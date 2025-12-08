España

Avance del capítulo 3 de ‘Ena’: la reina descubre que Alfonso XIII tiene una hija con su amante y le pide que no apoye la dictadura

Con el estallido del desastre de Annual, Primo de Rivera tendrá el camino libre para instaurar su régimen en el episodio que La 1 emitirá el próximo lunes 8 de diciembre

Imágenes del capítulo 3 de
Imágenes del capítulo 3 de 'Ena' (RTVE)

El próximo lunes 8 de diciembre, La 1 emitirá el tercer capítulo de la serie histórica Ena, que se adentrará en uno de los episodios más convulsos de la historia reciente de España: el desastre de Annual. En esta nueva entrega, la caída del gobierno tras la tragedia militar abrirá el camino a la dictadura de Primo de Rivera. La ficción mostrará cómo la reina Victoria Eugenia afronta el impacto de la derrota enviando a la duquesa de la Victoria y a sus damas enfermeras a Melilla para atender a los heridos.

La trama personal de la reina también cobrará especial protagonismo en este episodio. Ena sufrirá un duro revés al descubrir que su esposo, Alfonso XIII, mantiene una relación con la actriz Carmen Moragas, papel que encarna Natalia Huarte, y que fruto de esa relación ha nacido una hija. La situación se complica aún más cuando la reina María Cristina visita en secreto a la niña, lo que provoca la indignación de Ena y la impulsa a investigar quién es la mujer que ha conquistado la felicidad de su marido.

El capítulo permitirá al espectador adentrarse en el círculo intelectual de Carmen Moragas, donde figuraba García Lorca, y en el ambiente de represión que imponía la dictadura de Primo de Rivera. Ena, enfrentada a Alfonso XIII, le advierte de los peligros que implica respaldar el régimen dictatorial.

Trailer 'Ena'

La novela detrás de la serie

La serie, basada en la novela homónima de Pilar Eyre, ha sido concebida por Javier Olivares, quien ejerce como responsable argumental y showrunner. El guion está firmado por Isa Sánchez, Daniel Corpas y Pablo Lara Toledo. La dirección recae íntegramente en manos de mujeres: Anaïs Pareto, directora principal y responsable de cuatro episodios, y Estel Díaz, que dirige dos capítulos. La música original es obra de Bronquio.

El último episodio reunió a 1.234.000 espectadores, lo que representa un 12,6% de cuota de pantalla y 2.602.000 contactos. El estreno de la serie alcanzó una media de 1.331.000 espectadores y un 17% de cuota de pantalla, rozando los 3,5 millones de espectadores únicos. Este resultado ha supuesto el mejor dato para una serie histórica en la cadena pública en los últimos doce años.

Kimberley Tell y Joan Amargós
Kimberley Tell y Joan Amargós en 'Ena. La reina Victoria Eugenia', creada por Javier Olivares

Una docuserie que profundiza en la vida de Ena

Después de la serie, el público podrá profundizar en la vida del personaje principal con Victoria Eugenia, historia de un amor trágico, la serie documental que recorre los momentos más determinantes de la vida de Victoria Eugenia. Pasa por su infancia y el flechazo con Alfonso XIII en una boda tan brillante como trágica, hasta los años más difíciles marcados por la lucha contra la hemofilia, una enfermedad hereditaria que afectó a parte de su descendencia y a la propia monarquía.

Pilar Eyre, autora del libro que inspira Ena, participa también en esta serie documental. Además, también están presentes el periodista Jaime Peñafiel, los historiadores Ricardo Mateos, Cristina Barreiro y Zorann Petrovici y algunos representantes de instituciones como las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, por medio de su director, Víctor Cageao.

