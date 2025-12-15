España

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Desde la segunda quincena de enero los españoles podrán adquirir un abono único de transportes que permitirá desplazarse en trenes de media distancia, cercanías y autobuses

Guardar

Pedro Sánchez hace balance del año. De elecciones anticipadas no quiere ni oír hablar. Se aferra a Moncloa y para ello lo que ha hecho es lanzar un nuevo anuncio y mitigar así los escándalos que le persiguen: desde la segunda quincena de enero los españoles podrán adquirir un abono único de transportes que permitirá desplazarse en trenes de media distancia, cercanías y autobuses por todo el país abonando una tarifa plana.

Según ha detallado el jefe del Ejecutivo, este nuevo abono se aprobará junto a la extensión de las ayudas vigentes al transporte. Y ha puesto un ejemplo: un trabajador que todos los días vaya de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público. Los adultos pagarán 60 euros y los jóvenes 30 euros.

“Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día”, ha asegurado. “Se trata de una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante”, ha añadido el presidente desde Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para efectuar un balance del curso político y presentar el informe periódico de rendición de cuentas Cumpliendo. EFE/ J.J. Guillén

Este billete no es exactamente una propuesta nueva. El Gobierno ya lo anunció a principios de este año con intención de que entrara en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva. Esta iniciativa busca homogeneizar el acceso al transporte público, eliminando las diferencias tarifarias entre regiones y favoreciendo la movilidad interurbana. No obstante, no incluye la alta velocidad.

Sánchez ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas y entidades locales para que se adhieran y faciliten “el acceso asequible al transporte público en todo el país”. El abono estará disponible en las mismas fechas para ambos grupos de edad, estableciendo un coste reducido para los más jóvenes con el objetivo de impulsar entre ellos el uso de opciones sostenibles de movilidad.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Pedro SánchezTransporteGobierno de EspañaEspaña-NacionalEspaña-Economia

Últimas Noticias

Una de cada tres personas LGTBI en España ha vivido en la calle en los últimos cinco años

La Federación LGTBI denuncia los efectos socioeconómicos de la discriminación al colectivo

Una de cada tres personas

La Navidad en Sandringham al detalle: de los regalos ingeniosos de Carlos III al momento pudín heredado de Jorge V

Carlos III vuelve a citar a toda su familia en la finca de Sandringham para disfrutar tanto de la Nochebuena como de la Navidad

La Navidad en Sandringham al

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

En su balance político del año, el líder socialista pronuncia un discurso lleno de reivindicaciones sociales, aunque reconoce que tendrá que buscar apoyos “hasta debajo de las piedras”

Sánchez descarta elecciones y trata

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 15 diciembre

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

Han Kang, Premio Nobel de Literatura: “De niña no teníamos muchos muebles pero sí muchos libros ”

La autora coreana ha hablado sobre su infancia y la importancia de encontrar un lugar seguro en la lectura

Han Kang, Premio Nobel de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez descarta elecciones y trata

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

Salomé Pradas se enzarza con Rufián y le llama “machista” en la comisión de la DANA: “Está siendo más bestia que con Mazón y no me lo esperaba”

Salomé Pradas se niega a responder las preguntas en la comisión de la DANA en el Congreso “siguiendo el consejo de su defensa” en la causa judicial

En la mesa mejor no hablar de política: la polarización rompe familias, provoca discusiones en las cenas navideñas y abandonos en los grupos de Whatsapp

Improcedente el despido de un conductor de ambulancia que tuvo un accidente de tráfico por haber prescrito el plazo para aplicar la falta

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 15 diciembre

Rubén López, asesor financiero: “Si en tu banco te quieren regalar una cafetera o una freidora de aire, debes saber que vas a pagar impuestos”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 diciembre

Precio del oro en España hoy lunes 15 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”