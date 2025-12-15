España

Esto es lo que sucederá en el capítulo 5 de ‘ENA’: la muerte de María Cristina y la crisis matrimonial de Ena y Alfonso XII

La ficción de TVE inspirada en la novela de Pilar Eyre ha superado el millón de espectadores y se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la cadena pública

Guardar
Captura de la serie 'ENA'.
Captura de la serie 'ENA'. (RTVE)

Una semana más, vuelve a La 1 ENA, la serie que está devolviendo a Victoria Eugenia de Battenberg al primer plano televisivo y que se ha convertido ya en una de las ficciones históricas más potentes de la cadena. La historia avanza hacia uno de sus momentos clave: el fin de la dictadura de Primo de Rivera, las elecciones de 1931 y el inevitable exilio de la familia real. Un episodio cargado de tensión, cambios y emociones que promete dejar huella.

La semana pasada, ENA volvió a demostrar que no solo convence, sino que fideliza. Su capítulo Los desastres de la guerra firmó un robusto 11,5% de cuota y casi 1,1 millones de espectadores de media, superando los 2,3 millones de contactos únicos.

Cifras más que sólidas para una ficción histórica que combina drama, precisión histórica y un ritmo narrativo que engancha semana tras semana.

Lo que viene: París, el exilio y el comienzo del gran terremoto

El próximo episodio nos lleva al año 1929, un momento en el que todo empieza a resquebrajarse. Muere María Cristina, la economía mundial se hunde tras el crack del 29, y los movimientos antimonárquicos se hacen cada vez más fuertes. Ena, que ya había advertido a Alfonso XIII de que los presagios no eran buenos, ve cómo finalmente sus temores se cumplen.

Captura de la serie 'ENA'.
Captura de la serie 'ENA'. (RTVE)

El triunfo de los partidos republicanos en las elecciones de 1931 marca el punto sin retorno. La familia real se ve obligada a salir de España de manera precipitada rumbo a París. Y aunque al principio el recibimiento en la capital francesa es cálido, la etapa del exilio no tarda en mostrar su verdadera cara. Los recortes económicos afectan a la familia, la presión mediática aumenta y la tensión interna se hace inevitable.

Ena y Alfonso XIII: un matrimonio que se rompe

En París, la pareja real atraviesa su mayor crisis. Alfonso XIII sueña con volver a España cuanto antes, pero las noticias que recibe, unas Cortes recién constituidas, una Constitución nueva y un ambiente político totalmente distinto, lo descolocan y lo ponen al límite. Ena, cansada de los nervios y del desgaste emocional, empieza a plantearse una separación que hasta entonces parecía impensable.

Trailer 'Ena'

Mientras tanto, ella encuentra refugio en quienes nunca la han abandonado: sus damas leales, con la duquesa de la Victoria destacando como apoyo incondicional. Pero ni siquiera eso frena la sensación de que el mundo que conocían ya no existe. Y por si fuera poco, desde España comienzan a escucharse rumores de un conflicto civil que sacudirá aún más sus vidas y su historia.

Como cada semana, tras el capítulo se emitirá Victoria Eugenia, historia de un amor trágico, la docuserie complementaria que profundiza en la vida real de Ena. Con expertos como Pilar Eyre, Jaime Peñafiel e historiadores de prestigio, ofreciendo el contexto necesario para entender mejor los dramáticos giros que la ficción está abordando ahora.

Temas Relacionados

ENALa 1RTVETVEEspaña-noticiasTelevisión EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

El PP de Juanma Moreno está a las puertas de repetir la mayoría absoluta, según el CIS andaluz

Los populares podrían duplicar el resultado de los socialistas andaluces, liderados por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero

El PP de Juanma Moreno

Por qué compartimos los décimos de la Lotería de Navidad: “La gracia está en tener el número con alguien que quieres e imaginar qué haríamos con el dinero”

La costumbre que lleva a comprar participaciones con amigos, familiares y compañeros de trabajo está motivada por impulsos que van desde la ilusión hasta el miedo

Por qué compartimos los décimos

Precio del oro en España hoy lunes 15 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España

Iker Casillas sorprende leyendo el libro de esta cómica: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

Una fotografía publicada por el exfutbolista en su cuenta de Instagram pone el foco en el último libro de Victoria Martín

Iker Casillas sorprende leyendo el

Una mujer deja atrás la enfermería, monta un servicio de lavandería y consigue facturar cerca de 500.000 euros al año

La exsanitaria tuvo que vender su casa para empezar su negocio

Una mujer deja atrás la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan donde quieren y da igual: “Los dueños son tan ricos que las multas no les afectan”

Un juez ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar después de que un detective demostrase que vivía allí con su nueva pareja

Un juzgado de Málaga condena a Renfe a pagar una indemnización de 1.800 euros por sustituir a un trabajador en huelga: “Incurrió en esquirolaje interno”

El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

El PP necesita a Vox para gobernar en Extremadura y el PSOE está en peligro de desplome, según una encuesta

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy lunes 15 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Anulada la desheredación de una hija tras acusarla su hermano de echar de casa a la madre, pero fue al revés, ella se marchó tras darle un ultimátum: “O tu pareja o yo”

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 15 de diciembre

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”