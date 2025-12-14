Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

Amancio Ortega junto al edificio de oficinas en Vancouver adquirido por Pontegadea (Montaje Infobae España)

De los casi 50 millones de personas que viven en España, solo 32 tienen una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares, indican los datos del informe de 2025 sobre multimillonarios, publicado este jueves por el banco suizo UBS. La lista ha sufrido notables cambios en el año.

Se han sumado ocho españoles, añadiendo 11.600 millones de dólares a la riqueza total del selecto grupo, mientras que tres personas salieron al caer su patrimonio por debajo de los mil millones. En total, las mayores fortunas españolas son cinco más, y su patrimonio creció un 21,5% interanual hasta llegar a 213.000 millones de dólares.

Según la lista de Forbes, publicada el pasado mes de noviembre, las personas cuya fortuna supera los 1.000 millones de dólares, son más de lo que apunta UBS. Cabe mencionar, sin embargo, que UBS utiliza criterios distintos que Forbes, como, por ejemplo, el lugar de residencia habitual, que no siempre es España, las fortunas familiares, y la metodología y la fecha de los estudios.

Independientemente de la lista a la que nos referimos, una sola persona posee más de la mitad de la fortuna. Se trata de Amancio Ortega, fundador de Inditex, que tiene un patrimonio total de 106.000 millones de euros (Forbes los estima a 109.900 millones de euros): “España sobresale en el informe de este año por el notable aumento de la riqueza multimillonaria y por una mayor concentración de patrimonio familiar”, asegura Pablo Carrasco, director general de UBS Wealth Management España.

Según Carrasco, el auge de las grandes fortunas españolas está impulsado “en buena parte por la sólida evolución de algunos de los principales empresarios del país”. También destaca que está previsto que 162.000 millones de dólares cambien de manos debido a herencias en los próximos 15 años, por lo que es necesario “un enfoque disciplinado en los procesos sucesorios”.

El número de multimillonarios sigue creciendo

A nivel mundial, el número de multimillonarios subió un 8,8%, superando los 2.682 en 2024 y llegando hasta 2.919 que aparecen en el de este año, con datos de abril. A la lista se añadieron 196 multimillonarios hechos a sí mismos, es decir, que no se hicieron ricos por haber recibido una herencia.

El informe destaca la aparición de una nueva generación de multimillonarios y subraya que la transferencia de riqueza se está acelerando. En 2025, 91 herederos recibieron un total de 297.800 millones de dólares, cifra que se considera récord. Esto representa un 36 % más que en el informe anterior, a pesar de que el número de beneficiarios fue menor.

Forbes ha actualizado su lista con las mayores fortunas de España, inmunes a inflación y guerra.

Las nuevas integraciones en la lista de ‘Forbes’

Además de los nombres conocidos que destacan como las más ricas en España, este año a la lista de los 100 españoles más ricos Forbes se han sumado algunos nombres importantes. Entre ellos destacan los siguientes:

Jordi Rubiralta (1.200 millones de euros)

Jordi Rubiralta Giralt forma parte de la familia Rubiralta, propietaria del grupo Werfen, especializado en diagnóstico médico. En 2024, Werfen registró 2.184 millones de euros en facturación y un beneficio neto de 170 millones, consolidando la posición de la familia entre las mayores fortunas de España. Además, Jordi dirige el family office Yukon Capital, que invierte en el sector inmobiliario y participa en empresas cotizadas como Fluidra.

José Luis Rubiralta (1.100 millones de euros)

José Luis Rubiralta forma parte activa de Werfen, la empresa familiar que heredó tras el fallecimiento de su padre, José María Rubiralta, en 2012. Su participación accionarial lo sitúa entre los principales propietarios junto a sus hermanos. Además, José Luis participa en inversiones de capital riesgo a través de patrimoniales como Monterri Investment.

