El otro alquiler-ganga de Andrés de Inglaterra: ahorró millones por el piso de lujo en el que vivieron sus hijas, Beatriz y Eugenia

Andrés de Inglaterra, junto a sus hijas Beatriz y Eugenia en una fotografía de archivo. (Shutterstock)

Las polémicas en torno a Andrés de Inglaterra y su familia no cesan. Ahora que el hermano de Carlos III ha sido despojado de sus títulos y desalojado de Royal Lodge, se han revelado algunos de los privilegios de los que disfrutaba el exduque, como el alquiler a precio de ganga y prácticamente vitalicio de su residencia. Ahora, se ha revelado otro arrendamiento de condiciones extraordinariamente ventajosas del que Andrés se benefició.

Según ha publicado el Daily Mail, Andrés pagó un alquiler simbólico durante 14 años por un piso de lujo en el Palacio de St James para sus dos hijas, Beatriz y Eugenia, asunto que ha motivado una investigación parlamentaria.

El citado medio afirma que el hermano del monarca disfrutó de un precio imbatible por el alquiler de un piso de cuatro dormitorios en el Palacio de St James, en Londres, donde residieron sus hijas. Según esta información, el exmiembro de la familia real británica ha abonado únicamente 1.600 libras (unos 1.870) al mes por esta vivienda, una cifra muy inferior al precio de mercado de propiedades similares en la zona.

La comparación con el mercado resulta llamativa: en 2015, otro piso de características semejantes dentro del mismo palacio, el Apartment 29A, se ofertó en alquiler por 20.000 libras (cerca de 23.400 euros) mensuales. Así, el importe anual que Andrés pagó por el piso fue 12,5 veces más barato que el precio de mercado. El acuerdo, firmado en 2008, permitió que las princesas residieran en el inmueble durante catorce años bajo condiciones muy favorables.

El príncipe Andrés y Carlos III, en una imagen de archivo. (REUTERS/Toby Melville)

Millones de ahorro a costa del Estado

El ahorro acumulado por Andrés de Inglaterra gracias a este alquiler simbólico se estima en más de 3,1 millones de libras, tal y como especifica el medio británico que ha revelado la información. Esta cantidad representa la diferencia entre el precio de mercado y el importe realmente abonado durante el periodo en que sus hijas ocuparon la vivienda.

Además, la entrada en vigor del contrato de arrendamiento coincidió con una reforma integral del piso, sufragada con fondos públicos, cuyo coste ascendió a 250.000 libras. El piso, situado en un edificio histórico construido en 1536 por Enrique VIII, cuenta con dos salones y una cocina equipada de alta gama.

El caso del malogrado príncipe no es el único que ha suscitado controversia en torno a los privilegios inmobiliarios de la familia real británica. El propio Andrés había sido objeto de críticas por su residencia en Royal Lodge, una mansión de treinta habitaciones en Windsor, donde ha disfrutado de un acuerdo similar: un pago único de 1 millón de libras por un arrendamiento de setenta y cinco años, con la obligación simbólica de abonar “un grano de pimienta” anual si se le requiere, lo que en la práctica equivale a no pagar alquiler.

La revelación de estos acuerdos ha motivado la apertura de una investigación parlamentaria sobre los alquileres y propiedades de la familia real británica. El Comité de Cuentas Públicas ha iniciado este mes de diciembre una revisión de todos los contratos de arrendamiento vinculados al patrimonio inmobiliario de la Corona

Además, el parlamento británico ha ampliado su investigación a otros miembros de la familia real. Entre los casos analizados figura el de los duques de Edimburgo, que han abonado un pago único de 5 millones de libras esterlinas por Bagshot Park, una mansión situada en Windsor Great Park. Asimismo, la princesa Alexandra, prima de la reina, reside en una propiedad en Richmond por un alquiler mensual de 225 libras.