La reina Camila enfrenta dos grandes ausencias en la cena de Navidad de Sandringham: sus hijos se suman a la lista

La mujer de Carlos III no tendrá a sus hijos sentados en la mesa de la cena de Nochebuena

La familia real británica (REUTERS/Toby
La familia real británica (REUTERS/Toby Melville).

La tradicional cita navideña de la familia real británica en Sandringham volverá a celebrarse este año, pero lo hará con un número de asistentes bastante menor. Carlos III y la reina Camila ya preparan su estancia en la finca de Norfolk, aunque el ambiente será bastante más íntimo de lo habitual. Entre invitaciones no enviadas, planes alternativos y un clima interno marcado por tensiones acumuladas, la mesa del 24 de diciembre será, previsiblemente, una de las más vacías del reinado del monarca.

Las primeras ausencias confirmadas son las de Tom Parker Bowles y Laura Lopes, los hijos que Camila tuvo con su primer marido, Andrew Parker Bowles. Ambos asistieron a la reunión familiar el año pasado —un encuentro marcado entonces por el reciente diagnóstico de cáncer del rey—, pero esta vez han optado por mantener la alternancia que, según Tom, han decidido instaurar: un año acuden a pasar las fiestas con su madre y al siguiente celebran con el resto de su propia familia.

Tom Parker Bowles, hijo de
Tom Parker Bowles, hijo de la reina Camila de Gran Bretaña, llega al Día de las Damas. Imágenes de acción vía (Reuters/Paul Childs).

“No voy a pasar la Navidad en Sandringham”, comentó el crítico gastronómico en declaraciones al Daily Mail. “Mi hermana tampoco. Será cada dos años, un año sí, un año no”. Para él, el plan pasa por un destino mucho más familiar: dormirá en el salón de la casa de su exesposa, Sara Buys, con quien comparte a sus hijos Lola y Frederick. Laura, por su parte, previsiblemente disfrutará de las fiestas con su marido, Harry Lopes, y sus tres hijos.

No serán los únicos asientos vacíos. Como viene siendo habitual desde 2020, el príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet tampoco viajarán al Reino Unido. La distancia física y emocional con el resto de los Windsor parece haberse consolidado, y pocas voces dentro del Palacio esperan un cambio de guion en estas fechas.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

El ‘príncipe’ desterrado

Sin embargo, la ausencia más significativa será la de Andrés Mountbatten-Windsor, antes conocido como príncipe Andrés, apartado progresivamente de la vida institucional tras la pérdida de sus títulos y su vinculación con el caso Epstein. Aunque permanece en la Royal Lodge de Windsor, no ha recibido invitación para unirse a las celebraciones, una decisión que fuentes próximas al rey califican de “inevitable” para evitar nuevas crisis de imagen.

La situación del duque se ha vuelto aún más delicada. Tras meses de resistencia, finalmente ha comunicado oficialmente que abandonará la residencia real, aunque el proceso no será inmediato: el plazo mínimo de desalojo es de un año. Desde el entorno del rey se considera que esta circunstancia ha sido “oportuna”, pues evita su presencia en Sandringham sin necesidad de un pulso directo. No obstante, allegados al príncipe caído en desgracia sostienen que Andrés no tiene intención de acelerar su salida; su vasto inventario de objetos personales —incluida su célebre colección de osos de peluche— complica cualquier mudanza precipitada.

El funeral de Su Majestad
El funeral de Su Majestad la Reina en la Abadía de Westminster. Laura Lopes (delante a la izquierda, con bolso de mano) y Tom Parker Bowles (atrás, detrás de Laura) el 19 de septiembre de 2022. (Geoff Pugh/Pool vía REUTERS).

La exclusión tácita también afecta a Sarah Ferguson, quien volvió brevemente al ojo público en 2022 tras décadas apartada por decisión de la Corona. Sin embargo, la reaparición de su nombre en los círculos del caso Epstein y la retirada completa de la primera edición de su último libro —impreso con su antiguo título de duquesa de York— han vuelto a situarla en una posición incómoda. Todo indica que este diciembre tampoco se desplazará a Norfolk.

Con tantas bajas, la imagen de Sandringham podría recordar a las Navidades de épocas mucho más austeras. Se espera la presencia del príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus tres hijos, así como la de la princesa Ana, su esposo Timothy Laurence y los descendientes de la princesa con sus respectivas familias. También está prevista la asistencia del príncipe Eduardo, la duquesa de Edimburgo y sus hijos, completando un núcleo duro que, aunque reducido, mantendrá la tradición.

