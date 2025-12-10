Quién es Melissa Jiménez, la periodista que espera su primer hijo con Fernando Alonso: su matrimonio con Marc Bartra y reportera de Fórmula 1

Fernando Alonso y Melissa Jiménez. (INFOBAE ESPAÑA).

Durante semanas, el paddock de Fórmula 1 y las redes sociales se han movido al ritmo de un mismo interrogante: ¿esperan Fernando Alonso y Melissa Jiménez su primer hijo en común? Lo que comenzó como un runrún insistente se ha convertido ya en noticia. La revista ¡Hola! ha disipado todas las dudas y ha confirmado este miércoles que la periodista deportiva está embarazada, poniendo fin a uno de los rumores más persistentes del final de temporada.

La ausencia de Melissa en el Gran Premio de Catar, su desaparición temporal de DAZN y su silencio en redes habían alimentado toda clase de conjeturas. Ahora, la confirmación del citado medio despeja el enigma: la reportera estaría ya en su sexto mes de gestación, motivo por el que decidió apartarse del foco mediático y de los exigentes desplazamientos del campeonato.

La noticia llega, además, en un momento clave para Alonso. El piloto cierra el año con múltiples incógnitas deportivas —la necesidad de un monoplaza más competitivo y un contrato que expira en 2026—, pero ahora su vida personal acapara buena parte de la atención. A sus 44 años, siempre ha manifestado su deseo de ser padre, y esta vez el sueño parece estar más cerca que nunca.

“Estoy contento con mi vida, aunque todavía echo de menos cosas. No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados,… Ojalá”, reconoció en 2024. Entonces su relación con Melissa apenas empezaba, pero sus palabras ya dibujaban una nueva hoja de ruta vital.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez (DAZN).

Quién es Melissa

Nacida en 1986 y criada entre Cataluña y Bélgica, Melissa se formó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Barcelona. Sus primeros pasos los dio en medios locales, como Onda Rambla y 25TV, etapas que recuerdan sus comienzos más humildes, alejados del glamour que más tarde definiría gran parte de su carrera profesional.

Nacida en el seno de una familia apasionada por el mundo del motor, ya que su padre Antonio Jiménez, trabaja tras los equipos de MotoGP, decidió enfocar su carrera en ese rumbo. Y, tras una breve experiencia en Madrid con Marca TV, su vida tomó un giro decisivo cuando fue contratada por Sky Italia para cubrir el Mundial de MotoGP desde Milán.

Aquel salto internacional le permitió ganar visibilidad, pulir su estilo y consolidarse como una reportera capaz de desenvolverse en entornos de alta exigencia. En 2013, ya desde Mediaset, se convirtió en una figura habitual en las retransmisiones de motociclismo, donde su soltura y conocimiento técnico se hicieron notar.

En 2022 llegó una nueva etapa: su incorporación a DAZN F1, donde se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del equipo de Fórmula 1. Su dominio del castellano, catalán, inglés, italiano y francés la hacía especialmente idónea para un campeonato internacional. Allí, fue donde conoció a Fernando Alonso. Lo que inicialmente fue una amistad profesional derivada de su trabajo en el paddock se transformó en una relación que, aunque discreta, rápidamente captó la atención de los aficionados.

Melissa Jiménez trabajando en DANZ (DANZ).

Una vida personal bajo la lupa

Melissa siempre ha intentado mantener un equilibrio entre su profesión y su vida privada, aunque no siempre le ha resultado fácil. Su relación con el futbolista Marc Bartra, con quien se casó en 2017, la colocó por primera vez en el foco mediático más allá del deporte. Juntos tuvieron tres hijos —Gala, Abril y Max—, una familia que creció entre Alemania y Sevilla conforme avanzaba la carrera del defensa.

Tras su separación, anunciada en 2022, la periodista inició una breve relación con el humorista Dani Martínez. Pero meses más tarde comenzaría su romance con el piloto de carreras. Su primera imagen juntos, tomada por un aficionado en Mónaco en primavera de 2023, sirvió para poner nombre a lo que ya se intuía. Desde entonces, Melissa y Fernando han construido una pareja sólida y discreta, enfocada en su día a día más que en alimentar titulares.

MELISSA JIMÉNEZ Y MARC BARTRA. (IMAGEN DE ARCHIVO).