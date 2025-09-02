España

Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: 21 años de lucha por el reconocimiento y la futura visita de la princesa Leonor

El jurado de la Fundación Princesa de Asturias ha dado a conocer la decisión este martes en Oviedo

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
El Rey Felipe VI; la
El Rey Felipe VI; la Infanta Sofía; la princesa Leonor, y la Reina Letizia, durante el acto de entrega del premio al ‘Pueblo Ejemplar de Asturias 2024, a 26 de octubre de 2024. (Xuan Cueto / Europa Press)

La parroquia de Valdesoto, en el concejo de Siero, ha sido reconocida con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. El anuncio lo ha dado a conocer este martes en Oviedo el jurado de la Fundación Princesa de Asturias, tras valorar las 34 candidaturas que competían en esta edición. Un galardón con el que distinguen a comunidades que destacan por su capacidad para preservar el patrimonio, impulsar la vida social y mantener vivas sus tradiciones, y en Valdesoto todo ello se refleja en la fuerza de su tejido vecinal.

Situada en el corazón de Siero, la parroquia agrupa catorce núcleos de población donde residen alrededor de 1.800 personas, dedicadas a la agricultura, la minería, la industria y los servicios. Su principal seña de identidad es el espíritu asociativo: más de una treintena de colectivos impulsan actividades en ámbitos tan diversos como la cultura, la música, la gastronomía, el deporte, el folclore o la protección del medio ambiente.

La historia de la organización vecinal en Valdesoto se remonta a principios del siglo XX. Ya en 1915 surgieron la Sociedad de Labradores y el Sindicato Agrícola, y poco después, en 1929, nació la agrupación ganadera La Previsora de Valdesoto. En tiempos más recientes, la asociación de vecinos, creada en 1976, se ha convertido en un motor fundamental para la parroquia. Gracias a su empuje se lograron hitos como la construcción de un centro de salud, financiado en parte con la colaboración económica y la mano de obra de los propios vecinos, la creación de una senda peatonal que recorre distintas fuentes tradicionales, o el desarrollo de un portal web con información histórica y práctica sobre el pueblo.

En 2005 se sumó un nuevo colectivo, ‘Todos Juntos Podemos’, concebido para coordinar esfuerzos y trabajar en la candidatura al premio que hoy han logrado. Además, esta agrupación ha llevado adelante proyectos culturales como la recuperación de la foguera de San Xuan o la publicación de libros sobre la historia local.

El emotivo discurso de Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2024, en el que ha homenajeado la figura de Joan Manuel Serrat y ha hecho alusión a la esperanza

Un reconocimiento con gran simbolismo

El Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, dotado con 40.000 euros, se entrega cada año en el marco de los actos de la Fundación Princesa de Asturias. A diferencia de los galardones internacionales que llevan su mismo nombre, este reconocimiento está destinado a destacar comunidades locales que se distinguen por su capacidad de organización, solidaridad y compromiso con la cultura y el entorno.

El próximo 25 de octubre, en la jornada posterior a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, los reyes y sus hijas visitarán Valdesoto para entregar personalmente la distinción y compartir un día con sus vecinos. La princesa Leonor, como heredera, será la encargada de entregar el galardón, en un encuentro que tradicionalmente se convierte en una de las imágenes más cercanas de la familia real con los asturianos.

Con este reconocimiento, Valdesoto recoge el testigo de Sotres, la aldea cabraliega premiada en 2024. La parroquia sierense suma así su nombre a una larga lista de pueblos que han demostrado que la unión y el compromiso colectivo son la mejor fórmula para preservar la identidad de Asturias.

El rey Felipe (i), Letizia
El rey Felipe (i), Letizia (d) la princesa Leonor (2d) y la infanta Sofía (2i) completan este sábado su agenda de actividades en Asturias con la visita a Sotres, Premio al Pueblo Ejemplar 2024, (EFE/ Ballesteros)

Temas Relacionados

Premios Princesa de AsturiasPremios Princesa de Asturias 2025Princesa LeonorCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Persiste el triple empate en el liderato de goleo de LaLiga; Lamine Yamal y Vinícius Jr. se meten a la pelea

La liga española se caracteriza por tener a varios de los mejores jugadores del mundo, muchos de ellos forman parte del ranking de anotadores

Persiste el triple empate en

Filmes para ver esta noche en Google España

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Filmes para ver esta noche

Caso Mati: Interpol abre una investigación ante la sospecha de que la policía local de Lombok esté implicada

Dos detenidos y dudas sobre la conexión familiar entre policías y trabajadores del hotel en el caso de Matilde Muñoz en Indonesia

Caso Mati: Interpol abre una

El impresionante hotel italiano en el que las habitaciones son Trullis y una tiene un balneario en una antigua bodega de 300 años

Este alojamiento de lujo es uno de los más singulares de la región y gracias a sus servicios y comodidades permite disfrutar de una experiencia única

El impresionante hotel italiano en

El mapa con el plato más típico de cada comunidad autónoma: de la fabada a la marinera, pasando por los callos

El CIS ha preguntado a los españoles cuál es el plato típico más representativo de la Comunidad Valenciana, Asturias, Andalucía, Navarra, Murcia... Este es el resultado

El mapa con el plato
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa y Carles Puigdemont

Salvador Illa y Carles Puigdemont se reúnen en Bruselas a puerta cerrada durante una hora y media

El Gobierno insiste en que habrá encuentro “con absoluta normalidad” entre Sánchez y Puigdemont pero evita concretar una fecha

Las comunidades del PP rechazan en bloque la quita de deuda: “Es una operación política para que Sánchez aguante una semana más”

Un mecánico explica cuál es el principal fallo al que se enfrentan los motores diésel: “Se detecta por el sonido”

Una parte de los barcos de la flotilla con ayuda para Gaza vuelve a regresar a Barcelona por el mal temporal

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 4 Super

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

El caso del CEO de Nestlé aplicado al día a día: ¿pueden despedirme por tener una relación sentimental con un compañero de trabajo o un superior? Qué dice la ley

Un analista inmobiliario alerta a España por la situación de la vivienda: “Hasta 38 familias compiten por una casa”

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Precio de la luz en España vuelve a bajar y cae hasta los -0.02 euros para este 3 de septiembre

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”