de generaciones distintas pero unidos por la profesión y la sangre. El mítico presentador ha aprovechado la ocasión para enviar un saludo a su tío: “Gonzalo, un beso enorme, que sé que me ves todos los días”.

Antes de concluir su visita, Hurtado quiso subrayar lo cómodo que se había sentido en el espacio de La 1. Afirmó haber estado “muy a gusto” y agradeció la energía del público, que siguió con atención cada una de sus intervenciones. Una vez finalizada su charla con Broncano, decidió permanecer en el plató para saludar al siguiente invitado de la noche, el artista puertorriqueño Ozuna y Béele. El cantante reaccionó con entusiasmo al conocer que se encontraba ante una de las figuras más longevas de la televisión española. “Estoy con una bestia”, ha expresado, admirado por la trayectoria del presentador.

