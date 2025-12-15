Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Pedro Sánchez hace balance del año. De elecciones anticipadas no quiere ni oír hablar. Se aferra a Moncloa y para ello lo que ha hecho es lanzar un nuevo anuncio y mitigar así los escándalos que le persiguen: desde la segunda quincena de enero los españoles podrán adquirir un abono único de transportes que permitirá desplazarse en trenes de media distancia, cercanías y autobuses por todo el país abonando una tarifa plana.

Según ha detallado el jefe del Ejecutivo, este nuevo abono se aprobará junto a la extensión de las ayudas vigentes al transporte. Y ha puesto un ejemplo: un trabajador que todos los días vaya de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público. Los adultos pagarán 60 euros y los jóvenes 30 euros.

“Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día”, ha asegurado. “Se trata de una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante”, ha añadido el presidente desde Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para efectuar un balance del curso político y presentar el informe periódico de rendición de cuentas Cumpliendo. EFE/ J.J. Guillén

Este billete no es exactamente una propuesta nueva. El Gobierno ya lo anunció a principios de este año con intención de que entrara en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva. Esta iniciativa busca homogeneizar el acceso al transporte público, eliminando las diferencias tarifarias entre regiones y favoreciendo la movilidad interurbana. No obstante, no incluye la alta velocidad.

Sánchez ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas y entidades locales para que se adhieran y faciliten “el acceso asequible al transporte público en todo el país”. El abono estará disponible en las mismas fechas para ambos grupos de edad, estableciendo un coste reducido para los más jóvenes con el objetivo de impulsar entre ellos el uso de opciones sostenibles de movilidad.

