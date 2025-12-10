Un derrumbe en dos edificios en Fez (Marruecos) deja al menos 22 muertos y 16 heridos

Al menos 19 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas de diferente gravedad tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos. (Omar El Mouzaine/EFE)

Al menos 22 personas han fallecido y otras 16 han resultado heridas (varias de ellas de gravedad) tras el derrumbe de dos edificios residenciales en la ciudad de Fez, en Marruecos. El suceso ha tenido lugar durante la noche del martes al miércoles, en dos inmuebles colindantes de cuatro plantas del barrio de Mostaqbal en los que habitaban ocho familias.

Tras informarse del incidente, las autoridades locales, los servicios de seguridad y las unidades de protección civil se han desplazado hasta el lugar para proceder a las operaciones de búsqueda y rescate, según ha informado la agencia EFE. En estos momentos, se continúa trabajando en la examinación de los escombros para comprobar si hay otras víctimas.

Los afectados por el derrumbe de los edificios han sido trasladados al Centro Hospitalario Universitario de Fez, donde reciben atención médica. Por su parte, las autoridades han evacuado a los ciudadanos de las viviendas colindantes para garantizar el perímetro de los edificios.

Investigan la causa del derrumbe

Según ha publicado el medio Hespress, la Fiscalía de Fez ha ordenado la apertura de una investigación judicial para determinar cuáles han sido las causas del derrumbe de los dos edificios. Así, se han dado instrucciones a la policía judicial para que verifique los permisos de construcción y los planos relacionados con los inmuebles con el objetivo de comprobar la responsabilidad del siniestro.

Aunque todavía no se han reunido todos los datos técnicos para determinar definitivamente la razón del derrumbe, el citado medio señala que los edificios afectados, construidos en 2007 en el marco de una operación de reestructuración de un barrio de viviendas insalubres, podrían tener más plantas de las permitidas en la licencia oficial.

Desde Hespress señalan que las parcelas de terreno fueron asignadas a los beneficiarios, que fueron los encargados de construir las viviendas con un máximo de dos plantas. Sin embargo, en el momento del derrumbe, los edificios contaban con cuatro. “Los propietarios violaron los términos de sus permisos al agregar dos pisos adicional”, ha señalado un funcionado al medio.

