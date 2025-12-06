Espana agencias

Feijóo cree que Vox está "jugando a cosas peligrosas" tras su ausencia en la Constitución y su órdago en Extremadura

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que Vox está "jugando a cosas peligrosas", tras su ausencia en los actos institucionales por el Día de la Constitución y su órdago en Extremadura apuntando a un "cambio de candidata" si no se aceptan sus condiciones sobre inmigración y Pacto Verde.

Así se ha pronunciado Feijóo en una charla informal con periodistas en el 47 aniversario de la Constitución que se ha celebrado en el Congreso, un acto al que ha acudido acompañado por varios presidentes autonómicos del PP: Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Jorge Azcón, Fernando López Miras y Juanfran Pérez Llorca.

Feijóo ha criticado la ausencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, en los actos institucionales, incluido el izado de bandera. "Vox está jugando a cosas que me parecen peligrosas", ha afirmado, para preguntarse: "¿O es que aquí se puede ser diputado sin jurar la Constitución?".

El líder del PP ha acudido al Congreso acompañado de presidentes y cargos del partido para "decir sí" a la Carta Magna. "Nos da igual quién venga o quién falte. Nosotros vamos a estar siempre con la Constitución. Somos un partido que nació después de la Constitución para defenderla, para cumplir y hacerla cumplir", ha enfatizado, en una critica a Vox y a los socios de Sánchez que se han ausentado de este homenaje en la Cámara Baja.

"NO ELEGIMOS LOS CANDIDATOS A DEDO"

Después de que Abascal haya avisado a Guardiola que, "o pasa por el aro o repite elecciones" en Extremadura, Feijóo ha dejado claro que el PP no está dispuesto a "pasar por el aro" una expresión que ha calificado de "excesiva".

El líder del PP ha afeado al presidente de Vox su amenaza de forzar el relevo de la candidata del PP. "Si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato", dijo hace un par de días, dejando claro que Vox exigirá el rechazo a las políticas verdes y migratorias para llegar a un acuerdo.

"Nosotros no somos un partido digital, que elige a sus candidatos en comunidades a dedo", ha advertido Feijóo, quien este viernes --en un acto en El Casar (Cáceres)-- ya respondió a Abascal que María Guardiola no tiene "tutelas" y dejó claro que sus 'barones' no son "marionetas". "En el PP no es posible caciquear con candidatos prefabricados decididos por una sola persona", añadió

En la misma charla informal con los periodistas, Feijóo ha señalado que el objetivo debe ser que el que gana pueda gobernar y ha subrayado que si el Partido Popular suma más votos que toda la izquierda, tiene que gobernar Extremadura porque no hay legitimidad para "el bloqueo".

En el caso del PSOE, Feijóo considera que el partido de Pedro Sánchez "se está descomponiendo" y como prueba de ello ha citado el hecho de que haya designado a Miguel Ángel Gallardo como candidato a la Junta de Extremadura cuando tiene que se sentarse en el banquillo en mayo. A su entender, el Partido Socialista "podía activar el Código ético y apartarle".

MORENO CREE QUE VOX VA A COMETER EL MISMO ERROR QUE CS

En otra conversación informal con la prensa, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado que Vox va a cometer "el mismo error" que Ciudadanos, y es "creerse que se va a comer al PP", cuando la realidad es que "el peor momento de Vox es cuando ha gobernado" y encima "sólo aspira a entrar" en el Gobierno nacional.

Moreno ha acusado a Sánchez de ser "una máquina de alimentar la antipolítica de Vox y le ha avisado de que en Andalucía el PSOE corre el riesgo de que en algunas provincias "le pase" el partido que capitanea Santiago Abascal.

Tras dejar claro que no se puede hacer campaña en Andalucía "sólo los fines de semana", en alusión a la vicepresidenta primera y candidata socialista, María Jesús Montero, el presidente ha advertido de que "lo peor" que le puede pasar al PSOE es lo que les ha pasado a los socialistas franceses, es decir, "pasarse de frenada en la polarización". Con todo, para el presidente "la única duda" en Andalucía es si el PP gobierna "con mayoría absoluta".

Sobre las elecciones que tendrán lugar en Extremadura el próximo día 21, Moreno augura que el PP subirá y el PSOE bajará, si bien admite desconocer qué pasará con Vox. En este contexto, el presidente andaluz vaticina que, después de que Sánchez haya "sacrificado" en Extremadura al PSOE "para salvarse él", habrá "marejada" en esa comunidad.

