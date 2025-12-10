España

La Guardia Civil recupera a siete perros salchicha y un Pomerania que habían sido robados de dos criaderos autorizados de Sevilla

Desde la Benemérita destacan que los animales sustraídos están valorados en unos 20.000 euros

Dos de los perros recuperados
Dos de los perros recuperados por los agentes (Guardia Civil de Sevilla)

El Equipo ROCA de la Compañía de Cazalla de la Sierra de la Guardia Civil ha detenido a seis personas e investiga a una séptima como presuntos autores de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas, por su implicación en la sustracción de al menos siete perros raza Teckel, conocidos como perros salchicha, y un Pomerania en dos criaderos autorizados en las localidades de Peñaflor y Lora del Río.

Los agentes iniciaron la investigación tras tener conocimiento a través de la denuncia interpuesta por la sustracción de una gran cantidad de canes del interior de las instalaciones de un criadero autorizado de la localidad de Peñaflor con un valor superior a los 12.000 euros.

Durante la primera fase de análisis de la investigación se produjo un nuevo hecho con el mismo modus operandi en otro criadero en la localidad de Lora del Río, sustrayendo cuatro canes de la raza Teckel con un valor cercano a los 5.000 euros.

La presencia de agentes evitó nuevos hechos delictivos

Ante estos hechos ocurridos en tan corto espacio de tiempo, la Guardia Civil estableció un dispositivo operativo de vigilancia discreta y permanente sobre el principal sospechoso, llevándoles a identificar plenamente al resto de los componentes del grupo e igualmente sobre una vivienda susceptible de ser el lugar donde escondían a los animales sustraídos para su posterior venta en el mercado ilegal.

“La alta presencia de los distintos dispositivos policiales en la zona provocaron la imposibilidad de traslados seguros por parte de los integrantes del grupo criminal temiéndose estar siendo vigilados, constatando los investigadores que dicha presencia evitó la comisión de nuevos hechos delictivos”, destacan desde el Cuerpo.

La investigación de la Guardia Civil dio sus frutos tras la entrada y registro de una parcela en la localidad de Lora del Río siendo recuperados en su interior cinco canes de la raza Teckel y otro espécimen de raza Pomerania identificados como sustraídos y entregados a sus legítimos propietarios, así como otros tres canes de raza Teckel presumiblemente sustraídos pero carentes de cualquier sistema de identificación.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Así, la operación Guateckel finaliza con la detención de seis personas y la investigación de otra con edades comprendidas entre los 19 y 40 años, siendo puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente como presuntos autores de un Delito continuado de robo con fuerza en las cosas.

“La labor de la Guardia Civil ha permitido recabar información relevante del modus operandi del grupo criminal sobre el posible destino final de los canes sustraídos, datos que están siendo analizados actualmente y que orientarán nuevas líneas de investigación, la cual continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales”, relatan desde la Benemérita.

