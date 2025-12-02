Mundo

Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en diciembre de 2025, según Forbes

El listado actualizado de la revista estadounidense especializada en negocios y finanzas muestra ascensos y descensos marcados entre los principales empresarios. Cuál es el impacto de la inteligencia artificial y las fluctuaciones bursátiles en el patrimonio de los líderes del sector

Las variaciones patrimoniales de noviembre
Las variaciones patrimoniales de noviembre muestran el impacto directo de la volatilidad bursátil en las mayores fortunas globales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mapa del poder económico global exhibe un movimiento constante que reconfigura posiciones, patrimonios y estrategias corporativas. Las grandes tecnológicas impulsan fortunas, los mercados bursátiles corrigen valuaciones y la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial, infraestructura y consumo redefine las posiciones del escalafón cada mes.

Dentro de este escenario, el ranking actualizado de Forbes al 1 de diciembre de 2025 muestra variaciones fuertes en algunas de las figuras más influyentes del sector empresarial, con subas y bajas que reflejan la volatilidad del mercado y el avance de iniciativas de gran escala.

Los números de noviembre introdujeron cambios relevantes: retrocesos en gigantes tecnológicos como Tesla y Nvidia, saltos significativos en Alphabet y un movimiento ascendente para Berkshire Hathaway.

La combinación de estos factores da como resultado un top 10 dominado nuevamente por emprendedores del sector tecnológico, con un único referente del lujo entre las principales fortunas globales.

10. Warren Buffett

Warren Buffett regresa al top
Warren Buffett regresa al top 10 tras un aumento del 8% en Berkshire Hathaway y una inversión estratégica en Alphabet (AP)

Fortuna: USD 152.000 millones

Fuente de riqueza: Berkshire Hathaway

Variación patrimonial en noviembre: + USD 9.000 millones

El presidente de Berkshire Hathaway regresó al top 10 gracias al aumento del 8% en el valor del holding y a una inversión de USD 5.000 millones en Alphabet. Su trayectoria en gestión de activos conserva una influencia decisiva dentro del mercado financiero internacional.

9. Michael Dell

El fundador de Dell Technologies
El fundador de Dell Technologies consolidó su presencia global impulsado por la demanda corporativa de infraestructura y almacenamiento (REUTERS)

Fortuna: USD 152.100 millones

Fuente de riqueza: Dell Technologies

Variación patrimonial en noviembre: − USD 2.000 millones

El fundador de Dell Technologies avanzó al noveno puesto. Su patrimonio refleja la consolidación del negocio corporativo, impulsado por soluciones de infraestructura y almacenamiento.

La compañía continúa expandiendo capacidades en servicios empresariales y mantiene un rol significativo dentro del mercado global de hardware.

8. Jensen Huang

El director ejecutivo de Nvidia
El director ejecutivo de Nvidia enfrentó un retroceso bursátil, aunque conserva un rol central en la carrera por el hardware de IA (REUTERS)

Fortuna: USD 154.000 millones

Fuente de riqueza: Nvidia

Variación patrimonial en noviembre: − USD 22.000 millones

El director ejecutivo de Nvidia experimentó un retroceso debido a la baja del 13% del valor bursátil de la compañía. Aun con ese descenso, Nvidia domina la producción de GPU y equipamiento esencial para sistemas de IA. El crecimiento acumulado del último año sostiene a Huang como una de las figuras clave del sector.

7. Bernard Arnault

Bernard Arnault se mantiene como
Bernard Arnault se mantiene como el único multimillonario no estadounidense en el ránking (REUTERS)

Fortuna: USD 190.000 millones

Fuente de riqueza: LVMH

Variación patrimonial en noviembre: + USD 7.000 millones

El presidente del conglomerado LVMH es el único empresario del rubro del lujo dentro de este top. La estabilidad del mercado premium y el desempeño de casas como Louis Vuitton, Dior y Sephora refuerzan su lugar. Los cinco hijos de magnate francés ocupan posiciones directivas que aseguran continuidad en la estrategia del grupo.

6. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg conserva su lugar
Mark Zuckerberg conserva su lugar en el ranking con Meta, apostando por la realidad mixta y los modelos generativos (REUTERS)

Fortuna: USD 222.000 millones

Fuente de riqueza: Meta

Variación patrimonial en noviembre: − USD 1.000 millones

El director ejecutivo de Meta se mantiene en la sexta posición del ránking, mientras la compañía impulsa proyectos de realidad mixta, redes sociales y modelos generativos. Su fortuna continúa asociada al control del 13% del capital accionario de la empresa.

5. Sergey Brin

El cofundador de Google fortaleció
El cofundador de Google fortaleció su patrimonio con el impulso de Alphabet y profundizó su actividad filantrópica a gran escala (REUTERS)

Fortuna: USD 242.000 millones

Fuente de riqueza: Google / Alphabet

Variación patrimonial en noviembre: + USD 27.000 millones

El cofundador de Google protagonizó uno de los aumentos patrimoniales destacados del mes. El avance de Alphabet reforzó su presencia en el top 5.

También volvió a participar en tareas vinculadas a la evolución de los modelos de IA y realizó una donación de USD 1.100 millones en acciones a su fundación sin fines de lucro, Catalyst4, destinada a la investigación sobre el cambio climático y desarrollo de tratamientos para trastornos del sistema nervioso.

4. Jeff Bezos

Jeff Bezos diversifica su fortuna
Jeff Bezos diversifica su fortuna entre Amazon, la inteligencia artificial y la industria aeroespacial con Blue Origin (REUTERS)

Fortuna: USD 245.000 millones

Fuente de riqueza: Amazon

Variación patrimonial en noviembre: − USD 10.000 millones

El fundador de Amazon se ubica en el cuarto lugar. Además de su participación en el gigante del comercio electrónico, codirige la startup de IA Project Prometheus y sostiene operaciones aeroespaciales a través de Blue Origin. Su patrimonio continúa concentrado en acciones de Amazon.

3. Larry Ellison

El creador de Oracle enfrenta
El creador de Oracle enfrenta una fuerte caída en valuación, aunque sigue vinculado a megaproyectos de infraestructura de IA (REUTERS)

Fortuna: USD 253.000 millones

Fuente de riqueza: Oracle

Variación patrimonial en noviembre: − USD 67.000 millones

El fundador de Oracle registró una de las caídas más significativas del mes por la baja del 23% en el valor de la compañía. A pesar de ese retroceso, conserva un peso central en proyectos como Stargate, la iniciativa de infraestructura de IA valuada en USD 500.000 millones.

2. Larry Page

El cofundador de Google superó
El cofundador de Google superó a Larry Ellison y se convirtió en la segunda persona más rica del mundo en diciembre (REUTERS)

Fortuna: USD 262.000 millones

Fuente de riqueza: Google / Alphabet

Variación patrimonial en noviembre: + USD 30.000 millones

El avance del 14% en el valor de Alphabet impulsó al cofundador de Google al segundo puesto. El rendimiento de Gemini 3 fortaleció su patrimonio y su presencia en el ecosistema de IA. También forma parte de Dynatoms, una empresa orientada a desarrollos tecnológicos de alto impacto.

1. Elon Musk

Elon Musk lidera el top
Elon Musk lidera el top 10 de millonarios con USD 483.000 millones, impulsado por SpaceX y xAI pese a la caída de Tesla (REUTERS)

Fortuna: USD 483.000 millones

Fuente de riqueza: Tesla, SpaceX, xAI, X

Variación patrimonial en noviembre: − USD 15.000 millones

La primera posición continúa bajo control del empresario sudafricano. La baja en el valor de Tesla redujo su patrimonio durante noviembre, pero la expansión de SpaceX y el crecimiento de xAI sostienen una cifra sin precedentes.

SpaceX mantiene una valuación cercana a los USD 400.000 millones y xAI negocia una nueva ronda que podría ubicarla en torno a USD 230.000 millones. Su paquete salarial en Tesla, actualmente sujeto a litigios, forma parte de su proyección patrimonial futura.

