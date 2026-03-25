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Fernando Alonso y Melissa Jiménez ya son padres de su primer hijo en común

La reportera de DAZN, que tiene tres hijos junto al jugador del Real Betis, Marc Bartra, ha formalizado su amor con Alonso con la llegada de su primer hijo

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Fernando Alonso y Melissa Jiménez
Fernando Alonso y Melissa Jiménez (DAZN).

El mundo del motor está de enhorabuena. Nuestro piloto español más internacional ha dado la bienvenida este miércoles 25 de marzo a su primer hijo junto a la periodista Melissa Jiménez. Tras varios meses de rumores sobre un embarazo no confirmado por la pareja, la BBC ha confirmado el nacimiento del cuarto hijo de la reportera.

La llegada del bebé ha tenido repercusiones inmediatas en la agenda del bicampeón de Fórmula 1: Aston Martin ha confirmado que Alonso se perderá la jornada de prensa del Gran Premio de Japón este jueves, llegando un día tarde al circuito de Suzuka “por motivos familiares”. Según ha publicado BBC Sport, el equipo ha informado que “Todo está bien y estará en el circuito a tiempo para el viernes”. De forma que su compañero de programa de jóvenes pilotos, Jak Crawford, asumirá el volante durante esa tanda.

Esta noticia marca un momento muy especial en la vida personal de Alonso, que a sus 44 años se estrena como padre. Su relación con Jiménez, iniciada en 2023 dentro de las pistas de la Fórmula 1, siempre ha sido discreta. La periodista de DAZN, acostumbrada a cubrir los grandes premios, coincidía con Alonso en múltiples circuitos internacionales; y, entre entrevistas, viajes y encuentros en distintos circuitos internacionales, la relación fue evolucionando hasta convertirse en algo más que una simple conexión profesional.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez
Fernando Alonso y Melissa Jiménez (IMAGEN DE ARCHIVO).

Durante meses, sin embargo, nadie sospechó que entre ellos existiera algo más que una relación laboral. Las entrevistas que la periodista realizaba al piloto formaban parte de su rutina informativa y ambos mantenían siempre una actitud estrictamente profesional ante las cámaras. La confirmación del romance llegó de la mano de la revista ¡Hola!, sorprendiendo a muchos seguidores del deporte. Hasta ese momento, las imágenes en las que habían coincidido en circuitos de todo el mundo no habían despertado demasiadas sospechas. Y, a finales del pasado 2025, hacían pública su relación en redes sociales cuando Alonso compartió por primera vez una imagen de ella, confirmando así un secreto a voces.

Aunque para Alonso este es su primer hijo, para Jiménez se trata de ampliar una familia numerosa aún más, ya que es madre de tres hijos fruto de su anterior relación con Marc Bartra. A partir de ahora, la organización familiar será aún más difícil, porque mientras Fernando pasa la mayor parte de la temporada en Mónaco, el padre de sus tres hijos mayores vive actualmente en Sevilla debido a su etapa como jugador del Real Betis, lo que obliga a coordinar desplazamientos y agendas para mantener el equilibrio entre vida profesional y familiar.

Melissa Jiménez y Brad Pitt
Melissa Jiménez y Brad Pitt (REDES SOCIALES).

Quién es Melissa

Melissa, nacida en 1987 y formada entre Cataluña y Bélgica, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Barcelona. Sus primeros pasos profesionales se dieron en medios más modestos, como Onda Rambla y 25TV, experiencias que le permitieron aprender los fundamentos del periodismo antes de dar el salto a los grandes medios.

Crecida en un entorno familiar ligado al motor —su padre, Antonio Jiménez, ha trabajado tras bambalinas en equipos de MotoGP— Melissa decidió orientar su trayectoria hacia el periodismo deportivo especializado en motociclismo. Tras una breve etapa en Madrid con Marca TV, su carrera dio un vuelco al ser contratada por Sky Italia, desde donde cubrió el Mundial de MotoGP en Milán.

La experiencia internacional le permitió ganar notoriedad, perfeccionar su estilo y consolidarse como una periodista capaz de desenvolverse con soltura en entornos de alta presión. En 2013, ya incorporada a Mediaset, se convirtió en una presencia habitual en las transmisiones de motociclismo, destacando por su conocimiento técnico y su capacidad para comunicar con claridad y cercanía.

En 2022, la periodista inició un nuevo capítulo profesional al unirse a DAZN F1, donde rápidamente se consolidó como uno de los rostros más reconocibles de la cobertura de Fórmula 1. Su dominio de varios idiomas —castellano, catalán, inglés, italiano y francés— le permitió desenvolverse con naturalidad en un campeonato global, convirtiéndola en una pieza clave para las retransmisiones internacionales.

Melissa Jiménez como reportera de
Melissa Jiménez como reportera de DAZN (REDES SOCIALES).

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