Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Carlos Carbonell 'Tropi' anunciando su nuevo oficio en TikTok (@carlostropi)

Las carreras de los futbolistas siempre tienen fecha de caducidad. En algunos casos sobrepasan las 20 temporadas pero en otros, por circunstancias adversas como las lesiones, tienen una duración mucho menor. El jugador de fútbol debe tener eso en mente y pensar en un futuro después del fútbol.

Hay muchos ejemplos de futbolistas multimillonarios que tras colgar las botas viven cómodamente de sus inversiones, pero en muchas ocasiones futbolistas históricos han acabado en la ruina por derrochar su dinero, sin embargo esos casos solo ocurren a los que juegan en la élite. Para jugadores de categorías de menor nivel es importante tener otros oficios a los que poder dedicarse tras su retirada, incluso en categorías semiprofesionales los futbolistas compaginan trabajo y fútbol.

En el caso de Carlos Carbonell su carrera terminó con 30 años debido a las lesiones de rodilla, pero ha sabido reinventarse y ahora se dedica a la inversión inmobiliaria tal y como cuenta en un vídeo a través de su cuenta de TikTok (@carlostropi).

Trayectoria deportiva

Carlos Carbonell, también conocido como ‘Tropi’, llegó a la escuela del Valencia CF con tan solo 7 años. En categoría juvenil se proclamó campeón de la División de Honor en el grupo VII bajo los mandos de Rubén Baraja. En 2014 ascendió al primer filial valencianista, el Valencia Mestalla, donde se hizo pronto con la titularidad. Gracias a sus actuaciones, Nuno Espírito Santo lo subió al primer equipo y tuvo la oportunidad de debutar en Primera División el 20 de marzo de 2015 en la jornada 28 ante el Elche en el Martínez Valero sustituyendo a Dani Parejo.

Carlos Carbonell en distintos equipos (TikTok / @carlostropi)

La siguiente temporada disputó algún encuentro más en la máxima categoría española y debutó también en la Europa League frente al Rapid Viena. Tras su etapa en la ciudad del Turia disputó dos temporadas en Segunda División defendiendo los colores de la Agrupación Deportiva Alcorcón y del Lorca F.C. Tiempo después continuó su trayectoria en Segunda B y Primera RFEF en clubes como el Recreativo de Huelva, Atlético de Madrid “B”, UCAM Murcia, Rayo Majadahonda, Unionistas de Salamanca, Atlético Baleares y finalmente en el Águilas en Segunda RFEF.

En 2021 sufrió una grave lesión de rodilla que provocó que se acelerara su retirada, la cual anunció el pasado 31 de agosto. En su carta de despedida recordó con orgullo su debut en Primera con el Valencia, algo que ni en el mejor de sus sueños habría imaginado.

Nueva vida

La lesión de ligamento cruzado le llevó a pensar en un futuro más allá del fútbol, más concretamente en el sector inmobiliario. “El día que entendí que mi carrera como futbolista tenía fecha de caducidad, cambió mi vida por completo. Una lesión grave en la rodilla hizo que tuviera que buscar otras fuentes de ingresos porque entendí que en ese momento mi carrera podía haber terminado. En menos de un año me compré nueve inmuebles y me especialicé en inversión inmobiliaria”, comenta ‘Tropi’ en su vídeo.

Ahora, a través de sus redes sociales, el exjugador se dedica a promocionar distintos vídeos en los que considera qué opciones son buenas para invertir, asesorando a sus seguidores. “Necesitaba algo que no dependiera de mi cuerpo ni de mi rendimiento. Y lo encontré en la inversión inmobiliaria”, asegura Carbonell.

El de Carlos Carbonell es un ejemplo de lo que puede hacer un futbolista para obtener nuevas fuentes de ingresos tras su carrera deportiva, una carrera que puede ser larga y exitosa pero que siempre tiene fecha de caducidad.