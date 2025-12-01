España Deportes

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”

El exingeniero habló sobre la actualidad de la Fórmula 1 y el desempeño de los pilotos españoles en la categoría

El piloto español Fernando Alonso
El piloto español Fernando Alonso (Gary A. Vasquez / REUTERS)

Joan Villadelprat cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el automovilismo internacional, trayectoria que comenzó cuando apenas tenía 15 años. Sus primeros pasos se dieron en un taller de competición, lo que le permitió entrar en contacto directo con los entresijos técnicos y humanos del deporte motor. Desde ese momento, Villadelprat fue avanzando desde posiciones modestas hasta alcanzar funciones clave en algunos de los equipos más importantes del automovilismo mundial. Además, trabajó con pilotos como Fernando Alonso, Lauda o Michael Schumacher.

Recientemente, Villadelprat fue invitado al pódcast Duralavita, donde conversó con Jaime Alguersuari sobre la actualidad de la Fórmula 1 y el desempeño de los pilotos españoles en la categoría. En ese contexto, Alguersuari le planteó una pregunta directa: si Fernando Alonso en un McLaren podría sacar una vuelta de ventaja a los actuales pilotos de la escudería, Oscar Piastri y Lando Norris.

La respuesta de Villadelprat ofreció un matiz técnico y estratégico basado en su experiencia: “A una vuelta, Fernando nunca ha sido un fenómeno, para hacer la pole no le da, salvo que tuviese el coche para hacerla. Pero a Fernando no le conocemos como el hombre de ‘a una vuelta’, es un tío de carrera. En la carrera está pensando en el de delante, el de dos más adelante, el de dos más atrás, lo que voy a hacer, cómo lo voy a pasar. Es un poco lo que hacía Michael (Schumacher) al correr con la cabeza. Michael veía en su primera vuelta por dónde podía colarse para adelantar”.

La trayectoria de Joan Villadelprat

La carrera de Villadelprat dio un vuelco significativo con su participación en el equipo Project Four, una estructura fundada por Ron Dennis. Allí trabajó en Fórmula 3 y Fórmula 2, colaborando estrechamente con los responsables técnicos de estas categorías. Este entorno competitivo y exigente resultó clave en su formación y lo preparó para el siguiente gran paso: su llegada a la Fórmula 1 tras la fusión de Project Four con la escudería McLaren. Ingresar en la máxima categoría le permitió enfrentarse a nuevos desafíos y demostrar su talento y capacidad para ascender posiciones dentro de organizaciones complejas.

Terminado su etapa en McLaren, Villadelprat se incorporó a Tyrrell, uno de los equipos históricos de la Fórmula 1, donde asumió la función de manager. En este cargo, amplió su campo de acción a cuestiones de gestión deportiva y administrativa, desempeñando un papel operativo clave. Posteriormente, fichó por Ferrari, donde se convirtió en jefe de mecánicos. Esta responsabilidad supuso un desafío adicional, pues dirigía un área central de la estructura técnica de la Scuderia, supervisando las tareas vinculadas con la competición en pista.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

El recorrido profesional de Villadelprat lo llevó más tarde a Benetton, otra escudería que alcanzó notoriedad durante la década de 1990. Allí fue director de operaciones y director deportivo, situándose en el núcleo del equipo que lideró Flavio Briatore. Bajo la conducción de Briatore y el trabajo conjunto con Villadelprat, el equipo vivió uno de sus periodos más exitosos, llevando a Michael Schumacher a conquistar los primeros títulos mundiales de su carrera. Durante dicha etapa, Villadelprat fue considerado la mano derecha de Briatore, colaborando en la gestión estratégica y técnica del equipo.

Después de su paso por Benetton, el ingeniero español trabajó como director general de Prost Grand Prix. No obstante, uno de sus proyectos más personales fue Epsilon Euskadi, una iniciativa en la que lideró el desarrollo del primer automóvil español en competir en las 24 Horas de Le Mans, un logro que sirvió de impulso a la proyección internacional de la ingeniería española en el ámbito de la resistencia.

