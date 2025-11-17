España

El cáncer de pulmón crece entre las mujeres y los jóvenes: los expertos piden estrategias de prevención para frenarlo

España es el país en el que más crecen los casos de cáncer de pulmón femenino, especialmente en mujeres jóvenes no fumadoras

Guardar
Aumentan los casos de cáncer
Aumentan los casos de cáncer de pulmón. (Canva)

El cáncer de pulmón es el más mortal en el mundo y en España. En 2024, 23.239 personas fallecieron a causa de estos tumores, que suelen detectarse en fases avanzadas, complicando el tratamiento. Esta enfermedad ha sido tradicionalmente una de rostro masculino, pero la incidencia en mujeres no para de crecer: según los datos del Registro de Tumores Torácicos (RTT) del Grupo Español del Cáncer de Pulmón (GECP), el 27,8% de los pacientes actuales son mujeres.

El RTT es la base de datos sobre cáncer de pulmón más extensa de España y de las más grandes de Europa, con datos de más de 40.000 pacientes. Sus cifras muestran que “la incidencia femenina continúa en aumento”, indica el doctor Mariano Provencio, presidente del GECP. España es, de hecho, “el país occidental donde más crece el cáncer de pulmón femenino”, afirma. Y con él, su mortalidad: 6.679 mujeres fallecieron el año pasado a causa de esta enfermedad, un incremento del 7% respecto a 2023. La incidencia es tal que el cáncer de pulmón ha superado ya al de mama como causa de muerte entre las mujeres.

La Sociedad Española de Oncología Médica advertía en su último informe del cáncer en España de este incremento de los tumores torácicos en mujeres, relacionado con el aumento del consumo de tabaco en mujeres a partir de los años 70. Sin embargo, Provencio indica que la incidencia sube “especialmente en mujeres jóvenes no fumadoras, con tumores de tipo adenocarcinoma o con mutaciones genómicas tratables”. En este sentido, la ‘datografía’ del GECP revela un incremento de casos en menores de 50 años, que ya suponen uno de cada 20 diagnósticos (5%). “Estamos viendo un incremento de diagnósticos de cáncer de pulmón en personas más jóvenes, algo especialmente preocupante porque rompe con el patrón clásico de una enfermedad asociada a edades avanzadas”, subraya Provencio.

Pese a ello, el grupo más numeroso de pacientes (34,3%) tienen entre 60 y 70 años. Son en su mayoría varones (72,2%) y fumadores activos (40,9%) o exfumadores (46,4%) a la hora del diagnóstico, pese a que el 11% de los afectados nunca ha fumado.

Detección tardía y falta de inversión

La supervivencia del cáncer de pulmón ha mejorado un 12% en la última década. Avances como las terapias dirigidas y la inmunoterapia han transformado el pronóstico de este tumor en etapas avanzadas, pero esta enfermedad sigue teniendo una alta letalidad: solo 3 de cada 10 pacientes sobreviven a cinco años del diagnóstico. Esto se debe a que todavía más de la mitad de los casos se detectan en fases avanzadas (estadios III y IV), cuando las opciones de curación son más limitadas.

En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

"Los estadios IVB y IVA son los más frecuentes, mientras que solo un 10% se detectan en fases tempranas. Estos datos ponen de relieve la necesidad de un plan nacional integral que sitúe al cáncer de pulmón como una prioridad dentro de la estrategia sanitaria del país”, indica Bartomeu Massuti, secretario del GECP.

En este contexto, el grupo de investigación denuncia una falta de inversión, que dificulta los avances en la detección y el tratamiento. El GECP destaca que solo el 4% de la inversión pública en cáncer se destina al pulmón. Además, aunque el acceso a la innovación ha mejorado significativamente (más del 80 % de los pacientes acceden en España a pruebas genómicas, clave para la medicina personalizada), existen importantes desigualdades territoriales. “Casi el 40 % de los pacientes con cáncer de pulmón avanzado presentan alteraciones tratables, lo que es clave para ofrecerles tratamientos personalizados que mejoran notablemente su supervivencia y calidad de vida. Por eso es tan importante el acceso de todos los pacientes a estos biomarcadores”, explica Massuti.

El secretario del GECP reclama más inversión en la investigación, pues “cada nuevo estudio clínico abre una puerta a tratamientos más efectivos y a diagnósticos más tempranos". “La infrafinanciación frena los avances en diagnóstico precoz y medicina personalizada en cáncer de pulmón”, concluye Massuti.

Temas Relacionados

CáncerCáncer de pulmónSalud de la mujerSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La pequeña pizzería de dos hermanos napolitanos en Madrid que conquistó a Rosalía: pizzas desde 9,50 € y homenajes a Maradona

Tras su entrevista en La Revuelta, la autora de ‘Berghain’ cerró la jornada con un plan gastronómico con acento italiano

La pequeña pizzería de dos

Navacerrada, el pueblo a 1 hora de Madrid que parece sacado de una película en Navidad

A menos de una hora de la capital, este pequeño municipio de la sierra se convierte cada diciembre en un escenario mágico

Navacerrada, el pueblo a 1

Por qué tu perro te mira fijamente cuando hace caca, según un educador canino: “No lo hace por vergüenza”

El experto creador explica que la mirada durante este momento responde a una forma de comunicación o a un malestar previo relacionado con la crianza

Por qué tu perro te

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 noviembre

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo

Las inversiones de los jóvenes en la actualidad: una influencer y un personaje televisivo se suman y abren su propia librería

Ariane Hoyos y Borjamina (Mozos de Arousa), han compartido en redes sus nuevos proyectos: dos librerías que abrirán muy pronto

Las inversiones de los jóvenes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Navacerrada, el pueblo a 1

Navacerrada, el pueblo a 1 hora de Madrid que parece sacado de una película en Navidad

Carlos Mazón defiende que no tenía ninguna responsabilidad el día de la DANA como presidente: “Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes”

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 noviembre

La deuda pública de España alcanza un máximo histórico de 1,71 billones de euros en septiembre

Una estudiante de Banca hace una solicitud de trabajo en el Portal de Empleo y el algoritmo le sugiere que haga de Papá Noel

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Óscar Puente anuncia que los AVE alcanzarán los 350 kilómetros por hora, solo equiparable a los trenes de China

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro