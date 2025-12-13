Un hombre sufre un ictus tras tomar ocho bebidas energéticas al día, el equivalente a 16 cafés

Un estante con bebidas energéticas (AdobeStock)

El consumo de ocho bebidas energéticas diarias podría haber sido el causante del derrame cerebral que sufrió un hombre de 50 años en Reino Unido. El paciente, que asegura que no era “consciente de los peligros”, logró sobrevivir al ictus, pero lastra con las secuelas: entumecimiento crónico del lado izquierdo del cuerpo.

Los hechos ocurrieron en 2017, cuando el paciente sufrió un ictus talámico isquémico que se manifestó con debilidad, entumecimiento y ataxia en el lado izquierdo (descoordinación entre los movimientos). Su caso ha sido publicado en la revista BMJ Case Reports, aunque manteniendo el anonimato.

El hombre, natural de Reino Unido, ingresó con una presión arterial de 254/150 mmHg, unos niveles muy superiores de lo que se considera normal en un varón de 50 años (120/80 mmHg). Tras tres días hospitalizado, su presión arterial descendió a 170 mmHg gracias al tratamiento con antihipertensivos.

Sin embargo, una vez recibió el alta, su presión arterial volvió a subir a los meses pese a que seguía con el tratamiento recetado e incluso se aumentó la dosis. El equipo médico descubrió tras un interrogatorio sobre sus hábitos de vida que este hombre acostumbraba a tomar una media de ocho bebidas energéticas al día.

Los doctores aconsejaron al paciente cesar automáticamente el consumo de estas bebidas. Esto permitió que su presión arterial se normalizara y que se le pudiera retirar la medicación. No obstante, todavía padece las secuelas: “Me quedé con entumecimiento en el lado izquierdo, en la mano y en los dedos, en el pie y en los dedos de los pies”, recoge ScienceAlert.

El equivalente a 16 cafés al día

Las autoridades de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) explican que “las bebidas con alto contenido en cafeína son aquellas que aportan más de 15 miligramos de esta sustancia por 100 mililitros de bebida”. De acuerdo con el estudio de caso, las latas de bebida energética que tomaba este hombre tenían, cada una, 160 mg de cafeína.

Según recoge la AESAN, 160 mg de cafeína por lata equivaldrían a 2 cafés expreso. Si de media este paciente tomaba ocho de estas bebidas, su cuerpo estaría recibiendo el equivalente a 16 cafés expresos al día. Esto significa que ingería hasta 1,3 gramos de cafeína al día, superando más de 3 veces el límite recomendado (400 mg/día en adultos).

“Como ilustran nuestro caso y discusión, es posible que tanto la ingesta aguda como la crónica de bebidas energéticas puedan aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular, y lo que es más importante, esto puede ser reversible”, explican los médicos detrás del estudio de caso. Sin embargo, recuerdan que no se ha podido establecer una evidencia concluyente o una relación directa.

Bebidas energéticas, un cóctel de cafeína y azúcar

Los ingredientes principales de estas bebidas son la cafeína, el azúcar, la taurina y otros compuestos adicionales que suponen un riesgo para la salud. Estas propiedades sirven para estimular el organismo, por lo que las personas suelen incrementar su consumo en épocas de mucho trabajo o exámenes.

El consumo excesivo de cafeína puede causar una variedad de efectos secundarios, como nerviosismo, irritabilidad y ansiedad; alteraciones en el sueño, como insomnio; cambios en la atención, memoria y pensamiento; cefaleas y trastornos cardiovasculares, como hipertensión y arritmias.