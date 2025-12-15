Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para efectuar un balance del curso político y presentar el informe periódico de rendición de cuentas Cumpliendo. EFE/ J.J. Guillén

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho su balance del año en un momento crítico para el Ejecutivo, todavía noqueado por un reguero de noticias sobre corrupción y acosos sexuales que afectan al PSOE.

El líder socialista ya dejó claro en un mitin en Cáceres este domingo que sus planes no pasan por un adelanto electoral porque -dijo textualmente- a los españoles “les renta” este Gobierno. Pero un discurso apelando a las raíces de su partido y a la valentía de su fundador no era suficiente para convencer a los socios de Gobierno, quienes reclaman motivos tangibles para seguir aguantando el desgaste de apoyarle hasta 2027.

El clima político se ha agravado con el bautizado como el ‘Mee too’ del PSOE, uno de los asuntos que más ha enfurecido a los socios de Sumar, quienes llegaron a exigir una remodelación “urgente” en el Gabinete. Sánchez todavía no habla de ello y, en su lugar, ha abordado la crisis alegando que “el compromiso de su partido con el feminismo “es absoluto”. “Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema con total transparencia y absoluta contundencia contra el acoso y la denuncia”, ha afirmado.

“El acoso sexual no tiene carnet de afiliado, pero la contundencia tiene las siglas del PSOE”

Sánchez ha vuelto a insistir en que el acoso sexual es un “mal estructural” como así deforma el último informe del Ministerio de Igualdad. Ha vuelto a reconocer “errores”, pero matizando que lo que cuenta es la “contundencia” con la que se ha actuado. “El acoso y la denuncia no tienen un carnet de afiliado, pero la contundencia sí tiene unas siglas, que son las del PSOE. Hemos cometido errores, como todos, pero todos los avances se han logrado siempre de la mano de las mujeres y gobiernos progresistas”, ha añadido.

Y en esta línea, Sánchez ha dicho que no va a aceptar lecciones de quienes votan en contra de esos avances o pactan con ellos que cuestionan esas decisiones. “Cero lecciones de una derecha y ultraderecha que siempre se aplican la misma ley, la ley del embudo. No paran de acusar todos los días a pesar de que ellos incumplen la legislación al no aplicar estos protocolos. Ocultan la verdad con mecanismos para tapar esta lacra social”, ha apostillado.

La recta final del año también se ha hecho muy cuesta arriba para los socialistas por los casos de corrupción. Comenzó el año con el estallido del caso Koldo, que acabó con la encarcelación preventiva de dos exsecretarios de Organización socialistas, por ende dos personas de máxima confianza de Sánchez. Todavía recomponiéndose del golpe que supuso para el partido, llegó a las puertas del 2026 el caso Leire Diez. Y en este contexto, el PNV manifestó sus dudas sobre la viabilidad del gobierno afirmando que “iba a ser muy difícil aguantar un año y medio más” de legislatura de continuar esta sangría de escándalos.

En su intervención, Sánchez ha reivindicado “tolerancia cero” contra la corrupción, asegurando que de igual manera se ha “actuado con contundencia y no con connivencia”. “Lo dije y lo vuelvo a repetir. La corrupción sistémica acabó con la salida del PP en 2018. La diferencia es que hoy se actúa con contundencia, mientras que el PP convive con esa corrupción”, ha aseverado. Sánchez ha vuelto a insistir en la tesis de que tanto Ábalos como Cerdán eran unos “desconocidos” personalmente. “Se conoce más a una persona subiéndose a un yate, que compartiendo mesa en el consejo de ministros”, se ha limitado a decir.

El presidente del Gobierno ha querido mandar un mensaje a sus socios apelando a la responsabilidad de un gobierno progresista y a su voluntad de seguir con la hoja de ruta “frente a quienes quieren atacarla”. “Si hay que aguantar fango, lo haremos. La razón que buscamos no solo está en el presente, sino en el futuro de nuestro país. Nos sentimos cargados de convicción y de energía”, ha manifestado.

“Buscaremos apoyo hasta debajo de las piedras”

Después de abordar los dos asuntos urgentes, Sánchez ha continuado con un discurso cargado de reivindicaciones sociales conseguidas por el Gobierno. Porque el mensaje que ha querido trasladar a sus socios es que, si se quiere subir el SMI, revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC o ampliar los permisos parentales, se debe continuar apoyando a este Gobierno.

Eso sí, Sánchez ha admitido las dificultades de un Parlamento muy fracturado y la ausencia de mayorías cualificadas. Cada negociación, ha afirmado habrá que sudarla “hasta la última gota”. “Este Gobierno va a buscar apoyos hasta debajo de las piedras”, ha afirmado Sánchez, quien añade que, aunque “no haya mayorías, sí han habido resultados para la mayoría social de este país”.

Las relaciones con los socios

Preguntado por el estado de las relaciones con sus socios, empezando con Sumar, Sánchez ha expresado que “escucha con atención” sus demandas porque “entiendo que lo que hacen con sus intervenciones es tratar de ayudar”. “Las presto atención, las escucho, las valoro y las respeto. Pero creo que este Gobierno está haciendo una gestión extraordinaria”, ha afirmado.

Esquerra Republicana de Catalunya, fuera del gobierno pero perteneciente al bloque de investidura, ya ha pedido una ronda de contactos con Moncloa nada más comience el próximo año. El líder del Ejecutivo ha confirmado que se producirá “sin ningún problema”. “Ha contactado conmigo esta mañana y me veré con él [...] Este gobierno nos reunimos e interlocutamos a diario. Lo hacemos por convicción y por necesidad”, ha dicho.

Más complicada tiene la relación con Junts, llave de legislatura porque su voto es necesario para obtener mayorías absolutas. La relación, ha admitido, “está rota”, pero insiste en que el Gobierno “quiere tender la mano en esa hoja de ruta en Bruselas”. “Estamos trabajando”, ha sentenciado.