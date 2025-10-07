Un edificio en obras se derrumba en Madrid: cuatro personas atrapadas y al menos tres obreros heridos

Derrumbe de un edificio en pleno centro de Madrid. (Ayuntamiento de Madrid)

11 dotaciones de Bomberos de Madrid están trabajando en calle Hileras, Ópera, tras el derrumbe parcial de unos forjados en edificio en obras. En el lugar están también trabajando un dispositivo de SAMUR-PC, según informa Emergencias Madrid. Por el momento se desconocen los motivos del suceso, pero se ha confirmado que el edificio estaba siendo reconstruido para convertirse en hotel.

El derrumbe se ha producido alrededor de las 13:00 horas. Emergencias Madrid confirma que SAMUR-PC está atendiendo a tres obreros heridos, uno de ellos trasladado al hospital con fractura en pierna. Los otros dos, contusionados leves. Bomberos trabajan en asegurar la zona y búsqueda de desaparecidos. Según adelanta El País, por el momento se sabe que hay cuatro personas desaparecidas. Emergencias Madrid ha confirmado que algunos obreros echan de menos a algunos compañeros, pero se desconoce si se encuentran dentro o fuera del edificio.

Según confirma Infobae España, se ha cortado la calle Hileras y las dos paralelas, entre las que se encuentra la calle del Arenal por miedo a que se puedan derrumbar más edificios. En el lugar se encuentran ocho ambulancias y seis coches de la Policía Nacional.

El Museo del Pan, un negocio en un edificio cercano, ha confirmado a este periódico que “están bien” y que no “se ha derrumbado al resto de edificios”. En el momento del suceso han escuchado un “ruido fuerte” y aseguran que tienen conocimiento que al menos dos personas se encontraban dentro, a los que no han localizado.

Vecinos de otro edifico confirman que no ha afectado al resto de edificios.

(Noticia en ampliación)