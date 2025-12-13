España

Un hombre sufre un ictus tras tomar ocho bebidas energéticas al día, el equivalente a 16 cafés

El paciente, que ahora vive con las secuelas, aseguró no ser conscientes de los riesgos de un elevado consumo de cafeína

Guardar
Un estante con bebidas energéticas
Un estante con bebidas energéticas (AdobeStock)

El consumo de ocho bebidas energéticas diarias podría haber sido el causante del derrame cerebral que sufrió un hombre de 50 años en Reino Unido. El paciente, que asegura que no era “consciente de los peligros”, logró sobrevivir al ictus, pero lastra con las secuelas: entumecimiento crónico del lado izquierdo del cuerpo.

Los hechos ocurrieron en 2017, cuando el paciente sufrió un ictus talámico isquémico que se manifestó con debilidad, entumecimiento y ataxia en el lado izquierdo (descoordinación entre los movimientos). Su caso ha sido publicado en la revista BMJ Case Reports, aunque manteniendo el anonimato.

El hombre, natural de Reino Unido, ingresó con una presión arterial de 254/150 mmHg, unos niveles muy superiores de lo que se considera normal en un varón de 50 años (120/80 mmHg). Tras tres días hospitalizado, su presión arterial descendió a 170 mmHg gracias al tratamiento con antihipertensivos.

Sin embargo, una vez recibió el alta, su presión arterial volvió a subir a los meses pese a que seguía con el tratamiento recetado e incluso se aumentó la dosis. El equipo médico descubrió tras un interrogatorio sobre sus hábitos de vida que este hombre acostumbraba a tomar una media de ocho bebidas energéticas al día.

Los doctores aconsejaron al paciente cesar automáticamente el consumo de estas bebidas. Esto permitió que su presión arterial se normalizara y que se le pudiera retirar la medicación. No obstante, todavía padece las secuelas: “Me quedé con entumecimiento en el lado izquierdo, en la mano y en los dedos, en el pie y en los dedos de los pies”, recoge ScienceAlert.

El equivalente a 16 cafés al día

Las autoridades de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) explican que “las bebidas con alto contenido en cafeína son aquellas que aportan más de 15 miligramos de esta sustancia por 100 mililitros de bebida”. De acuerdo con el estudio de caso, las latas de bebida energética que tomaba este hombre tenían, cada una, 160 mg de cafeína.

Según recoge la AESAN, 160 mg de cafeína por lata equivaldrían a 2 cafés expreso. Si de media este paciente tomaba ocho de estas bebidas, su cuerpo estaría recibiendo el equivalente a 16 cafés expresos al día. Esto significa que ingería hasta 1,3 gramos de cafeína al día, superando más de 3 veces el límite recomendado (400 mg/día en adultos).

“Como ilustran nuestro caso y discusión, es posible que tanto la ingesta aguda como la crónica de bebidas energéticas puedan aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular, y lo que es más importante, esto puede ser reversible”, explican los médicos detrás del estudio de caso. Sin embargo, recuerdan que no se ha podido establecer una evidencia concluyente o una relación directa.

Dr López Rosetti - Presión Arterial Alta

Bebidas energéticas, un cóctel de cafeína y azúcar

Los ingredientes principales de estas bebidas son la cafeína, el azúcar, la taurina y otros compuestos adicionales que suponen un riesgo para la salud. Estas propiedades sirven para estimular el organismo, por lo que las personas suelen incrementar su consumo en épocas de mucho trabajo o exámenes.

El consumo excesivo de cafeína puede causar una variedad de efectos secundarios, como nerviosismo, irritabilidad y ansiedad; alteraciones en el sueño, como insomnio; cambios en la atención, memoria y pensamiento; cefaleas y trastornos cardiovasculares, como hipertensión y arritmias.

Temas Relacionados

Bebidas energéticasCafeínaAzúcarIctusEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Extremadura deberá indemnizar con 175.000 euros a la esposa y los hijos de un paciente que murió porque tardaron dos años en diagnosticarle el cáncer

A pesar de que existían recomendaciones médicas para derivar al paciente al servicio de hematología, este trámite se demoró durante 20 meses

Extremadura deberá indemnizar con 175.000

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

El pasado 2 de diciembre, la Policía Nacional de Elche arrestó y registró el domicilio de una mujer alicantina de 52 años que vendía series enteras de telenovelas pirateadas a través de Internet

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en

“Un descubrimiento de primera magnitud”: hallan la puerta sureste de la ciudad ibérica de Ilici, en Elche, del siglo IV a. C.

Los arqueólogos también han logrado avances significativos en el conocimiento del urbanismo en La Alcudia

“Un descubrimiento de primera magnitud”:

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los pescadores españoles respiran aliviados: la Unión Europea aprueba 143 días de faena para 2026 y no recortará el plazo tras unas duras negociaciones

Las familias españolas pagarán la cena de Navidad más cara de Europa: 82 euros de media, tras subir un 22% este año

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas