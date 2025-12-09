España

La felicitación navideña de Carlos III y Camila que contrasta con la preocupación por la salud del rey

El rey británico ha compartido su christmas mientras afronta un estado de salud todavía frágil y unas fiestas marcadas por ausencias en Sandringham

El rey Carlos III y
El rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila, fotografía de archivo (CASA REAL BRITÁNICA)

El rey Carlos III ha regresado a las redes sociales y lo ha hecho para compartir uno de los post más esperados del año, el de la felicitación navideña. La casa real británica es una de las más tradicionales de Europa y cada año desvelan una nueva tarjeta con la que mandan sus mejores deseos de cara a la temporada de Navidad.

Una vez más, el monarca ha elegido una fotografía en la que aparece acompañado de su mujer, la reina Camila, ambos sonrientes, cogidos del brazo y mirando a cámara. Según se lee en el texto que acompaña a la postal, compartida en las redes sociales de la casa real, la instantánea fue tomada durante su viaje a Italia del pasado mes abril, concretamente en los terrenos de Villa Wolkonsky, la residencia del embajador británico en Roma.

Sin duda, una imagen tan bucólica como idealizada en la que la pareja se muestra despreocupada, sin atisbo de los muchos problemas y polémicas que en estos días rodean a la figura del hijo mayor de Isabel II.

Postal navideña del rey Carlos
Postal navideña del rey Carlos III. (Instagram @theroyalfamily)

Desde su ascenso al trono, el soberano ha mantenido un ritmo de trabajo estable. Pese a coronarse a los 73 años, una edad en la que muchos están pensando en la jubilación, él se ha mantenido fiel a sus compromisos, agradecido de poder trabajar por fin para lo que siempre se había preparado. Sin embargo, el año pasado las circunstancias cambiaron cuando fue diagnosticado de un cáncer del que se sigue en tratamiento.

La delicada salud del rey Carlos III

Si bien es cierto que mantiene su agenda, pues no tiene intención de abdicar en su hijo, el príncipe Guillermo, su círculo más cercano afirma que el monarca no tiene la resistencia de antes. Así lo recoge US Weekly, que afirma citando a una fuente que “Carlos antepone el deber a todo lo demás, pero también es un hombre de familia que sabe que su tiempo es muy preciado“.

Imagen de archivo del rey
Imagen de archivo del rey Carlos III de Inglaterra. EFE/ Tolga Akmen

Y aunque parece que su ánimo no decae, esta misma persona afirma al medio que Carlos “no está en su mejor momento” y que “se lo está tomando día a día”. Igualmente, se espera que acuda en la mañana de Navidad a la iglesia de Santa María Magdalena, donde dará su discurso.

Si bien la institución ha optado por no desvelar detalles sobre la salud del rey, durante una de sus últimas salidas, al Hospital Universitario Metropolitano de Midland, el pasado septiembre, Carlos afirmó a los allí presentes que “no me encuentro demasiado mal”.

Los planes navideños de la familia real británica

Un año más, la familia real británica hará las maletas para reunirse en Sandringham, la finca de Norfolk donde, desde hace décadas, pasan unas fiestas llenas de tradición. Allí no falta el famoso árbol de Navidad, una costumbre que se remonta a la reina Charlotte y que la reina Victoria convirtió en un imprescindible de la temporada.

La tarde de Nochebuena es uno de los momentos más esperados: los regalos, colocados con esmero sobre largas mesas, se intercambian entre risas y buen humor. Y, por supuesto, la comida de Navidad mantiene el menú clásico: pavo asado, verduras como zanahorias y coles de Bruselas y, de postre, el inconfundible pudín navideño con mantequilla de brandy. Una tradición especialmente entrañable es el reparto de pudines entre empleados y trabajadores vinculados a palacios y oficinas reales, un gesto que se mantiene año tras año.

Los Windsor han aparecido juntos en el balcón central del Palacio de Buckingham para ver el desfile aéreo que conmemora el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. (REUTERS)

La mañana del 25 de diciembre comienza con el ya habitual paseo hacia la iglesia de St Mary Magdalene, dentro de los terrenos de Sandringham, donde la familia asiste a la misa de Navidad ante la atenta mirada del público que se acerca para verlos de cerca.

Eso sí, este año habrá ausencias conocidas. Andrés Mountbatten-Windsor y su exesposa Sarah Ferguson no formarán parte de la celebración. El duque de York continúa apartado de los actos familiares tras perder sus títulos y funciones debido a sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

