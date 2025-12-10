España

Un derrumbe en dos edificios en Fez (Marruecos) deja al menos 22 muertos y 16 heridos

Los servicios de rescate continúan examinando los escombros en busca de posibles víctimas

Guardar
Al menos 19 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas de diferente gravedad tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos. (Omar El Mouzaine/EFE)

Al menos 22 personas han fallecido y otras 16 han resultado heridas (varias de ellas de gravedad) tras el derrumbe de dos edificios residenciales en la ciudad de Fez, en Marruecos. El suceso ha tenido lugar durante la noche del martes al miércoles, en dos inmuebles colindantes de cuatro plantas del barrio de Mostaqbal en los que habitaban ocho familias.

Tras informarse del incidente, las autoridades locales, los servicios de seguridad y las unidades de protección civil se han desplazado hasta el lugar para proceder a las operaciones de búsqueda y rescate, según ha informado la agencia EFE. En estos momentos, se continúa trabajando en la examinación de los escombros para comprobar si hay otras víctimas.

Los afectados por el derrumbe de los edificios han sido trasladados al Centro Hospitalario Universitario de Fez, donde reciben atención médica. Por su parte, las autoridades han evacuado a los ciudadanos de las viviendas colindantes para garantizar el perímetro de los edificios.

Investigan la causa del derrumbe

Según ha publicado el medio Hespress, la Fiscalía de Fez ha ordenado la apertura de una investigación judicial para determinar cuáles han sido las causas del derrumbe de los dos edificios. Así, se han dado instrucciones a la policía judicial para que verifique los permisos de construcción y los planos relacionados con los inmuebles con el objetivo de comprobar la responsabilidad del siniestro.

Al menos 19 personas fallecieron
Al menos 19 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas de diferente gravedad tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos. (Omar EL Mouzaine/EFE)

Aunque todavía no se han reunido todos los datos técnicos para determinar definitivamente la razón del derrumbe, el citado medio señala que los edificios afectados, construidos en 2007 en el marco de una operación de reestructuración de un barrio de viviendas insalubres, podrían tener más plantas de las permitidas en la licencia oficial.

Desde Hespress señalan que las parcelas de terreno fueron asignadas a los beneficiarios, que fueron los encargados de construir las viviendas con un máximo de dos plantas. Sin embargo, en el momento del derrumbe, los edificios contaban con cuatro. “Los propietarios violaron los términos de sus permisos al agregar dos pisos adicional”, ha señalado un funcionado al medio.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

SucesosMarruecosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las universidades públicas madrileñas son las más caras: cobran más de 2.000 euros por alumno frente a los 1.000 en Galicia

Un informe de la Fundación CYD señala que el gasto público sobre el PIB ha mostrado una ligera mejora, pasando del 0,69 % en 2015 al 0,75 % en 2022, aunque aún lejos del objetivo del 1 % establecido por la LOSU

Las universidades públicas madrileñas son

Sanidad da luz verde al primer fármaco dirigido para los pacientes con cáncer de pulmón en etapas iniciales que sustituye a la quimioterapia

Alectinib, que se administra la cirugía de forma oral, ha demostrado ser más eficaz y seguro que la quimioterapia

Sanidad da luz verde al

El robo del Louvre podría haberse evitado “en 30 segundos”, según los investigadores

La inspección del incidente lamenta que nadie revisaba las cámaras del museo en el momento del robo

El robo del Louvre podría

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

El TSJ de Madrid subraya que la declaración de incapacidad permanente para el servicio dictada por el Ministerio de Defensa no fue recurrida por el actor y que, por tanto, quedó firme

Un ex guardia civil que

Robe Iniesta y su último sueño empresarial: el proyecto turístico en su tierra que iba más allá de la música

El líder de Extremoduro, fallecido a los 63 años, dejó una huella imborrable en la música y también en su Extremadura natal, donde soñaba con transformar la naturaleza en un refugio para el turismo rural

Robe Iniesta y su último
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ex guardia civil que

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

Los Mossos desmantelan una red de tráfico de medicamentos y dopantes liderada por un médico y ex culturista “muy famoso” en internet

El alcalde de Algeciras sigue en su cargo y como senador tras la denuncia de abuso sexual: renuncia a la militancia del PP para “defender su honor”

Un juez pide al presunto ideólogo de los ‘protocolos de la vergüenza’ en las residencias de Madrid que aporte las pruebas de su oposición al contenido discriminatorio

Si se te enciende esta luz, no tienes que ir al taller: un mecánico explica cómo solucionarlo

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Telefónica rebaja hasta 5.520 el número mínimo de salidas en su ERE desde las más de 6.000 propuestas inicialmente

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 diciembre

La Iglesia aumenta en un 12% la recaudación en la última campaña de la Renta hasta casi 430 millones, su máximo histórico

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo