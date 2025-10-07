España

Un edificio en obras se derrumba en Madrid: cuatro personas atrapadas y al menos tres obreros heridos

Uno de ellos ha sido trasladado al hospital con fractura en pierna y los otros dos con contusionados leves

Marcos García Quesada

Por Marcos García QuesadayAntonio Duro

Guardar
Derrumbe de un edificio en pleno centro de Madrid. (Ayuntamiento de Madrid)

11 dotaciones de Bomberos de Madrid están trabajando en calle Hileras, Ópera, tras el derrumbe parcial de unos forjados en edificio en obras. En el lugar están también trabajando un dispositivo de SAMUR-PC, según informa Emergencias Madrid. Por el momento se desconocen los motivos del suceso, pero se ha confirmado que el edificio estaba siendo reconstruido para convertirse en hotel.

El derrumbe se ha producido alrededor de las 13:00 horas. Emergencias Madrid confirma que SAMUR-PC está atendiendo a tres obreros heridos, uno de ellos trasladado al hospital con fractura en pierna. Los otros dos, contusionados leves. Bomberos trabajan en asegurar la zona y búsqueda de desaparecidos. Según adelanta El País, por el momento se sabe que hay cuatro personas desaparecidas. Emergencias Madrid ha confirmado que algunos obreros echan de menos a algunos compañeros, pero se desconoce si se encuentran dentro o fuera del edificio.

Según confirma Infobae España, se ha cortado la calle Hileras y las dos paralelas, entre las que se encuentra la calle del Arenal por miedo a que se puedan derrumbar más edificios. En el lugar se encuentran ocho ambulancias y seis coches de la Policía Nacional.

El Museo del Pan, un negocio en un edificio cercano, ha confirmado a este periódico que “están bien” y que no “se ha derrumbado al resto de edificios”. En el momento del suceso han escuchado un “ruido fuerte” y aseguran que tienen conocimiento que al menos dos personas se encontraban dentro, a los que no han localizado.

Vecinos de otro edifico confirman que no ha afectado al resto de edificios.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

SucesosSucesos MadridBomberosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La reina Letizia homenajea a Giorgio Armani en su visita exprés a Bruselas: su estilismo al detalle

Los padres de la princesa Leonor se han encontrado con sus homólogos belgas en el 30.ª edición del Festival Europalia

La reina Letizia homenajea a

Raquel Bollo: “Me gusta cuidarme, sin obsesiones, y la suplementación forma parte de mi vida”

La diseñadora apuesta por la dieta mediterránea, la suplementación y la constancia en el cuidado de la piel como pilares de su rutina diaria

Raquel Bollo: “Me gusta cuidarme,

Este es el alimento otoñal que los médicos recomiendan para prevenir la diabetes: “Es perfectamente saludable para prácticamente toda la población”

Además de ser un alimento versátil, cuenta con vitaminas esenciales con numerosos beneficios, entre ellos el fortalecimiento del sistema inmunitario

Este es el alimento otoñal

Una estudiante demanda al “escritor fantasma” al que pagó 17.000 euros para que le hiciese su tesis doctoral: “El trabajo es completamente inservible”

La jueza del caso señala que se trata de algo inmoral contratar a alguien para que realice la tesis, por lo que la mujer podría no recuperar su dinero

Una estudiante demanda al “escritor

La nueva vida de Enrique y María Teresa de Luxemburgo tras su abdicación: sus planes de jubilación

Los que fueran los Grandes Duques de Luxemburgo han dejado el trono en manos de su heredero, Guillermo, tras más de 25 años siendo Jefe de Estado

La nueva vida de Enrique
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aplaza la votación

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

ECONOMÍA

La inflación le ha robado

La inflación le ha robado el ocio a los españoles: dos de cada tres apenas pueden dedicarle un 10% de su salario

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

DEPORTES

Magnetic Tape, el vendaje que

Magnetic Tape, el vendaje que utilizó Alcaraz en Tokio y ayudó a su victoria

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres