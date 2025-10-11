España

La Guardia Civil interviene un criadero ilegal en A Coruña: perros, chinchillas y ponis compartían espacio con 250 cadáveres

En el almacén quedaban 171 ejemplares vivos, entre ellos animales exóticos, que sobrevivían en condiciones insalubres

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Un agente de la Guardia
Un agente de la Guardia Civil interviene un criadero clandestino en A Coruña. (Guardia Civil)

Hasta 250 cadáveres de animales de distintas especies, en su mayoría perros, han sido hallados en avanzado estado de descomposición, algunos incluso momificados, junto a 171 ejemplares vivos que sobrevivían en condiciones insalubres.

El hallazgo se ha producido tras una intervención a un almacén de Mesón do Vento, en Ordes (A Coruña) y el responsable del centro clandestino de cría ya ha sido detenido, según informó la Guardia Civil, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El operativo, desarrollado por el Seprona de la Guardia Civil, se ha iniciado tras una inspección preliminar realizada por la patrulla Fiscal y de Fronteras de Noia. Durante el registro, los agentes constataron que los animales vivos, entre los que se encontraban perros, chinchillas, caballos enanos, gallinas, patos y diversas aves, compartían espacio con los restos cadavéricos y se alimentaban de ellos ante la ausencia de comida y agua.

Las perreras y jaulas estaban completamente cubiertas de excrementos, lo que agravaba el riesgo para la salud de los animales. Entre los animales incautados, se identificaron especies exóticas y protegidas incluidas en el Apéndice II del Convenio CITES, como dos cacatúas rosas y dos guacamayos —uno rojo y otro azul y amarillo—, lo que añade el delito de posesión ilícita de especies protegidas a los cargos que enfrenta el detenido.

Todos los ejemplares vivos han sido trasladados a centros especializados para su recuperación y bienestar, debido al grave peligro que representaban las condiciones en las que se encontraban.

Los animales vivían en condiciones
Los animales vivían en condiciones insalubres. (Guardia Civil)

Medicamentos para animales sin receta y caducados

Durante la inspección, la Guardia Civil también descubrió un importante acopio de medicamentos y material veterinario de uso profesional, almacenados sin receta y, en su mayoría, caducados.

Este hallazgo ha motivado la instrucción de diligencias por un presunto delito de intrusismo profesional en el ámbito veterinario, además de los delitos de maltrato animal y posesión ilícita de especies protegidas.

La operación ha contado con la colaboración de inspectores-veterinarios del Servicio de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia, así como del Servicio de Control de Riesgos Ambientales (SERGAS) de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. Tanto las diligencias como el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ordes.

