Quién es Ángel Fernández, la pareja de Malú: de su flechazo en una gira a su trabajo como técnico de producción

Malú en su vista a 'El Hormiguero'. (Flickr)

Malú se ha convertido en la gran protagonista de la portada de la revista Lecturas. Este miércoles, 20 de agosto, la revista del corazón ha sacado a la luz varias imágenes en las que se puede ver a la cantante disfrutando de la compañía de su pareja, Ángel Fernández, con quien ha celebrado su primer aniversario de novios con una romántica escapada a Cádiz.

La intérprete de Blanco y negro y el técnico de producción se conocieron en septiembre de 2024, cuando este trabajaba en su gira A todo sí. Los dos no pudieron ocultar la complicidad y el cariño que derrochaban y, poco después, confirmaron que entre los dos había algo más que una amistad.

Entonces, la cantante ya estaba separada del padre de su hija, Lucía, el expolítico Albert Rivera, por lo que su corazón volvió a ser conquistado por el apodado El Turco un mote creado por madrileña. Ahora, la pareja han vuelto a ocupar la primera plana tras conocerse que se han trasladado a Cádiz para disfrutar del buen tiempo y del verano en una fecha clave: su primer aniversario como novios. Pero no lo han hecho solos, sino que han estado acompañados por Lucía y la madre de la cantante, Pepi Benítez.

Las revistas del 20 de agosto.

Las fotografías muestran una gran complicidad entre los dos, pues ambos han compartido gestos de amor y cariño. De acuerdo con la información de la revista, todo apunta a que las cosas van viento en popa en la relación. Y es que parece ser que el técnico de producción se ha instalado en la casa de Malú, por lo que su convivencia es algo serio y con vistas al futuro.

El currículum profesional de Ángel Fernández

La pareja de Malú es una persona reservada, alejada del foco mediático y muy centrada en su faceta profesional. Es por ello que apenas se conocen detalles de su vida íntima, más allá de su relación con la también compositora. Una historia de amor que también han mantenido al margen de los focos y las cámaras. Tanto es así que, aunque cuenta con un perfil en Instagram, lo cierto es que se trata de una cuenta privada.

En el plano profesional, Ángel Fernández trabaja como técnico de producción en el ámbito musical. De acuerdo con la información revelada por el entorno de la pareja a El Español, El Turco labora en Riff Producciones, empresa encargada de la gira de la cantante y donde él organiza los conciertos de la madrileña. Además, se encarga de asegurar que todos los aspectos técnicos y logísticos se desarrollen de manera satisfactoria y sin contratiempos.

Ángel Fernández en una imagen de redes sociales (Instagram / @tour_k.o)

El hecho de que Ángel se encargue de organizar cada cita musical de la artista provoco que entre ellos se forjase una estrecha relación que, si bien al principio fue una amistad, esta dio pie a una historia de amor. En este tiempo, el técnico productor se ha ganado el cariño de la hija de Malú y Albert Rivera, además del beneplácito del círculo más íntimo de la cantante.

Las primeras fotografías de la pareja fueron publicadas por la revista Semana, mostrando a Malú y Ángel en actitud relajada en Ibiza. Desde entonces, se les ha visto compartiendo momentos significativos, como su “primer verano como pareja oficial” en destinos como Cádiz y Lanzarote. También han sido captados en Madrid, visitando incluso el Safari Madrid en compañía de la hija de la artista.