Marc Rubiralta (1.100 millones de euros)

Marc Rubiralta ha sido presidente de Werfen desde 2019, ha liderado la estrategia de expansión internacional del grupo, incluyendo la adquisición de Immucor, que aumentó significativamente la deuda, pero también reforzó la capacidad tecnológica de la compañía. Bajo su dirección, Werfen distribuyó dividendos importantes, como los 80 millones de euros en 2022, aunque en los ejercicios siguientes redujo los pagos para fortalecer la estructura financiera tras la compra.

Xavier Rubiralta (1.100 millones de euros)

Xavier Rubiralta es director en Werfen y participa en las inversiones del grupo a través de patrimoniales familiares. Tiene un papel destacado en la gestión de inversiones externas, especialmente en start-ups sanitarias vinculadas al diagnóstico. En 2024, Werfen adquirió la empresa húngara de diagnósticos de trasplantes Oximon, un movimiento que ha incrementado la valoración estimada de su participación.

Otros nombres destacados, pero que no llegan a los 1.000 millones de euros, son:

Gloria March Delgado (700 millones de euros)

Hermana de Leonor, Juan y Carlos March, Gloria es, junto a sus hermanos, propietaria de Banca March y accionista de Corporación Financiera Alba. A través de esta última, posee participaciones en importantes compañías como Ebro Foods, Viscofán o Acerinox, entre otras. Su fortuna le ha permitido alcanzar en solitario el puesto 69 en la lista Forbes de este año.

Joaquín Molins López-Rodó y familia (650 millones de euros)

Joaquín Molins López-Rodó, vicepresidente segundo del consejo de administración de Grupo Molins, representa la continuidad familiar de una de las principales cementeras de España. La compañía, con presencia en 11 países, registró en 2024 una facturación de 1.365 millones de euros y un beneficio neto de 184 millones. En los últimos años, el grupo ha fortalecido su expansión internacional y ha apostado por el desarrollo de materiales sostenibles.

Abel Matutes y familia (600 millones de euros)

Al frente de Palladium Hotel Group, Matutes logró en 2024 una facturación récord de 1.202 millones de euros y expandió el grupo hacia Oriente Medio y Asia. Junto a su padre, Abel Matutes Juan, también impulsa proyectos inmobiliarios, como un desarrollo de 200 millones en la Costa del Sol junto a Rafa Nadal, consolidando a la familia como un referente del turismo español.

Enrique y Nuria Grifols Roura (510 millones de euros)

Los Grifols Roura se consolidaron en 2025 como principales accionistas de Grifols. Se trata de una de las compañías más destacadas del sector salud, especializada en servicios hospitalarios y farmacéuticos, y pionera en la industria del plasma.

Leonor March Delgado (500 millones de euros)

Junto a sus hermanos, Leonor es copropietaria de Banca March, con un 15 % del negocio, al igual que su hermana Gloria, mientras que Juan y Carlos poseen un 34 % cada uno. También es accionista de Corporación Financiera Alba, como el resto de la familia, a través de la cual invierten en diversas compañías.

José, Gonzalo y Hermanos (Herederos Entrecanales Domecq, 480 millones de euros)

Los Entrecanales Domecq son una de las ramas familiares que controla Acciona, y Álvaro Entrecanales Domecq era su principal accionista. Tras su fallecimiento en enero de 2025, sus herederos tomaron posesión de su participación en la compañía a través de Wit Europese Investering BV. Después de dos años difíciles, la empresa ha tenido un excelente desempeño en bolsa, con una revalorización de aproximadamente el 56 % en el último año.

José Antonio Jainaga Gómez (450 millones de euros)

Jainaga es otra de las nuevas incorporaciones a la lista Forbes en 2025, con una fortuna estimada en 450 millones de euros. Este patrimonio proviene de Sidenor, empresa dedicada a la producción de aceros largos especiales y proveedora destacada de productos calibrados.

Carmen Godía Bull (450 millones de euros)

Carmen Godia Bull preside G3T, su sociedad patrimonial, tras cesar como administradora en 2017. Aunque la gestión diaria está a cargo de sus hijos, ella continúa participando en decisiones estratégicas. Su holding supera los 400 millones de euros de patrimonio, gracias a inversiones diversificadas en inmuebles, energías renovables, residencias para mayores, y una participación significativa del 5,7 % en Fluidra.

