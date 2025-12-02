Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en diciembre de 2025, según Forbes

El mapa del poder económico global exhibe un movimiento constante que reconfigura posiciones, patrimonios y estrategias corporativas. Las grandes tecnológicas impulsan fortunas, los mercados bursátiles corrigen valuaciones y la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial, infraestructura y consumo redefine las posiciones del escalafón cada mes.
Dentro de este escenario, el ranking actualizado de Forbes al 1 de diciembre de 2025 muestra variaciones fuertes en algunas de las figuras más influyentes del sector empresarial, con subas y bajas que reflejan la volatilidad del mercado y el avance de iniciativas de gran escala.
Los números de noviembre introdujeron cambios relevantes: retrocesos en gigantes tecnológicos como Tesla y Nvidia, saltos significativos en Alphabet y un movimiento ascendente para Berkshire Hathaway.
La combinación de estos factores da como resultado un top 10 dominado nuevamente por emprendedores del sector tecnológico, con un único referente del lujo entre las principales fortunas globales.
10. Warren Buffett
Fortuna: USD 152.000 millones
Fuente de riqueza: Berkshire Hathaway
Variación patrimonial en noviembre: + USD 9.000 millones
El presidente de Berkshire Hathaway regresó al top 10 gracias al aumento del 8% en el valor del holding y a una inversión de USD 5.000 millones en Alphabet. Su trayectoria en gestión de activos conserva una influencia decisiva dentro del mercado financiero internacional.
9. Michael Dell
Fortuna: USD 152.100 millones
Fuente de riqueza: Dell Technologies
Variación patrimonial en noviembre: − USD 2.000 millones
El fundador de Dell Technologies avanzó al noveno puesto. Su patrimonio refleja la consolidación del negocio corporativo, impulsado por soluciones de infraestructura y almacenamiento.
La compañía continúa expandiendo capacidades en servicios empresariales y mantiene un rol significativo dentro del mercado global de hardware.
8. Jensen Huang
Fortuna: USD 154.000 millones
Fuente de riqueza: Nvidia
Variación patrimonial en noviembre: − USD 22.000 millones
El director ejecutivo de Nvidia experimentó un retroceso debido a la baja del 13% del valor bursátil de la compañía. Aun con ese descenso, Nvidia domina la producción de GPU y equipamiento esencial para sistemas de IA. El crecimiento acumulado del último año sostiene a Huang como una de las figuras clave del sector.
7. Bernard Arnault
Fortuna: USD 190.000 millones
Fuente de riqueza: LVMH
Variación patrimonial en noviembre: + USD 7.000 millones
El presidente del conglomerado LVMH es el único empresario del rubro del lujo dentro de este top. La estabilidad del mercado premium y el desempeño de casas como Louis Vuitton, Dior y Sephora refuerzan su lugar. Los cinco hijos de magnate francés ocupan posiciones directivas que aseguran continuidad en la estrategia del grupo.
6. Mark Zuckerberg
Fortuna: USD 222.000 millones
Fuente de riqueza: Meta
Variación patrimonial en noviembre: − USD 1.000 millones
El director ejecutivo de Meta se mantiene en la sexta posición del ránking, mientras la compañía impulsa proyectos de realidad mixta, redes sociales y modelos generativos. Su fortuna continúa asociada al control del 13% del capital accionario de la empresa.
5. Sergey Brin
Fortuna: USD 242.000 millones
Fuente de riqueza: Google / Alphabet
Variación patrimonial en noviembre: + USD 27.000 millones
El cofundador de Google protagonizó uno de los aumentos patrimoniales destacados del mes. El avance de Alphabet reforzó su presencia en el top 5.
También volvió a participar en tareas vinculadas a la evolución de los modelos de IA y realizó una donación de USD 1.100 millones en acciones a su fundación sin fines de lucro, Catalyst4, destinada a la investigación sobre el cambio climático y desarrollo de tratamientos para trastornos del sistema nervioso.
4. Jeff Bezos
Fortuna: USD 245.000 millones
Fuente de riqueza: Amazon
Variación patrimonial en noviembre: − USD 10.000 millones
El fundador de Amazon se ubica en el cuarto lugar. Además de su participación en el gigante del comercio electrónico, codirige la startup de IA Project Prometheus y sostiene operaciones aeroespaciales a través de Blue Origin. Su patrimonio continúa concentrado en acciones de Amazon.
3. Larry Ellison
Fortuna: USD 253.000 millones
Fuente de riqueza: Oracle
Variación patrimonial en noviembre: − USD 67.000 millones
El fundador de Oracle registró una de las caídas más significativas del mes por la baja del 23% en el valor de la compañía. A pesar de ese retroceso, conserva un peso central en proyectos como Stargate, la iniciativa de infraestructura de IA valuada en USD 500.000 millones.
2. Larry Page
Fortuna: USD 262.000 millones
Fuente de riqueza: Google / Alphabet
Variación patrimonial en noviembre: + USD 30.000 millones
El avance del 14% en el valor de Alphabet impulsó al cofundador de Google al segundo puesto. El rendimiento de Gemini 3 fortaleció su patrimonio y su presencia en el ecosistema de IA. También forma parte de Dynatoms, una empresa orientada a desarrollos tecnológicos de alto impacto.
1. Elon Musk
Fortuna: USD 483.000 millones
Fuente de riqueza: Tesla, SpaceX, xAI, X
Variación patrimonial en noviembre: − USD 15.000 millones
La primera posición continúa bajo control del empresario sudafricano. La baja en el valor de Tesla redujo su patrimonio durante noviembre, pero la expansión de SpaceX y el crecimiento de xAI sostienen una cifra sin precedentes.
SpaceX mantiene una valuación cercana a los USD 400.000 millones y xAI negocia una nueva ronda que podría ubicarla en torno a USD 230.000 millones. Su paquete salarial en Tesla, actualmente sujeto a litigios, forma parte de su proyección patrimonial futura.