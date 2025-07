Fernando Alonso cumple 44 años: una nueva ilusión con Melissa Jiménez, una gran pérdida personal y un último revés millonario

Este 29 de julio, Fernando Alonso cumple 44 años. Y aunque sigue brillando sobre el asfalto de la Fórmula 1 como uno de los grandes del automovilismo mundial, el 2025 ha sido para él un año cargado de emociones intensas, no todas positivas. Desde su consolidada historia de amor con la periodista Melissa Jiménez, hasta la pérdida de un gran amigo y mentor, y un duro revés económico en el ámbito empresarial, el piloto asturiano se mantiene como una figura que genera titulares en nuestro país más allá de sus logros deportivos.

La vida sentimental del bicampeón del mundo siempre ha estado rodeada de discreción. Sin embargo, desde que se relaciona con Melissa Jiménez, rostro conocido del periodismo deportivo y madre de tres hijos fruto de su anterior relación con el futbolista Marc Bartra, Alonso ha mostrado una faceta más cercana. Fue en 2023 cuando comenzaron los rumores, confirmados por la revista ¡Hola! tras captarlos en actitud cómplice durante un viaje a Mónaco.

MELISSA JIMÉNEZ Y MARC BARTRA (EUROPA PRESS).

La conexión entre ellos nació en el marco de la Fórmula 1, donde Melissa trabaja como reportera para DAZN. Aunque al principio ambos intentaron mantener su vínculo alejado del foco mediático, hoy ya no ocultan su relación y es habitual verlos compartiendo momentos en los circuitos. Pasean de la mano por el paddock, intercambian sonrisas y, en más de una ocasión, Melissa ha sido quien le ha entrevistado tras una carrera, dejando entrever una complicidad genuina.

La periodista, que estuvo casada entre 2017 y 2022 con el jugador del Real Betis Balompié, parece haber encontrado en Alonso una nueva etapa sentimental estable. Por su parte, Fernando, cuya última relación conocida fue con la austríaca Andrea Schlager, no tiene hijos y disfruta de su presente acompañado de la periodista y sus tres pequeños, con quienes, según aseguran los medios, ha logrado una buena sintonía.

Melissa Jiménez entrevistando a Fernándo Alonso (DAZN).

Un adiós inesperado

Sin embargo, no todo han sido alegrías para el asturiano este año. En el mes de junio, Alonso anunció a través de sus redes sociales la pérdida de una figura fundamental en su carrera: Fabrizio Borra, su fisioterapeuta y amigo personal desde sus inicios en Minardi. El mensaje de despedida, publicado en Instagram, conmovió a sus seguidores: “Te extrañaré, Fabri. Cada día. Gracias por enseñarme tanto y hacerme una mejor persona y deportista. Toda mi carrera contigo ha sido la mayor suerte que he podido tener. Descansa en paz, hermano”.

Borra no solo fue un profesional clave en la preparación física del piloto, sino también un apoyo emocional durante momentos decisivos. Su ausencia deja un vacío importante en la estructura personal y deportiva de Alonso, que ha manifestado públicamente su dolor por la pérdida.

Publicación de Fernando Alonso en redes sociales (INSTAGRAM).

Kimoa, un revés empresarial de 5 millones

A nivel económico, otro golpe ha sacudido el entorno del piloto: su firma de moda Kimoa ha entrado en concurso de acreedores tras acumular pérdidas que ascienden a los cinco millones de euros. La noticia publicada por FashionUnited, que comenzó a circular tras detectarse fuertes descuentos de hasta el 86 % en la tienda online, se ha confirmado como uno de los capítulos más amargos en su faceta de empresario.

Kimoa fue uno de los proyectos personales más ambiciosos de Alonso, con el que buscaba fusionar estilo de vida, deporte y sostenibilidad. A pesar de su proyección internacional, la marca no logró mantenerse competitiva en un mercado cambiante y exigente. Este revés no empaña, no obstante, el amplio portafolio empresarial del piloto, que incluye el Museo y Circuito Fernando Alonso en Llanera (Asturias), la empresa de representación A14 Management y acuerdos de expansión con fabricantes de karts en Asia.

Fernando Alonso posando para su marca de moda (KIMOA.COM).

Una vida entre circuitos y naturaleza

Desde que fichó por Aston Martin, Alonso regresó a vivir a Asturias, dejando atrás su residencia en Lugano, Suiza. En Oviedo, el piloto disfruta de una lujosa propiedad valorada en 10 millones de euros, que adquirió junto a su entonces esposa Raquel del Rosario. Con el tiempo, la mansión ha sido remodelada a su gusto y hoy cuenta con instalaciones tan exclusivas como un campo de golf, una pista privada de karting, museo de coches clásicos, spa y sala de cine.

La casa, escondida entre árboles y alejada de miradas indiscretas, representa su refugio personal, un lugar donde desconecta del ajetreo de la Fórmula 1 y se conecta con sus raíces. Allí, Alonso encuentra equilibrio entre su vertiginosa vida profesional y su faceta más íntima, marcada ahora por la compañía de Melissa Jiménez y una nueva etapa personal.