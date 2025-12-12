España

El Gobierno multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro por cobros indebidos a inquilinos

El Ministerio de Consumo detecta cobros indebidos a los arrendatarios, seguros obligatorios ilegales y restricciones al derecho de desistimiento en los contratos de arrendamiento

Consumo abre un expediente sancionador a una segunda inmobiliaria por prácticas abusivas.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 3.600.902 euros a la inmobiiaria Alquiler Seguro por una serie de prácticas irregulares que incluyen cobros no justificados a los inquilinos, según ha comunicado Facua este viernes. La Secretaría General de Consumo y Juego de la cartera liderada por Pablo Bustinduy ha desestimado las trece alegaciones presentadas por la empresa frente a la denuncia de las asociaciones de consumidores.

Entre las conductas investigadas se encuentran la obligatoriedad para los inquilinos de abonar un supuesto servicio de atención, bajo el cual, según el ministerio, se ocultaba el traspaso de costes que deberían recaer sobre los propietarios tras la prohibición del cobro de otro tipo de honorarios de agencia. Otro de los puntos sancionados radica en forzar la suscripción de un seguro del hogar que, de acuerdo con la legislación, corresponde asumir al arrendador y no al inquilino.

Fachada de una oficina de la inmobiliaria Alquiler Seguro junto a una de Tecnocasa en Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

El procedimiento también confirmó que la inmobiliaria imponía un estudio de solvencia económica como requisito indispensable a quienes optaban por arrendar una vivienda y que limitaba de forma irregular el derecho de desistimiento, restringiendo así la capacidad de los arrendatarios para dar por terminado el contrato de manera anticipada. Además, la empresa trasladaba a los inquilinos todos los gastos surgidos de eventuales reclamaciones judiciales o extrajudiciales, una carga que la normativa no les exige soportar.