Las 10 personas más ricas en España, según la lista de ‘Forbes’

Por otro lado, la lista de Forbes que salió el pasado mes de noviembre, recoge las personas con mayor fortuna en España, usando, como mencionado anteriormente, criterios distintos a los de UBS. A continuación, enumeramos las 10 personas más ricas en España:

1. Amancio Ortega (109.900 millones de euros):

Amancio Ortega es el accionista mayoritario de Inditex. En el último año, la valoración bursátil del grupo de moda cayó algo más del 8%, y cerca del 4% desde enero de 2025. Esto redujo su patrimonio respecto al año anterior; no obstante, sigue siendo el número uno con una diferencia considerable. Además, en la World’s Billionaires List de Forbes Estados Unidos, Ortega ha regresado al top 10 en 2025, ocupando el noveno puesto.

2. Sandra Ortega (10.000 millones de euros):

Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega, es otra de las principales accionistas de Inditex. Su participación en la empresa fundada por su padre la convierte en la segunda persona más rica de España y en la primera mujer del país.

3. Rafael del Pino Calvo-Sotelo (8.000 millones de euros):

Rafael del Pino Cavo-Sotelo, presidente de Ferrovial, vuelve a ocupar el tercer puesto entre las personas más ricas de España. Como principal accionista de la compañía, su fortuna ha continuado aumentando un año más.

4. Juan Roig (7.900 millones de euros):

Juan Roig, fundador, principal accionista y presidente de Mercadona, la principal cadena de supermercados de España con presencia en Portugal, repite como la cuarta persona más rica del país. Este puesto refleja el crecimiento sostenido de su empresa.

5. Juan Carlos Escotet (6.200 millones de euros):

Escotet continúa consolidado como una de las principales fortunas de España. Aunque su posición en la lista ha variado ligeramente a lo largo de los años, siempre se mantiene entre los primeros puestos. Es presidente y principal accionista de Abanca, además de fundador de Banesco Grupo Financiero Internacional.

6. Tomás Olivo (4.600 millones de euros):

El empresario de centros comerciales ha experimentado un notable aumento de su patrimonio, escalando del puesto 12 al sexto lugar entre las mayores fortunas de España. Olivo es propietario de General de Galerías Comerciales, compañía que cotiza en bolsa desde 2017.

7. Hortensia Herrero (4.400 millones de euros):

Hortensia Herrero posee el 27,71 % de las acciones de Mercadona. Es presidenta de la Fundación Hortensia Herrero, desde la cual impulsa proyectos culturales, y se encuentra entre las principales coleccionistas de arte contemporáneo de España.

8. María del Pino Calvo-Sotelo (4.200 millones de euros):

María del Pino es presidenta de la Fundación Rafael del Pino, fundada en honor a su padre. Su hermano, Rafael del Pino, preside Ferrovial, empresa que ha sido la base de la fortuna familiar. María es licenciada en Ciencias Económicas, consejera de Ferrovial desde 2006 y miembro del patronato de los Premios Princesa de Asturias.

9. Miguel Fluxá Roselló (3.300 millones de euros):

Miguel Fluxà es presidente del grupo Iberostar y uno de sus principales accionistas. Posee el 51 % de Sayglo Holding SL, un holding familiar que comparte con sus hijas, Sabina y Gloria, quienes tienen un 24,5 % cada una. A su vez, Sayglo Holding SL posee el 59 % de Iberostar.

10. Florentino Pérez (3.100 millones de euros)

Florentino Pérez es ampliamente conocido por presidir el Real Madrid, cargo que ocupó entre 2000 y 2006 y retomó en 2009, manteniéndolo hasta la actualidad. Sin embargo, su actividad principal se centra en las infraestructuras, siendo presidente y accionista de ACS.