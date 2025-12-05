Kate Middleton deslumbra en el concierto navideño en Westminster junto al príncipe Guillermo y sus tres hijos: estampa familiar y looks a juego

Britain's Catherine, Princess of Wales, arrives at Westminster Abbey to attend the 'Together At Christmas' carol service, in London, Britain, December 5, 2025. REUTERS/Isabel Infantes

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha presidido este viernes el concierto navideño ‘Together at Christmas’, acompañada por su familia y figuras destacadas, con un mensaje centrado en el poder del amor y la comunidad.

La Abadía de Westminster ha acogido la quinta edición del tradicional recital de villancicos impulsado por la princesa como homenaje a quienes han contribuido a la comunidad durante el año.

La llegada de la familia real británica ha sido uno de los momentos más esperados de la velada. Kate Middleton ha estado acompañada por el príncipe Guillermo y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, quienes han acudido juntos por primera vez en seis meses a un acto público. Los príncipes han llegado con vestimenta coordinada en tonos verdes y azules: George, de doce años, y Louis, de siete, han lucido trajes oscuros, mientras que Charlotte, de diez, ha optado por un vestido de terciopelo azul oscuro con cuello blanco y lazo, evocando el estilo de su madre en anteriores eventos.

La princesa ha recibido a su familia a la entrada de la abadía, saludando a sus hijos con gestos de cariño y acompañándoles en la colocación de lazos rojos en un árbol simbólico situado en el acceso principal. Durante el servicio, los tres niños han participado activamente, sosteniendo velas encendidas junto a la congregación en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, junto a sus tres hijos a su llegada al concierto 'Together at Christmas'. (Chris Jackson/REUTERS)

Simbólico evento

La iniciativa ‘Together at Christmas’ nació en 2021 para agradecer la labor de voluntarios, educadores y personal sanitario durante la pandemia, y se ha consolidado como una tradición anual que celebra la empatía y la fuerza de la comunidad.

En una carta compartida con los asistentes, Middleton ha subrayado el mensaje central del evento: “Quiero enviar un mensaje de gratitud y esperanza, reflexionando sobre el poder del amor, la empatía y la fuerza que encontramos los unos en los otros”, ha escrito la princesa. En la misiva, también ha destacado la importancia de la conexión y el apoyo mutuo en tiempos de incertidumbre: “El tiempo, el cuidado y la compasión que dais, a menudo en silencio y sin esperar reconocimiento, marcan una diferencia extraordinaria en la vida de los demás”, ha afirmado la esposa del príncipe Guillermo.

El concierto ha contado con la presencia de numerosas personalidades del mundo del espectáculo, la cultura y el deporte. Entre los asistentes han destacado la actriz Kate Winslet, la cantante Katie Melua, el actor Chiwetel Ejiofor y la chef Dame Mary Berry. Winslet y Ejiofor han intervenido con lecturas centradas en el amor y la compasión, acompañados por el pianista Paul Gladstone Reid. Dame Mary Berry, por su parte, ha contribuido con la creación de una corona navideña expuesta en la abadía.

El evento también ha reunido a deportistas como Rosie Galligan, Helena Rowland, Jess Breach y Marlie Packer, integrantes de la selección inglesa de rugby femenino, así como a representantes de la selección galesa y a la futbolista Michelle Agyemang, campeona de la Eurocopa femenina 2025. Entre los músicos invitados han figurado Melua, Fisherman’s Friends, Griff y Dan Smith, vocalista de Bastille. La cantante Hannah Waddingham, inicialmente prevista en el programa, ha tenido que cancelar su actuación por problemas de voz, aunque ha estado presente en la ceremonia.