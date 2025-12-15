Esto es lo que sucederá en el capítulo 5 de ‘ENA’: la muerte de María Cristina y la crisis matrimonial de Ena y Alfonso XII

Captura de la serie 'ENA'. (RTVE)

Una semana más, vuelve a La 1 ENA, la serie que está devolviendo a Victoria Eugenia de Battenberg al primer plano televisivo y que se ha convertido ya en una de las ficciones históricas más potentes de la cadena. La historia avanza hacia uno de sus momentos clave: el fin de la dictadura de Primo de Rivera, las elecciones de 1931 y el inevitable exilio de la familia real. Un episodio cargado de tensión, cambios y emociones que promete dejar huella.

La semana pasada, ENA volvió a demostrar que no solo convence, sino que fideliza. Su capítulo Los desastres de la guerra firmó un robusto 11,5% de cuota y casi 1,1 millones de espectadores de media, superando los 2,3 millones de contactos únicos.

Cifras más que sólidas para una ficción histórica que combina drama, precisión histórica y un ritmo narrativo que engancha semana tras semana.

Lo que viene: París, el exilio y el comienzo del gran terremoto

El próximo episodio nos lleva al año 1929, un momento en el que todo empieza a resquebrajarse. Muere María Cristina, la economía mundial se hunde tras el crack del 29, y los movimientos antimonárquicos se hacen cada vez más fuertes. Ena, que ya había advertido a Alfonso XIII de que los presagios no eran buenos, ve cómo finalmente sus temores se cumplen.

Captura de la serie 'ENA'. (RTVE)

El triunfo de los partidos republicanos en las elecciones de 1931 marca el punto sin retorno. La familia real se ve obligada a salir de España de manera precipitada rumbo a París. Y aunque al principio el recibimiento en la capital francesa es cálido, la etapa del exilio no tarda en mostrar su verdadera cara. Los recortes económicos afectan a la familia, la presión mediática aumenta y la tensión interna se hace inevitable.

Ena y Alfonso XIII: un matrimonio que se rompe

En París, la pareja real atraviesa su mayor crisis. Alfonso XIII sueña con volver a España cuanto antes, pero las noticias que recibe, unas Cortes recién constituidas, una Constitución nueva y un ambiente político totalmente distinto, lo descolocan y lo ponen al límite. Ena, cansada de los nervios y del desgaste emocional, empieza a plantearse una separación que hasta entonces parecía impensable.

Trailer 'Ena'

Mientras tanto, ella encuentra refugio en quienes nunca la han abandonado: sus damas leales, con la duquesa de la Victoria destacando como apoyo incondicional. Pero ni siquiera eso frena la sensación de que el mundo que conocían ya no existe. Y por si fuera poco, desde España comienzan a escucharse rumores de un conflicto civil que sacudirá aún más sus vidas y su historia.

Como cada semana, tras el capítulo se emitirá Victoria Eugenia, historia de un amor trágico, la docuserie complementaria que profundiza en la vida real de Ena. Con expertos como Pilar Eyre, Jaime Peñafiel e historiadores de prestigio, ofreciendo el contexto necesario para entender mejor los dramáticos giros que la ficción está abordando ahora.