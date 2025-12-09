España

Lara Lorenzo, podóloga, sobre los futbolistas: “Esta es la razón por la que hay jugadores como Puyol que se lesionan 30 veces y otros como Cristiano que parecen de hierro”

La sobrecarga de partidos dispara el riesgo de lesiones entre las estrellas del fútbol

Lara Lorenzo, podóloga, sobre los
Lara Lorenzo, podóloga, sobre los futbolistas: "Esta es la razón por la que los futbolistas se lesionan a menudo".

El fútbol profesional vive una plaga de lesiones sin precedentes. Los clubes viven con el miedo constante a que sus estrellas puedan pasar por la enfermería, lo que ha provocado que, especialmente en las selecciones, no se les lleve convocados o se busquen excusas para evitar que jueguen más partidos, como es el caso de Lamine Yamal.

Y es que, la sobreabundancia de partidos en los últimos años ha provocado que numerosos jugadores clave en sus posiciones se vean fuera de los terrenos de juego durante varias semanas. Militão, Carvajal, Gavi, Álex Baena o Marcos Llorente son solo algunos ejemplos que han ido cayendo o recayendo de sus lesiones.

Desde su punto de vista, la podóloga Lara Lorenzo ofrece una explicación basada en la fortaleza muscular y la propiocepción, dos factores que, según su experiencia, marcan la diferencia en la longevidad y el rendimiento de los jugadores de élite. “Hay muchos factores, pero sin duda uno que influye mucho es lo fuerte que esté la musculatura de nuestro tobillo y nuestra rodilla”, asegura en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El golazo de chilena de Cristiano Ronaldo a los 40 años

Cristiano Ronaldo y Puyol: un ejemplo de contraste

La podóloga pone como ejemplo a Cristiano Ronaldo, conocido por sus saltos de hasta más de dos metros y por su escaso historial de lesiones. “Cristiano es famoso por sus remates de cabeza de hasta más de dos metros de alto y ha tenido muy pocas lesiones de tobillo”, explica Lorenzo.

Una de las pocas lesiones
Una de las pocas lesiones de Cristiano Ronaldo: esguince de rodilla.

Frente a ello, Carles Puyol acumuló más de treinta lesiones a lo largo de su carrera, muchas de ellas en rodillas y tobillos. La diferencia, según Lorenzo, radica en una combinación de “musculatura fuerte y muchos ejercicios de propiocepción”.

En este sentido, la propiocepción es la capacidad del cuerpo para “sentir en qué posición están tus pies, tus articulaciones… sin tener la necesidad de mirarlas”. Cuando falla, advierte Lorenzo, aumenta el riesgo de torceduras y esguinces: “cuando la propiocepción falla, te tuerces más el tobillo, tienes peor equilibrio y tienes más probabilidades de tener un esguince”.

Para entrenarla y reducir riesgos, la especialista recomienda ejercicios específicos: “Para evitar lesiones como Cristiano, puedes hacer ejercicios como sentadillas y saltos con apoyo de un solo pie alternando”.

La lesión de Gavi que podría marginarlo durante gran parte de la temporada

Lesiones frecuentes de los futbolistas y medidas de prevención

Entre los problemas más comunes en el fútbol profesional destacan:

  • Rotura del ligamento cruzado anterior (LCA): frecuente en cambios bruscos de dirección y frenadas rápidas.
  • Lesiones musculares: desgarros y distensiones, relacionadas con fatiga, calentamiento insuficiente o sobrecarga.
  • Esguinces de tobillo: provocados por contacto físico, terrenos irregulares o inestabilidad articular.

La prevención pasa por un entrenamiento de fuerza específico, planificación adecuada de descansos, programas de fortalecimiento del core (zona abdominal y lumbar), cuádriceps y músculos estabilizadores, así como una recuperación óptima entre partidos.

Por otro lado, existen otros factores que pueden afectar a la hora de enfrentarse a una lesión. Una de ellas es la genética, que determina la capacidad de cada jugador para tolerar cargas físicas intensas. Sin embargo, el factor de mayor riesgo son las lesiones previas en la misma zona, con rehabilitaciones sin terminar o cuando el jugador fuerza a volver.

Por último, otro factor que cada vez cobra más fuerza es el estrés psicológico. La presión mediática aumenta la tensión muscular y reducen la capacidad de recuperación. La nutrición también es clave salvaguardar la forma física y prolongar sus carreras hasta el máximo posible.

